Оренда квартир у Парижі у квітні 2025: ціни та тенденції

Париж — місто мрії, де романтика поєднується з високими цінами на житло. Оренда квартири в столиці Франції залишається однією з найдорожчих у Європі, але попит не вщухає. У квітні 2025 року ринок оренди продовжує зростати, що зумовлено сезонністю, інфляцією та державним регулюванням.

За даними платформи HousingAnywhere, ціни на оренду в Парижі залежать від району, розміру квартири, стану житла (мебльоване чи ні) та близькості до метро чи пам’яток.

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Однокімнатні квартири (студії або 1 спальня, 20-40 кв. м)

Середня ціна: 1 300-1 600 євро на місяць.

Найдорожчі райони: 1-й, 4-й, 7-й, 8-й (Лувр, Маре, Єлисейські Поля, Ейфелева вежа) — від 1 600 до 2 200 євро. Наприклад, студія біля Лувру може коштувати 2 000 євро.

Лувр. Фото: architectmagazine.com

Найдешевші райони: 19-й, 20-й (Бельвіль, Менільмонтан) — 900-1 200 євро. У віддалених зонах, як-от Порт-де-ла-Шапель, можна знайти студію за 850-1 000 євро.

Бельвіль. Фото: Unsplash

Двокімнатні квартири (1 спальня + вітальня, 40-70 кв. м)

Середня ціна: 1 800-2 400 євро на місяць.

Найдорожчі райони: 6-й, 8-й, 16-й (Сен-Жермен, Пассі) — 2 500-3 500 євро. У престижному 16-му районі двокімнатна квартира може коштувати 3 200 євро.

Пасі. Фото: Chivista

Найдешевші райони: 13-й, 18-й (Монмартр, Шато-Руж) — 1 500 1 900 євро. Наприклад, у 18-му районі біля метро Marx Dormoy можна орендувати за 1 600 євро.

Монмартр. Фото: Unsplash

Трикімнатні квартири (2 спальні + вітальня, 70-100 кв. м)

Середня ціна: 2 800-4 000 євро на місяць.

Найдорожчі райони: 7-й, 8-й (район Єлисейського палацу, Ейфелевої вежі) — 4 500-6 000 євро. У 7-му районі трикімнатна квартира біля набережної Сени може коштувати 5 500 євро.

Ейфелева вежа. Фото: Unsplash

Найдешевші райони: 12-й, 19-й (Бют-Шомон, Ла-Віллетт) — 2 200-3 000 євро. У 12-му районі біля метро Nation трикімнатна квартира коштує близько 2 400 євро.

Станція метро Nation. Фото: Sigoise

Зазначимо, мебльовані квартири в середньому на 5-10% дорожчі, ніж немебльовані. Наприклад, мебльована студія в 11-му районі (Бастилія) коштує 1 400 євро, тоді як без меблів — 1 300 євро.

Як мінялись ціни на оренду в Парижі

За останні пів року ринок оренди в Парижі залишався відносно стабільним завдяки державному контролю, який обмежує підвищення орендної плати до 3,5% на рік.

Однокімнатні квартири: ціни зросли на 2-3%. Найбільше зростання (+4%) спостерігалося в центральних районах (1-й, 4-й), де попит від туристів і студентів залишається високим. У віддалених районах (19-й, 20-й) ціни майже не змінилися.

Двокімнатні квартири. Зростання цін склало 1,5-2,5%). У престижних районах (6-й, 16-й) ціни зросли на 3%, тоді як у 13-му та 18-му районах залишилися стабільними.

Трикімнатні квартири. Ціни зросли найменше — на 1-2%. У віддалених районах (12-й, 19-й) зростання було мінімальним (0,5-1%), що пояснюється меншим попитом на великі квартири серед орендарів.

Сезонність також впливає: у вересні-жовтні 2024 року ціни зросли через початок навчального року, коли студенти активно шукали житло. У зимові місяці (грудень 2024 — лютий 2025) попит дещо знизився, що стримало зростання цін. Зараз наближення туристичного сезону може знову підштовхнути ціни вгору.

Поради для орендарів

Шукайте заздалегідь. Попит на квартири в Парижі перевищує пропозицію, особливо в центрі. Починайте пошук за 2-3 місяці до переїзду, використовуйте профільні платформи.

Перевіряйте договір. У Франції орендна плата регулюється, і підвищення цін обмежене. Якщо ціна здається зависокою, зверніться до місцевої влади.

Розгляньте віддалені райони. 12-й, 19-й або 20-й райони пропонують нижчі ціни та гарне транспортне сполучення.

Орендуйте немебльоване житло. Це дешевше на 5-10%.

Уникайте пікових сезонів. Вересень-жовтень і травень-червень — періоди високого попиту, коли ціни зростають.

Раніше ми розповідали, скільки коштує весняна відпустка у Парижі. Адже потенційних мандрівників часто стримує уявлення про надмірну дорожнечу у столиці Франції. Попри це, існують способи здійснити цю подорож, не витрачаючи при цьому цілий статок.

Зазначимо, у 2025 році житло у великих містах залишається показником статусу та вигідною інвестицією. Ринок елітної нерухомості вражає високими цінами, де вартість квадратного метра часто перевищує середню річну зарплату в багатьох країнах. Згідно з аналітиками, придбання квартири в престижних районах таких міст, як Монако та Лос-Анджелес, вимагає мільйонних статків, що робить їх лідерами за вартістю житла у світі.