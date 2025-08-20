Субсидія на оренду житла для ВПО — як отримати 100% компенсацію

Чоловік тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні діє новий механізм, який має полегшити життя внутрішньо переміщеним особам. Якщо ВПО офіційно укладають договір оренди житла та реєструють його у Пенсійному фонді, держава готова компенсувати значну частину витрат на оплату оренди. У деяких випадках можна розраховувати навіть на повне покриття.

Як заявив нардеп від фракції "Слуга народу" Павло Фролов в ефірі Ранок.LIVE, люди з низьким рівнем доходів можуть отримати 100% компенсацію орендної плати. Це означає, що орендар фактично не витрачає власні кошти на житло, а лише користується підтримкою держави.

Реклама

Читайте також:

Компенсація орендної плати залежно від доходів

Розмір відшкодування визначається з урахуванням рівня доходів ВПО. Ті, хто має стабільний заробіток, отримають часткову компенсацію, тоді як малозабезпечені можуть розраховувати на повне покриття витрат.

"Держава зараз запропонувала компенсацію орендної плати, так звана субсидія на оренду житла для ВПО", — пояснив Фролов.

Він додав, що це рішення дозволяє офіційно орендувати житло та уникати ризиків, пов’язаних із неформальними домовленостями.

Чому власники житла не поспішають реєструвати договори

Попри вигоди для орендарів, система стикається з опором власників квартир. Багато хто не бажає офіційно укладати договори, адже тоді доводиться сплачувати податки та подавати декларації.

"Величезна проблема в тому, що власники житла не довіряють державі і не згодні показувати ці договори", — наголосив Фролов.

Саме тому законодавці пропонують зробити податкові умови більш привабливими.

Які податки планують скасувати

Наразі офіційна здача житла в оренду передбачає сплату 18% ПДФО та 5% військового збору. Для багатьох власників це суттєве навантаження, тому вони обирають тіньовий ринок.

Щоб змінити ситуацію, готується пакет нових правил:

звільнення від податків для тих, хто здає житло саме ВПО;

скасування обов’язкового декларування доходів від оренди.

"Ці зміни допоможуть ВПО швидше знаходити житло, власники якого готові не здавати його в тінь, а показувати офіційно", — зазначив Фролов.

Вигода для всіх сторін

Модель, яку пропонують урядовці, створює баланс між інтересами орендарів, власників житла та держави. ВПО отримують компенсацію і житло з офіційним договором, власники — легальний дохід без податкового навантаження, а держава — контроль за ринком оренди.

При цьому внутрішньо переміщені особи не втрачають права на інші види підтримки.

"У ВПО залишається ще можливість мати субсидію на комунальні послуги, це все додатково також залишається в пакеті", – підкреслив Фролов.

Як повідомлялось, юридичне оформлення оренди житла — це ключовий етап, що гарантує захист прав обох сторін і допомагає уникнути потенційних суперечок. Щоб забезпечити прозорість відносин, важливо приділити увагу кожному пункту договору, адже кожен з них має своє значення.

Також ми розповідали, що виселення орендаря — це доволі поширений сценарій, що може трапитися, навіть якщо між власником та винаймачем є офіційний договір. Попри те, що оренда є однією з найпопулярніших форм угод на ринку нерухомості, ризики дострокового розірвання домовленості все ще існують.