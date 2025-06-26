Украинцы в Польше — что будет с зарплатами, работой и соцвыплатами с 1 июля 2025

Пассажиры садятся в автобус. Фото: УНИАН

Украинцам, проживающим в Польше, стоит приготовиться к нововведениям с 1 июля 2025 года. Изменения коснутся работы, обучения и социальных выплат.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему готовиться украинцам в Польше с 1 июля.

Реклама

Читайте также:

Минимальная зарплата в Польше

Местное правительство не планирует увеличивать минимальную заработную плату для сотрудников с 1 июля. В начале 2025 года МЗП выросла до 4 666 злотых брутто в месяц (около 53 000 грн). После уплаты всех налогов и сборов на руки получают ориентировочно 3 510 злотых (40 000 грн).

Что касается среднего месячного дохода, то человек, работающий по трудовому договору, зарабатывает примерно 6 201,37 злотых (70 500 грн) после вычета обязательных платежей. А минимальная почасовая ставка в Польше равна 30,5 злотых.

По информации аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal, 85% опрошенных украинцев довольны своими доходами в Польше. Они даже умудряются откладывать часть денег.

Программа "Добрый старт

Украинцы с детьми могут присоединиться к программе финансовой поддержки "Добрый старт", в рамках которой родителям выплачивают 300 злотых (3 500 грн) на подготовку ребенка к школе. Участие доступно всем семьям, независимо от количества детей школьного возраста и уровня дохода. Подача заявок начнется с 1 июля и продлится до 30 ноября.

Деньги выплачивают единовременно на покрытие базовых потребностей, например, покупку портфеля, канцтоваров, одежды/обуви, принадлежностей для обучения и др. Податься на программу могут:

родители или законные опекуны, которые воспитывают детей школьного возраста;

усыновители и детские учреждения;

совершеннолетние ученики, которые не имеют родителей или имеют полную дееспособность (после 18 лет).

Важно, чтобы ребенок учился в польской школе, не достиг 20-летнего возраста (24-летнего в случае инвалидности) и не посещал детский сад или подготовительный класс. Заявки не принимают от украинцев, у которых нет актуального номера PESEL UKR.

Поступление в университет

С 1 июля 2025 года изменятся правила поступления в учреждения высшего образования для иностранных студентов. Во-первых, от абитуриентов будут требовать подтверждения знания языка на уровне не ниже B2 (нужен соответствующий сертификат). Во-вторых, университеты обяжут информировать консульство о зачислении или отчислении иностранца.

Также в учреждениях высшего образования установят ограничения на количество мест для граждан других государств — не более 50% от общей численности студентов. А владельцы студенческих виз не смогут подаваться на оформление карты побыта для трудоустройства.

Сокращенное рабочее время

В Польше будет функционировать экспериментальный проект по сокращению рабочей недели с пяти дней до четырех. Сотрудники получат больше времени на отдых, но их зарплата не уменьшится. Пилотная программа начнется 30 июня и продлится 15-18 месяцев. Предусматриваются такие условия реализации:

участие в проекте добровольное;

существуют варианты сокращения на выбор — 6 часов работы в день, 3 дня выходных в неделю или дополнительные дни отпуска;

на программу выделили 10 миллионов злотых.

Предполагается, что изменения улучшат баланс между работой и личной жизнью без ухудшения производительности. Власти Польши ожидают положительного влияния на демографию, ведь сокращенное рабочее время якобы будет способствовать созданию семей.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, средняя зарплата в Украине, по данным крупного кадрового портала, составляла 25 000 грн в июне. Киев лидировал по выплатам — 29 500 грн, за ним шли Львов и Ужгород — 26 000 и 25 000 грн соответственно. Самые маленькие зарплаты — в Сумах (18 000 грн) и Херсоне (18 500 грн).

Также мы писали, что грозит украинцам за перевозку через польскую границу запрещенных товаров. Продукцию изымают, а владельцу выписывают крупный штраф. В отдельных случаях возможна депортация, запрет въезда в ЕС или тюремное заключение.