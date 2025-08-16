Какой пункт в договоре аренды квартиры является самым важным и на что обратить внимание в 2025 году

Женщина с бумагами. Фото: Freepik

Заключение договора аренды квартиры — это важный шаг, который требует внимания к деталям. Правильно составленный документ защищает права арендатора и собственника, помогает избежать конфликтов и обеспечивает четкое понимание условий сотрудничества.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о ключевых аспектах договора аренды квартиры в 2025 году.

Главный пункт договора аренды квартиры

Заключение договора аренды квартиры кажется формальностью, но именно этот документ решает, будут ли отношения между собственником и арендатором спокойными или проблемными. Каждая деталь имеет значение, но один пункт способен защитить обе стороны больше всех остальных — четкое определение предмета договора и правового статуса квартиры.

Предмет договора аренды квартиры

Важнейшим пунктом договора является предмет аренды — он определяет, какую именно квартиру, с какими характеристиками и на каких условиях передают в пользование. В этом разделе нужно указать точный адрес квартиры, ее площадь, этаж, регистрационный номер объекта и правоустанавливающие документы владельца.

"Если в договоре нет детального описания объекта аренды или он представлен неполно, это может стать основанием для его признания недействительным в суде", — отмечает юрист Максим Лисков.

Проверка документов на квартиру

Указать данные квартиры в договоре недостаточно — нужно убедиться, что они подтверждены официальными документами. Арендатор имеет право попросить:

договор купли-продажи, дарения или другой документ, подтверждающий право собственности;

выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;

технический паспорт;

документы, подтверждающие полномочия представителя, если сделку заключает не собственник лично.

Идентификационные данные сторон договора

Договор должен четко определять, кто является арендодателем, а кто арендатором. Для физических лиц указывают полное имя, идентификационный код, паспортные данные и адрес проживания.

Для юридических лиц — полное название, код ЕГРПОУ, данные директора или уполномоченного лица и юридический адрес.

Условия оплаты арендованного жилья

Хотя предмет договора является ключевым, условия оплаты — это следующий важный раздел. Он должен предусматривать:

сумму арендной платы;

дату и способ внесения средств;

порядок индексации или изменения цены;

последствия просрочки платежей.

Срок действия договора аренды квартиры

В документе надо указать дату начала и завершения аренды. Если договор заключается на срок более трех лет, он подлежит нотариальному удостоверению.

Также стоит прописать, как будет происходить продление или досрочное расторжение соглашения.

Обязанности и права сторон договора аренды

Этот пункт определяет, кто отвечает за оплату коммунальных услуг, текущий ремонт, соблюдение правил пользования квартирой. Четкая формулировка помогает избежать ситуаций, когда стороны перекладывают ответственность друг на друга.

Акт приема-передачи квартиры

Хотя это приложение к договору, он имеет не меньшее значение. В акте фиксируют состояние квартиры, наличие мебели и техники, показатели счетчиков.

Подписание акта подтверждает, что арендатор получил жилье в определенном состоянии, а арендодатель — передал его без скрытых дефектов.

Проверка владельца квартиры на долги

Перед заключением сделки полезно проверить, нет ли у владельца долгов, из-за которых имущество может быть арестовано. Это можно сделать в Едином реестре должников на сайте Минюста.

Как сообщалось, большинство, а именно более 90%, сделок аренды жилья в Украине заключают без официального оформления. Хотя эксперты уже привыкли к этой цифре, она вызывает беспокойство у законодателей, которые ищут пути легализации рынка аренды.

Также многие украинцы годами снимают жилье, платя значительные средства, но не имея никаких гарантий на стабильное проживание. Это создает почву для ложных представлений, что длительное проживание в арендованной квартире дает право собственности или возможность отсудить ее в суде.