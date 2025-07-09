Покупать или арендовать квартиру в Польше — что лучше для украинцев в 2025 году

Аренда или покупка жилья в Польше — что выгоднее для украинцев
Переезд в Польшу — это не только вопрос статуса или трудоустройства. Один из важнейших выборов — покупать жилье или арендовать. Для украинцев, которые видят в Польше не временное убежище, а новый дом, это решение влияет на стабильность, расходы и планы на годы вперед.
На первый взгляд аренда выглядит проще — нет обязательств перед банком, можно сменить жилье при необходимости, пишет издание inPoland. Но реальность 2025 года добавляет к этому уравнению новые переменные: подорожание аренды, снижение цен на вторичном рынке, смягчение условий ипотеки.
Сколько стоит арендовать в 2025 году: уже не так выгодно
Средние цены аренды в крупных польских городах в 2025 году существенно выросли. За двухкомнатную квартиру в Варшаве, Кракове или Вроцлаве придется выложить от 2 500 до 4 000 злотых ежемесячно — и это без учета коммунальных услуг. Например, в Варшаве минимум за приличное жилье составляет 3 200 злотых, в Кракове — около 2 800.
Такой уровень расходов заставляет многих задуматься: а не дешевле ли выплачивать ипотеку, вместо того, чтобы арендовать чужое?
А купить — это реально? Расчет расходов на ипотеку
Если рассматривать покупку аналогичного жилья на вторичном рынке, то ежемесячный платеж по кредиту (с 20% первым взносом) колеблется в пределах 2 200-3 500 злотых, в зависимости от города, ставки и срока кредита. То есть иногда покупка — дешевле, чем аренда.
Но есть один нюанс: нужен стартовый капитал. Для стандартной квартиры за 500 000 злотых нужно внести минимум 50 000-100 000 злотых. Также придется заплатить за нотариальные услуги, налоги, ремонт или обустройство.
Однако, по словам аналитиков польского рынка недвижимости, выплаты по кредиту в долгосрочной перспективе выгоднее, поскольку речь идет об инвестировании в личную собственность.
Цены на жилье пошли вниз: шанс для покупателей
Одним из определяющих факторов в пользу покупки стало снижение цен на квартиры. По данным группы Morizon-Gratka, в 11 из 12 крупнейших городов Польши цены на вторичном рынке снизились в среднем на 2,4% по сравнению с маем 2024 года.
- Краков — лидер падения: -5,1%;
- Люблин — минус 4,1%;
- Ольштын — минус 3,6%.
Как отмечают аналитики, в Кракове квартира на 50 кв. м стоит сейчас на 40 000 злотых дешевле, чем год назад.
"Даже небольшое снижение стоимости вместе с инфляционным давлением на аренду формирует выгодные условия для покупки", — комментируют в Morizon-Gratka.
Оживление на рынке: поляки и украинцы покупают активнее
На фоне снижения цен и доступных ипотечных программ растет покупательская активность. В 2025 году польские банки снизили требования к первому взносу, а также частично упростили процедуры для лиц с временной защитой или видом на жительство.
Как результат, все больше украинцев, которые работают официально и планируют оставаться надолго, решают инвестировать в собственное жилье.
Для кого лучше аренда, а для кого — покупка
Аренда до сих пор остается уместной в нескольких случаях:
- Вы только что переехали, не уверены в планах.
- Работа или семья заставляет часто менять города.
- Нет возможности сделать стартовый взнос или получить кредит.
Покупка выгодна, если:
- Есть стабильный доход и легальный статус.
- Вы хотите осесть надолго.
- Имеете накопления на взнос и готовы инвестировать в будущее.
Что еще стоит знать украинцам
Из-за полномасштабного вторжения миллионы украинцев нашли приют в Польше, где, несмотря на временность пребывания, им приходится осваивать новые реалии быта. Одним из ключевых аспектов этой адаптации является понимание и интеграция в местную систему коммунальных платежей.
Также мы рассказывали, что тысячи наших сограждан успешно интегрировались в польское общество, находя там не только приют, но и достойные условия для жизни и профессиональной реализации.
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