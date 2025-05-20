Оцінка нерухомості в Україні — два способи швидко оформити довідку

Чоловік та жінка вивчають документи. Фото: Freepik

Процес оцінки нерухомості в Україні зазнав змін, пов’язаних із диджиталізацією, вимогами ринку та новими формами юридичного обслуговування. Оцінка більше не є суто паперовою процедурою — сьогодні вона поєднує автоматизовані сервіси, державні реєстри та професійний людський фактор.

Оцінка нерухомості — це визначення вартості об'єкта з урахуванням ринкової ситуації, технічних характеристик і цільового призначення. Як наголошують фахівці експертного сервісу Dozvil, у 2025 році в Україні вона необхідна у багатьох випадках:

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купівля-продаж житла чи іншої нерухомості;

взяти кредит під заставу майна;

розрахунок податків при спадкуванні чи даруванні;

розлучення та поділ майна;

зміна призначення чи реконструкція будівлі;

реєстрація нового об’єкта перед продажем або страхуванням.

Кожен із цих випадків потребує юридично обґрунтованого документа, а не просто умовної оцінки "на око".

Хто має право проводити оцінку майна

У 2025 році право на оцінку мають винятково сертифіковані суб’єкти оцінної діяльності (СОД). Це можуть бути: фізичні особи-підприємці або юридичні особи будь-якої форми власності.

Умови для їхньої легітимної діяльності:

наявність чинного сертифіката СОД;

штатний оцінювач з відповідною кваліфікацією;

реєстрація в Єдиній базі оцінки, що адмініструється Фондом держмайна України (ФДМУ).

Онлайн-сервіси у 2025 році: зручно, швидко, офіційно

Фонд державного майна зробив суттєвий крок до автоматизації: сьогодні довідку про оцінку можна отримати онлайн.

Що потрібно:

авторизація через електронний підпис або ID.GOV.UA;

вибір типу майна (доступно 18 категорій);

автоматичне формування довідки, яку можна завантажити чи видрукувати.

Термін дії такої довідки — 30 днів.

Проте автоматична оцінка не завжди враховує всі нюанси — у складних чи спірних ситуаціях рекомендується замовити професійний звіт оцінювача.

Як замовити професійну оцінку: покроковий алгоритм

Обрати суб’єкта оцінної діяльності, який має чинний сертифікат та зареєстрований у системі ФДМУ.

Укласти договір на надання послуги. Вартість варіюється залежно від типу майна та регіону.

Оцінювач виїжджає на об’єкт або працює з наданими документами.

Складається звіт про оцінку, який має бути зареєстрований у Єдиній базі.

Звіт дійсний протягом 6 місяців і має юридичну силу для нотаріальних чи судових процедур.

Як перевірити, що оцінка — легітимна

Підприємство чи ФОП, яке видає звіт, повинно:

мати електронну печатку СОД (не особистий підпис керівника);

бути зареєстрованим у реєстрі Фонду держмайна;

надати вам реєстраційний номер звіту в Єдиній базі.

Нотаріуси у 2025 році також перевіряють ці документи через персональний КЕП.

Що ще потрібно знати українцям

В Україні кожен може легко перевірити інформацію про нерухомість фізичних та юридичних осіб завдяки відкритому доступу до Державного реєстру речових прав. Там містяться дані про власників, обтяження та інші юридичні аспекти, пов'язані з майном.

А збираючись придбати житло, можна зіткнутися з неочікуваною проблемою — наявністю зареєстрованих мешканців, виписати яких буває складно. Такий сюрприз не лише засмучує, а й ставить під загрозу право власності. Хоча у 2025 році завдяки цифровим сервісам отримати відомості про прописаних стало простіше, ця інформація є конфіденційною та охороняється законом.