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Главная Недвижимость Аренда или покупка жилья в Польше — что выгоднее для украинцев

Аренда или покупка жилья в Польше — что выгоднее для украинцев

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 04:20
Покупать или арендовать квартиру в Польше — что лучше для украинцев в 2025 году
Дома в Гданьске. Фото: Freepik

Переезд в Польшу — это не только вопрос статуса или трудоустройства. Один из важнейших выборов — покупать жилье или арендовать. Для украинцев, которые видят в Польше не временное убежище, а новый дом, это решение влияет на стабильность, расходы и планы на годы вперед.

На первый взгляд аренда выглядит проще — нет обязательств перед банком, можно сменить жилье при необходимости, пишет издание inPoland. Но реальность 2025 года добавляет к этому уравнению новые переменные: подорожание аренды, снижение цен на вторичном рынке, смягчение условий ипотеки.

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Сколько стоит арендовать в 2025 году: уже не так выгодно

Средние цены аренды в крупных польских городах в 2025 году существенно выросли. За двухкомнатную квартиру в Варшаве, Кракове или Вроцлаве придется выложить от 2 500 до 4 000 злотых ежемесячно — и это без учета коммунальных услуг. Например, в Варшаве минимум за приличное жилье составляет 3 200 злотых, в Кракове — около 2 800.

Такой уровень расходов заставляет многих задуматься: а не дешевле ли выплачивать ипотеку, вместо того, чтобы арендовать чужое?

А купить — это реально? Расчет расходов на ипотеку

Если рассматривать покупку аналогичного жилья на вторичном рынке, то ежемесячный платеж по кредиту (с 20% первым взносом) колеблется в пределах 2 200-3 500 злотых, в зависимости от города, ставки и срока кредита. То есть иногда покупка — дешевле, чем аренда.

Но есть один нюанс: нужен стартовый капитал. Для стандартной квартиры за 500 000 злотых нужно внести минимум 50 000-100 000 злотых. Также придется заплатить за нотариальные услуги, налоги, ремонт или обустройство.

Однако, по словам аналитиков польского рынка недвижимости, выплаты по кредиту в долгосрочной перспективе выгоднее, поскольку речь идет об инвестировании в личную собственность.

Цены на жилье пошли вниз: шанс для покупателей

Одним из определяющих факторов в пользу покупки стало снижение цен на квартиры. По данным группы Morizon-Gratka, в 11 из 12 крупнейших городов Польши цены на вторичном рынке снизились в среднем на 2,4% по сравнению с маем 2024 года.

  • Краков — лидер падения: -5,1%;
  • Люблин — минус 4,1%;
  • Ольштын — минус 3,6%.

Как отмечают аналитики, в Кракове квартира на 50 кв. м стоит сейчас на 40 000 злотых дешевле, чем год назад.

"Даже небольшое снижение стоимости вместе с инфляционным давлением на аренду формирует выгодные условия для покупки", — комментируют в Morizon-Gratka.

Оживление на рынке: поляки и украинцы покупают активнее

На фоне снижения цен и доступных ипотечных программ растет покупательская активность. В 2025 году польские банки снизили требования к первому взносу, а также частично упростили процедуры для лиц с временной защитой или видом на жительство.

Как результат, все больше украинцев, которые работают официально и планируют оставаться надолго, решают инвестировать в собственное жилье.

Для кого лучше аренда, а для кого — покупка

Аренда до сих пор остается уместной в нескольких случаях:

  1. Вы только что переехали, не уверены в планах.
  2. Работа или семья заставляет часто менять города.
  3. Нет возможности сделать стартовый взнос или получить кредит.

Покупка выгодна, если:

  1. Есть стабильный доход и легальный статус.
  2. Вы хотите осесть надолго.
  3. Имеете накопления на взнос и готовы инвестировать в будущее.

Что еще стоит знать украинцам

Из-за полномасштабного вторжения миллионы украинцев нашли приют в Польше, где, несмотря на временность пребывания, им приходится осваивать новые реалии быта. Одним из ключевых аспектов этой адаптации является понимание и интеграция в местную систему коммунальных платежей.

Также мы рассказывали, что тысячи наших сограждан успешно интегрировались в польское общество, находя там не только приют, но и достойные условия для жизни и профессиональной реализации.

Польша недвижимость аренда купить квартиру украинцы в Польше
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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