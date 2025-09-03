Какой договор составляется при аренде квартиры в 2025 году — условия и правила оформления

Женщина изучает документы. Фото: Freepik

Аренда квартиры — популярный способ решения жилищного вопроса в Украине. Однако не все арендодатели и арендаторы заключают официальный договор найма жилья. Этот документ защищает обе стороны от рисков, конфликтов и финансовых потерь.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что такое договор аренды квартиры, почему его стоит подписывать, какие пункты он содержит, а также как правильно подготовиться к заключению сделки.

Что такое договор аренды квартиры

Договор аренды квартиры, который в Гражданском кодексе Украины официально называется договором найма жилья, является документом, регулирующим отношения между арендодателем и арендатором. В нем указывают условия пользования квартирой, права и обязанности сторон, порядок оплаты и нюансы ответственности.

Главная цель такого документа — защитить и владельца жилья, и квартиранта от непредвиденных ситуаций. Как показывает практика, устные договоренности нередко заканчиваются конфликтами. Поэтому даже в случае краткосрочной аренды целесообразно подписать письменный договор.

В каких случаях составляется договор аренды квартиры

Договор аренды обязательно подписывают, если квартира сдается в долгосрочную аренду. Он нужен и владельцу, и квартиранту.

Для владельца документ является гарантией:

избежания штрафов от налоговой за скрытые доходы;

официального фиксирования стоимости аренды;

возможности требовать компенсацию за испорченное имущество;

наличия подтвержденных данных арендаторов.

Для арендатора договор — это защита от внезапного выселения, незаконного повышения цены и инструмент доказательства своих прав в спорных ситуациях. Вместе с договором часто подписывается акт приема-передачи квартиры, где фиксируется состояние имущества.

Что содержит договор аренды квартиры

Стандартный договор включает несколько обязательных пунктов:

адрес квартиры и данные владельца;

документ, подтверждающий право собственности на жилье;

технические характеристики и площадь;

перечень мебели и техники;

порядок оплаты арендной платы и коммунальных услуг;

срок действия договора;

паспортные данные и подписи сторон.

Кроме этого, можно добавить дополнительные условия, например, право на ремонт или правила проживания с домашними животными, отмечают эксперты АН "Маяк".

Что такое акт приема-передачи квартиры

Акт приема-передачи — это приложение к договору, которое подробно описывает состояние квартиры на момент заселения. В нем перечисляют мебель, бытовую технику, фиксируют их состояние, добавляют показатели счетчиков и по возможности фото.

Этот документ составляется в двух экземплярах и подписывается сторонами. С момента подписания именно арендатор несет ответственность за сохранность имущества.

Что нужно обсудить перед подписанием договора

Перед тем как поставить подпись в договоре, стоит обсудить:

точную сумму аренды и порядок ее изменения;

правила пользования имуществом и бытовой техникой;

количество жильцов в квартире;

условия содержания домашних животных;

кто оплачивает коммунальные услуги;

условия досрочного расторжения соглашения.

Предварительное согласование всех нюансов помогает избежать недоразумений в будущем.

Нужно ли заверять договор аренды у нотариуса

Не каждый договор аренды нуждается в нотариальном удостоверении. Если срок аренды меньше 35 месяцев, достаточно письменной формы.

Но если срок превышает 35 месяцев, документ обязательно заверяется нотариусом. В этом случае арендодатель имеет дополнительные расходы: уплату военного сбора, государственной пошлины и процента в Пенсионный фонд. Итого это около 6% от суммы договора плюс услуги нотариуса.

Имеет ли юридическую силу незаверенный нотариусом договор аренды

Согласно статье 811 Гражданского кодекса Украины, даже договор без нотариального удостоверения будет иметь юридическую силу, если составлен письменно. Он вполне пригоден для доказывания прав в суде или во время споров с налоговой.

Можно ли не заключать договор аренды квартиры

Фактически, квартиру можно сдать и без договора. Но это несет серьезные риски. Собственник может избегать налогов, однако арендатор в любой момент может столкнуться с внезапным выселением или необоснованным повышением арендной платы.

Поэтому официальное оформление арендных отношений — самый надежный вариант для обеих сторон, отмечают специалисты. Как показывает практика, правильно составленный договор помогает избежать большинства конфликтов, а иногда и судебных дел.

Как сообщалось, сейчас более 90% арендованного жилья в Украине сдается неофициально, что уже не удивляет экспертов. Однако такая ситуация беспокоит законодателей, ведь они стремятся урегулировать этот рынок и вывести его из тени.

Также отметим, что несмотря на распространенность аренды жилья, даже при наличии официального договора, могут возникнуть обстоятельства, при которых владелец недвижимости вынужден требовать выселения арендатора.