Оценка недвижимости в Украине — два способа быстро оформить справку

Мужчина и женщина изучают документы. Фото: Freepik

Процесс оценки недвижимости в Украине претерпел изменения, связанные с диджитализацией, требованиями рынка и новыми формами юридического обслуживания. Оценка больше не является чисто бумажной процедурой — сегодня она сочетает автоматизированные сервисы, государственные реестры и профессиональный человеческий фактор.

Оценка недвижимости — это определение стоимости объекта с учетом рыночной ситуации, технических характеристик и целевого назначения. Как отмечают специалисты экспертного сервиса Dozvil, в 2025 году в Украине она необходима во многих случаях:

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купля-продажа жилья или другой недвижимости;

взять кредит под залог имущества;

расчет налогов при наследовании или дарении;

развод и раздел имущества;

изменение назначения или реконструкция здания;

регистрация нового объекта перед продажей или страхованием.

Каждый из этих случаев требует юридически обоснованного документа, а не просто условной оценки "на глаз".

Кто имеет право проводить оценку имущества

В 2025 году право на оценку имеют исключительно сертифицированные субъекты оценочной деятельности (СОД). Это могут быть: физические лица-предприниматели или юридические лица любой формы собственности.

Условия для их легитимной деятельности:

наличие действующего сертификата СОД;

штатный оценщик с соответствующей квалификацией;

регистрация в Единой базе оценки, администрируемой Фондом госимущества Украины (ФГИУ).

Онлайн-сервисы в 2025 году: удобно, быстро, официально

Фонд государственного имущества сделал существенный шаг к автоматизации: сегодня справку об оценке можно получить онлайн.

Что нужно:

авторизация через электронную подпись или ID.GOV.UA;

выбор типа имущества (доступно 18 категорий);

автоматическое формирование справки, которую можно загрузить или распечатать.

Срок действия такой справки — 30 дней.

Однако автоматическая оценка не всегда учитывает все нюансы — в сложных или спорных ситуациях рекомендуется заказать профессиональный отчет оценщика.

Как заказать профессиональную оценку: пошаговый алгоритм

Выбрать субъекта оценочной деятельности, который имеет действующий сертификат и зарегистрирован в системе ФГИУ.

Заключить договор на предоставление услуги. Стоимость варьируется в зависимости от типа имущества и региона.

Оценщик выезжает на объект или работает с предоставленными документами.

Составляется отчет об оценке, который должен быть зарегистрирован в Единой базе.

Отчет действителен в течение 6 месяцев и имеет юридическую силу для нотариальных или судебных процедур.

Как проверить, что оценка — легитимная

Предприятие или ФЛП, которое выдает отчет, должно:

иметь электронную печать СОД (не личную подпись руководителя);

быть зарегистрированным в реестре Фонда госимущества;

предоставить вам регистрационный номер отчета в Единой базе.

Нотариусы в 2025 году также проверяют эти документы через персональный КЭП.

Что еще нужно знать украинцам

В Украине каждый может легко проверить информацию о недвижимости физических и юридических лиц благодаря открытому доступу к Государственному реестру вещных прав. Там содержатся данные о владельцах, обременениях и другие юридические аспекты, связанные с имуществом.

А собираясь приобрести жилье, можно столкнуться с неожиданной проблемой — наличием зарегистрированных жильцов, выписать которых бывает сложно. Такой сюрприз не только расстраивает, но и ставит под угрозу право собственности. Хотя в 2025 году благодаря цифровым сервисам получить сведения о прописанных стало проще, эта информация является конфиденциальной и охраняется законом.