Аренда квартир в Париже в апреле 2025: цены и тенденции

Париж — город мечты, где романтика сочетается с высокими ценами на жилье. Аренда квартиры в столице Франции остается одной из самых дорогих в Европе, но спрос не утихает. В апреле 2025 года рынок аренды продолжает расти, что обусловлено сезонностью, инфляцией и государственным регулированием.

По данным платформы HousingAnywhere, цены на аренду в Париже зависят от района, размера квартиры, состояния жилья (меблированное или нет) и близости к метро или достопримечательностям.

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Однокомнатные квартиры (студии или 1 спальня, 20-40 кв. м)

Средняя цена: 1 300-1 600 евро в месяц.

Самые дорогие районы: 1-й, 4-й, 7-й, 8-й (Лувр, Маре, Елисейские Поля, Эйфелева башня) — от 1 600 до 2 200 евро. Например, студия возле Лувра может стоить 2 000 евро.

Лувр. Фото: architectmagazine.com

Самые дешевые районы: 19-й, 20-й (Бельвиль, Менильмонтан) — 900-1 200 евро. В отдаленных зонах, таких как Порт-де-ла-Шапель, можно найти студию за 850-1 000 евро.

Бельвиль. Фото: Unsplash

Двухкомнатные квартиры (1 спальня + гостиная, 40-70 кв. м)

Средняя цена: 1 800-2 400 евро в месяц.

Самые дорогие районы: 6-й, 8-й, 16-й (Сен-Жермен, Пасси) — 2 500-3 500 евро. В престижном 16-м районе двухкомнатная квартира может стоить 3 200 евро.

Пасси. Фото: Chivista

Самые дешевые районы: 13-й, 18-й (Монмартр, Шато-Руж) — 1 500 1 900 евро. Например, в 18-м районе возле метро Marx Dormoy можно арендовать за 1 600 евро.

Монмартр. Фото: Unsplash

Трехкомнатные квартиры (2 спальни + гостиная, 70-100 кв. м)

Средняя цена: 2 800-4 000 евро в месяц.

Самые дорогие районы: 7-й, 8-й (район Елисейского дворца, Эйфелевой башни) — 4 500-6 000 евро. В 7-м районе трехкомнатная квартира возле набережной Сены может стоить 5 500 евро.

Эйфелева башня. Фото: Unsplash

Самые дешевые районы: 12-й, 19-й (Бют-Шомон, Ла-Виллетт) — 2 200-3 000 евро. В 12-м районе возле метро Nation трехкомнатная квартира стоит около 2 400 евро.

Станция метро Nation. Фото: Sigoise

Отметим, меблированные квартиры в среднем на 5-10% дороже, чем немеблированные. Например, меблированная студия в 11-м районе (Бастилия) стоит 1 400 евро, тогда как без мебели — 1 300 евро.

Как менялись цены на аренду в Париже

За последние полгода рынок аренды в Париже оставался относительно стабильным благодаря государственному контролю, который ограничивает повышение арендной платы до 3,5% в год.

Однокомнатные квартиры: цены выросли на 2-3%. Наибольший рост (+4%) наблюдался в центральных районах (1-й, 4-й), где спрос от туристов и студентов остается высоким. В отдаленных районах (19-й, 20-й) цены почти не изменились.

Двухкомнатные квартиры. Рост цен составил 1,5-2,5%). В престижных районах (6-й, 16-й) цены выросли на 3%, тогда как в 13-м и 18-м районах остались стабильными.

Трехкомнатные квартиры. Цены выросли меньше всего — на 1-2%. В отдаленных районах (12-й, 19-й) рост был минимальным (0,5-1%), что объясняется меньшим спросом на большие квартиры среди арендаторов.

Сезонность также влияет: в сентябре-октябре 2024 года цены выросли из-за начала учебного года, когда студенты активно искали жилье. В зимние месяцы (декабрь 2024 — февраль 2025) спрос несколько снизился, что сдержало рост цен. Сейчас приближение туристического сезона может снова подтолкнуть цены вверх.

Советы для арендаторов

Ищите заранее. Спрос на квартиры в Париже превышает предложение, особенно в центре. Начинайте поиск за 2-3 месяца до переезда, используйте профильные платформы.

Проверяйте договор. Во Франции арендная плата регулируется, и повышение цен ограничено. Если цена кажется слишком высокой, обратитесь к местным властям.

Рассмотрите отдаленные районы. 12-й, 19-й или 20-й районы предлагают более низкие цены и хорошее транспортное сообщение.

Арендуйте немеблированное жилье. Это дешевле на 5-10%.

Избегайте пиковых сезонов. Сентябрь-октябрь и май-июнь — периоды высокого спроса, когда цены растут.

Ранее мы рассказывали, сколько стоит весенний отпуск в Париже. Ведь потенциальных путешественников часто сдерживает представление о чрезмерной дороговизне в столице Франции. Несмотря на это, существуют способы осуществить это путешествие, не тратя при этом целое состояние.

Отметим, в 2025 году жилье в крупных городах остается показателем статуса и выгодной инвестицией. Рынок элитной недвижимости поражает высокими ценами, где стоимость квадратного метра часто превышает среднюю годовую зарплату во многих странах. Согласно аналитикам, приобретение квартиры в престижных районах таких городов, как Монако и Лос-Анджелес, требует миллионного состояния, что делает их лидерами по стоимости жилья в мире.