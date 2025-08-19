Без каких документов невозможно продать недвижимость в Украине — перечень и исключения

Женщины с документами. Фото: Freepik

Продажа квартиры или дома всегда связана с тщательной подготовкой документов. Даже если покупатель нашелся, сделка может сорваться из-за отсутствия хотя бы одной важной бумаги. Закон требует, чтобы владелец имел полный пакет документов, подтверждающих его право распоряжаться недвижимостью. Без этого нотариус просто откажется удостоверять договор купли-продажи.

Прежде всего нотариус проверяет личность продавца, отмечают в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции в Киеве. Для этого необходимы паспорт гражданина Украины и идентификационный код. Если квартира или дом имеют нескольких владельцев, каждый из них обязан предоставить свои документы.

В случае, когда кто-то из совладельцев не может присутствовать, допускается оформление нотариальной доверенности. Она должна четко содержать право на продажу недвижимости. Если у владельца менялись фамилия или имя, обязательно прилагается соответствующее свидетельство.

Юристы отмечают, что любые неточности в документах могут повлечь отказ нотариуса. Поэтому стоит заранее проверить соответствие паспортных данных и правоустанавливающих документов.

Документы о семейном положении

Закон защищает интересы супругов, поэтому если недвижимость была приобретена во время брака, обязательно требуется согласие супруга или супруги на ее продажу. Даже если владельцем в реестре указан только один из супругов, сделка не состоится без письменного согласия второго.

Кроме того, нотариус обычно требует предъявить свидетельство о браке или его расторжении. Если продавец разведен, понадобится документ, подтверждающий этот факт. В случаях, когда в недвижимости зарегистрированы несовершеннолетние дети, может понадобиться также разрешение органов опеки и попечительства.

Правоустанавливающие документы на недвижимость

Это главный блок бумаг, без которых продажа невозможна. Право собственности подтверждается одним из таких документов:

договор купли-продажи, дарения или мены;

свидетельство о праве собственности, выданное до 2013 года;

выписка из Государственного реестра вещных прав;

свидетельство о праве на наследство;

решение суда, вступившее в законную силу.

Именно этот документ определяет, действительно ли человек имеет законное право продавать недвижимость. Если обнаружатся ошибки или несоответствия, нотариус не проведет сделку.

Технический паспорт на жилье

Любой объект недвижимости имеет технический паспорт, в котором указаны его характеристики: площадь, количество комнат, этажность. Этот документ выдается БТИ или уполномоченной организацией.

Он нужен не только для сделки купли-продажи, но и для проверки соответствия фактического состояния жилья с данными реестров. Например, если в квартире были сделаны перепланировки, но они не внесены в технический паспорт, нотариус может отказать в удостоверении сделки.

Документы на оценку недвижимости

Любая продажа квартиры или дома сопровождается уплатой налогов. Для их правильного расчета нужен отчет об экспертной оценке. Его составляет сертифицированный оценщик, а результаты вносятся в единую электронную базу.

Без этого документа нотариус не определит сумму обязательных налогов, а значит, договор не может быть заключен.

Документы на земельный участок

Если продается дом, важно подтвердить право собственности не только на здание, но и на землю под ним. Для этого нужна выписка из Государственного земельного кадастра с кадастровым номером и информацией о целевом назначении участка.

Отсутствие кадастрового номера автоматически блокирует любую сделку с землей.

Справка о зарегистрированных лицах

Еще один важный документ — справка о составе семьи или зарегистрированных в жилье людей. Она подтверждает, кто прописан в квартире или доме. Особенно критично, если среди них есть несовершеннолетние.

Если в помещении зарегистрированы дети, нужно разрешение органов опеки. Без него продажа не состоится, поскольку закон защищает право ребенка на жилье. Также важно предоставить справку об отсутствии долгов за коммунальные услуги.

Дополнительные документы по требованию нотариуса

Все документы должны быть действующими, без повреждений и исправлений, подчеркивают в ведомстве. Однако, нотариус может потребовать предоставления дополнительных документов в зависимости от конкретной ситуации и типа недвижимости.

Например, в случае ипотеки нотариус может потребовать справку от банка об отсутствии задолженности или снятия обременения. При наследственных делах понадобится дополнительная проверка документов, а иногда — истребование судебных решений.

Как сообщалось, запуск Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП) 1 января 2013 года стал ключевым изменением, заменившим устаревшие бумажные реестры и архивы БТИ. Сегодня для надежной защиты прав собственности, приобретенных до 2013 года, необходимо внести информацию о недвижимости в этот новый электронный реестр.

Также мы сообщали, что если пожилые люди нуждаются в помощи, договор пожизненного содержания позволяет им получить необходимый уход и поддержку в обмен на передачу своего имущества. По этому договору собственник жилья передает его в собственность другому человеку, который берет на себя обязательства обеспечивать бывшего владельца всем необходимым до конца его жизни.