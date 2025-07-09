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Головна Нерухомість Оренда чи покупка житла у Польщі — що вигідніше для українців

Оренда чи покупка житла у Польщі — що вигідніше для українців

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 04:20
Купувати чи орендувати квартиру в Польщі — що краще для українців у 2025 році
Будинки у Гданську. Фото: Freepik

Переїзд до Польщі — це не лише питання статусу чи працевлаштування. Один із найважливіших виборів — купувати житло чи орендувати. Для українців, які бачать у Польщі не тимчасовий притулок, а новий дім, це рішення впливає на стабільність, витрати та плани на роки вперед.

На перший погляд оренда виглядає простішою — немає зобов’язань перед банком, можна змінити житло при потребі, пише видання inPoland. Але реальність 2025 року додає до цього рівняння нові змінні: здорожчання оренди, зниження цін на вторинному ринку, пом’якшення умов іпотеки. 

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Скільки коштує орендувати у 2025 році: вже не так вигідно

Середні ціни оренди у великих польських містах у 2025 році суттєво зросли. За двокімнатну квартиру у Варшаві, Кракові чи Вроцлаві доведеться викласти від 2 500 до 4 000 злотих щомісяця — і це без урахування комунальних послуг. Наприклад, у Варшаві мінімум за пристойне житло становить 3 200 злотих, у Кракові — близько 2 800.

Такий рівень витрат змушує багатьох замислитись: а чи не дешевше виплачувати іпотеку, замість орендувати чуже?

А купити — це реально? Розрахунок витрат на іпотеку

Якщо розглядати купівлю аналогічного житла на вторинному ринку, то щомісячний платіж за кредитом (із 20% першим внеском) коливається в межах 2 200-3 500 злотих, залежно від міста, ставки та терміну кредиту. Тобто іноді купівля — дешевше, ніж оренда.

Але є один нюанс: потрібен стартовий капітал. Для стандартної квартири за 500 000 злотих потрібно внести щонайменше 50 000-100 000 злотих. Також доведеться заплатити за нотаріальні послуги, податки, ремонт чи облаштування.

Проте, за словами аналітиків польського ринку нерухомості, виплати за кредитом у довгостроковій перспективі вигідніші, оскільки йдеться про інвестування в особисту власність.

Ціни на житло пішли вниз: шанс для покупців

Одним із визначальних факторів на користь купівлі стало зниження цін на квартири. За даними групи Morizon-Gratka, в 11 із 12 найбільших міст Польщі ціни на вторинному ринку знизилися в середньому на 2,4% порівняно з травнем 2024 року.

  • Краків — лідер падіння: -5,1%;
  • Люблін — мінус 4,1%;
  • Ольштин — мінус 3,6%.

Як зазначають аналітики, у Кракові квартира на 50 кв. м коштує зараз на 40 000 злотих дешевше, ніж рік тому.

"Навіть невелике зниження вартості разом з інфляційним тиском на оренду формує вигідні умови для покупки", — коментують у Morizon-Gratka. 

Пожвавлення на ринку: поляки й українці купують активніше

На тлі зниження цін та доступніших іпотечних програм зростає купівельна активність. У 2025 році польські банки знизили вимоги до першого внеску, а також частково спростили процедури для осіб з тимчасовим захистом чи дозволом на проживання.

Як результат, усе більше українців, які працюють офіційно та планують залишатися надовго, вирішують інвестувати у власне житло.

Для кого краще оренда, а для кого — купівля

Оренда досі залишається доречною у кількох випадках:

  1. Ви щойно переїхали, не впевнені у планах.
  2. Робота або родина змушує часто змінювати міста.
  3. Немає можливості зробити стартовий внесок або отримати кредит.

Купівля вигідна, якщо:

  1. Є стабільний дохід і легальний статус.
  2. Ви хочете осісти надовго.
  3. Маєте накопичення на внесок і готові інвестувати в майбутнє.

Що ще варто знати українцям

Через повномасштабне вторгнення мільйони українців знайшли прихисток у Польщі, де, незважаючи на тимчасовість перебування, їм доводиться освоювати нові реалії побуту. Одним із ключових аспектів цієї адаптації є розуміння та інтеграція в місцеву систему комунальних платежів.

Також ми розповідали, що тисячі наших співгромадян успішно інтегрувалися в польське суспільство, знаходячи там не тільки прихисток, а й гідні умови для життя та професійної реалізації.

Польща нерухомість оренда купити квартиру українці в Польщі
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
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