Субсидия на аренду жилья для ВПЛ — как получить 100% компенсацию

В Украине действует новый механизм, который должен облегчить жизнь внутренне перемещенным лицам. Если ВПЛ официально заключают договор аренды жилья и регистрируют его в Пенсионном фонде, государство готово компенсировать значительную часть расходов на оплату аренды. В некоторых случаях можно рассчитывать даже на полное покрытие.

Как заявил нардеп от фракции "Слуга народа" Павел Фролов в эфире Ранок.LIVE, люди с низким уровнем доходов могут получить 100% компенсацию арендной платы. Это означает, что арендатор фактически не тратит собственные средства на жилье, а лишь пользуется поддержкой государства.

Компенсация арендной платы в зависимости от доходов

Размер возмещения определяется с учетом уровня доходов ВПЛ. Те, кто имеет стабильный заработок, получат частичную компенсацию, тогда как малообеспеченные могут рассчитывать на полное покрытие расходов.

"Государство сейчас предложило компенсацию арендной платы, так называемая субсидия на аренду жилья для ВПЛ", — пояснил Фролов.

Он добавил, что это решение позволяет официально арендовать жилье и избегать рисков, связанных с неформальными договоренностями.

Почему владельцы жилья не спешат регистрировать договоры

Несмотря на выгоды для арендаторов, система сталкивается с сопротивлением владельцев квартир. Многие не желают официально заключать договоры, ведь тогда приходится платить налоги и подавать декларации.

"Огромная проблема в том, что владельцы жилья не доверяют государству и не согласны показывать эти договоры", — подчеркнул Фролов.

Именно поэтому законодатели предлагают сделать налоговые условия более привлекательными.

Какие налоги планируют отменить

Сейчас официальная сдача жилья в аренду предусматривает уплату 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Для многих владельцев это существенная нагрузка, поэтому они выбирают теневой рынок.

Чтобы изменить ситуацию, готовится пакет новых правил:

освобождение от налогов для тех, кто сдает жилье именно ВПЛ;

отмена обязательного декларирования доходов от аренды.

"Эти изменения помогут ВПЛ быстрее находить жилье, владельцы которого готовы не сдавать его в тень, а показывать официально", — отметил Фролов.

Выгода для всех сторон

Модель, которую предлагают чиновники, создает баланс между интересами арендаторов, владельцев жилья и государства. ВПЛ получают компенсацию и жилье с официальным договором, владельцы — легальный доход без налоговой нагрузки, а государство — контроль за рынком аренды.

При этом внутренне перемещенные лица не теряют права на другие виды поддержки.

"У ВПЛ остается еще возможность иметь субсидию на коммунальные услуги, это все дополнительно также остается в пакете", — подчеркнул Фролов.

