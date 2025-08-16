Який пункт в договорі оренди квартири є найважливішим та на що звернути увагу у 2025 році

Жінка з паперами. Фото: Freepik

Укладення договору оренди квартири — це важливий крок, який потребує уваги до деталей. Правильно складений документ захищає права орендаря та власника, допомагає уникнути конфліктів і забезпечує чітке розуміння умов співпраці. Але який пункт у договорі є найважливішим.

Редакція Новини.LIVE розповідає про ключові аспекти договору оренди квартири у 2025 році.

Головний пункт договору оренди квартири

Укладання договору оренди квартири здається формальністю, але саме цей документ вирішує, чи будуть відносини між власником і орендарем спокійними чи проблемними. Кожна деталь має значення, але один пункт здатен захистити обидві сторони більше за всі інші — чітке визначення предмета договору та правового статусу квартири.

Предмет договору оренди квартири

Найважливішим пунктом договору є предмет оренди — він визначає, яку саме квартиру, з якими характеристиками та на яких умовах передають у користування. У цьому розділі потрібно вказати точну адресу квартири, її площу, поверх, реєстраційний номер об’єкта та правовстановлюючі документи власника.

"Якщо в договорі немає детального опису об’єкта оренди або він поданий неповно, це може стати підставою для його визнання недійсним у суді", — наголошує юрист Максим Лісков.

Перевірка документів на квартиру

Вказати дані квартири у договорі недостатньо — потрібно впевнитися, що вони підтверджені офіційними документами. Орендар має право попросити:

договір купівлі-продажу, дарування або інший документ, що підтверджує право власності;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

технічний паспорт;

документи, що підтверджують повноваження представника, якщо угоду укладає не власник особисто.

Ідентифікаційні дані сторін договору

Договір повинен чітко визначати, хто є орендодавцем, а хто орендарем. Для фізичних осіб вказують повне ім’я, ідентифікаційний код, паспортні дані та адресу проживання.

Для юридичних осіб — повну назву, код ЄДРПОУ, дані директора чи уповноваженої особи та юридичну адресу.

Умови оплати орендованого житла

Хоча предмет договору є ключовим, умови оплати — це наступний важливий розділ. Він повинен передбачати:

суму орендної плати;

дату та спосіб внесення коштів;

порядок індексації або зміни ціни;

наслідки прострочення платежів.

Термін дії договору оренди квартири

У документі треба зазначити дату початку та завершення оренди. Якщо договір укладається на строк понад три роки, він підлягає нотаріальному посвідченню.

Також варто прописати, як відбуватиметься продовження або дострокове розірвання угоди.

Обов’язки та права сторін договору оренди

Цей пункт визначає, хто відповідає за оплату комунальних послуг, поточний ремонт, дотримання правил користування квартирою. Чітке формулювання допомагає уникнути ситуацій, коли сторони перекладають відповідальність одна на одну.

Акт прийому-передачі квартири

Хоча це додаток до договору, він має не менше значення. В акті фіксують стан квартири, наявність меблів та техніки, показники лічильників.

Підписання акту підтверджує, що орендар отримав житло у визначеному стані, а орендодавець — передав його без прихованих дефектів.

Перевірка власника квартири на борги

Перед укладанням угоди корисно перевірити, чи немає у власника боргів, через які майно може бути арештоване. Це можна зробити в Єдиному реєстрі боржників на сайті Мін’юсту.

Як повідомлялось, більшість, а саме понад 90%, угод оренди житла в Україні укладають без офіційного оформлення. Хоч експерти вже звикли до цієї цифри, вона викликає занепокоєння у законодавців, які шукають шляхи легалізації ринку оренди.

Також багато українців роками винаймають житло, сплачуючи значні кошти, але не маючи жодних гарантій на стабільне проживання. Це створює ґрунт для хибних уявлень, що тривале проживання в орендованій квартирі дає право власності або можливість відсудити її в суді.