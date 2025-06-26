Українці в Польщі — що буде з зарплатами, роботою і соцвиплатами з 1 липня 2025

Пасажири сідають в автобус. Фото: УНІАН

Українцям, які мешкають у Польщі, варто приготуватися до нововведень з 1 липня 2025 року. Зміни торкнуться роботи, навчання і соціальних виплат.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися українцям у Польщі з 1 липня.

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Мінімальна зарплата в Польщі

Місцевий уряд не планує збільшувати мінімальну заробітну плату для працівників з 1 липня. На початку 2025 року МЗП зросла до 4 666 злотих брутто на місяць (близько 53 000 грн). Після сплати всіх податків і зборів на руки отримують орієнтовно 3 510 злотих (40 000 грн).

Що стосується середнього місячного доходу, то особа, яка працює за трудовим договором, заробляє приблизно 6 201,37 злотих (70 500 грн) після вирахування обов’язкових платежів. А мінімальна погодинна ставка в Польщі дорівнює 30,5 злотих.

За інформацією аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, 85% опитаних українців задоволені своїми доходами в Польщі. Вони навіть примудряються відкладати частину грошей.

Програма "Добрий старт

Українці з дітьми можуть долучитися до програми фінансової підтримки "Добрий старт", у межах якої батькам виплачують 300 злотих (3 500 грн) на підготовку дитини до школи. Участь доступна всім родинам, незалежно від кількості дітей шкільного віку та рівня доходу. Подача заявок почнеться з 1 липня і триватиме до 30 листопада.

Кошти виплачують одноразово на покриття базових потреб, наприклад, купівлю портфеля, канцтоварів, одягу/взуття, приладдя для навчання тощо. Податися на програму можуть:

батьки чи законні опікуни, які виховують дітей шкільного віку;

усиновителі та дитячі установи;

повнолітні учні, які не мають батьків або мають повну дієздатність (після 18 років).

Важливо, щоб дитина навчалася у польській школі, не досягла 20-річного віку (24-річного у разі інвалідності) та не відвідувала дитячий садок або підготовчий клас. Заявки не приймають від українців, у яких немає актуального номера PESEL UKR.

Вступ до університету

З 1 липня 2025 року зміняться правила вступу в заклади вищої освіти для іноземних студентів. По-перше, від абітурієнтів вимагатимуть підтвердження знання мови на рівні не нижче B2 (потрібен відповідний сертифікат). По-друге, університети зобов’яжуть інформувати консульство про зарахування чи відрахування іноземця.

Також у закладах вищої освіти встановлять обмеження на кількість місць для громадян інших держав — не більше 50% від загальної чисельності студентів. А власники студентських віз не зможуть подаватися на оформлення карти побиту для працевлаштування.

Скорочений робочий час

У Польщі функціонуватиме експериментальний проєкт зі скорочення робочого тижня з п’яти днів до чотирьох. Працівники матимуть більше часу на відпочинок, але їх зарплата не зменшиться. Пілотна програма розпочнеться 30 червня і триватиме 15-18 місяців. Передбачаються такі умови реалізації:

участь у проєкті добровільна;

існують варіанти скорочення на вибір — 6 годин роботи на день, 3 дні вихідних на тиждень або додаткові дні відпустки;

на програму виділили 10 мільйонів злотих.

Передбачається, що зміни покращать баланс між роботою та особистим життям без погіршення продуктивності. Влада Польщі очікує позитивного впливу на демографію, адже скорочений робочий час нібито сприятиме створенню сімей.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, середня зарплата в Україні, за даними великого кадрового порталу, становила 25 000 грн у червні. Київ лідирував за виплатами — 29 500 грн, за ним йшли Львів та Ужгород — 26 000 і 25 000 грн відповідно. Найменші зарплати — в Сумах (18 000 грн) і Херсоні (18 500 грн).

Також ми писали, що загрожує українцям за перевезення через польський кордон заборонених товарів. Продукцію вилучають, а власнику виписують великий штраф. В окремих випадках можлива депортація, заборона в’їзду в ЄС або тюремне ув’язнення.