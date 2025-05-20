Оценка недвижимости в Украине — два способа быстро оформить справку

Оценка недвижимости в Украине — как быстро получить справку
Процесс оценки недвижимости в Украине претерпел изменения, связанные с диджитализацией, требованиями рынка и новыми формами юридического обслуживания. Оценка больше не является чисто бумажной процедурой — сегодня она сочетает автоматизированные сервисы, государственные реестры и профессиональный человеческий фактор.
Оценка недвижимости — это определение стоимости объекта с учетом рыночной ситуации, технических характеристик и целевого назначения. Как отмечают специалисты экспертного сервиса Dozvil, в 2025 году в Украине она необходима во многих случаях:
- купля-продажа жилья или другой недвижимости;
- взять кредит под залог имущества;
- расчет налогов при наследовании или дарении;
- развод и раздел имущества;
- изменение назначения или реконструкция здания;
- регистрация нового объекта перед продажей или страхованием.
Каждый из этих случаев требует юридически обоснованного документа, а не просто условной оценки "на глаз".
Кто имеет право проводить оценку имущества
В 2025 году право на оценку имеют исключительно сертифицированные субъекты оценочной деятельности (СОД). Это могут быть: физические лица-предприниматели или юридические лица любой формы собственности.
Условия для их легитимной деятельности:
- наличие действующего сертификата СОД;
- штатный оценщик с соответствующей квалификацией;
- регистрация в Единой базе оценки, администрируемой Фондом госимущества Украины (ФГИУ).
Онлайн-сервисы в 2025 году: удобно, быстро, официально
Фонд государственного имущества сделал существенный шаг к автоматизации: сегодня справку об оценке можно получить онлайн.
Что нужно:
- авторизация через электронную подпись или ID.GOV.UA;
- выбор типа имущества (доступно 18 категорий);
- автоматическое формирование справки, которую можно загрузить или распечатать.
Срок действия такой справки — 30 дней.
Однако автоматическая оценка не всегда учитывает все нюансы — в сложных или спорных ситуациях рекомендуется заказать профессиональный отчет оценщика.
Как заказать профессиональную оценку: пошаговый алгоритм
- Выбрать субъекта оценочной деятельности, который имеет действующий сертификат и зарегистрирован в системе ФГИУ.
- Заключить договор на предоставление услуги. Стоимость варьируется в зависимости от типа имущества и региона.
- Оценщик выезжает на объект или работает с предоставленными документами.
- Составляется отчет об оценке, который должен быть зарегистрирован в Единой базе.
- Отчет действителен в течение 6 месяцев и имеет юридическую силу для нотариальных или судебных процедур.
Как проверить, что оценка — легитимная
Предприятие или ФЛП, которое выдает отчет, должно:
- иметь электронную печать СОД (не личную подпись руководителя);
- быть зарегистрированным в реестре Фонда госимущества;
- предоставить вам регистрационный номер отчета в Единой базе.
Нотариусы в 2025 году также проверяют эти документы через персональный КЭП.
Что еще нужно знать украинцам
В Украине каждый может легко проверить информацию о недвижимости физических и юридических лиц благодаря открытому доступу к Государственному реестру вещных прав. Там содержатся данные о владельцах, обременениях и другие юридические аспекты, связанные с имуществом.
А собираясь приобрести жилье, можно столкнуться с неожиданной проблемой — наличием зарегистрированных жильцов, выписать которых бывает сложно. Такой сюрприз не только расстраивает, но и ставит под угрозу право собственности. Хотя в 2025 году благодаря цифровым сервисам получить сведения о прописанных стало проще, эта информация является конфиденциальной и охраняется законом.
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