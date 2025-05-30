Аренда загородных домов в 2025 — цены выросли по всей Украине

Частный дом. Фото: Freepik

С наступлением теплых месяцев украинцы снова обратили внимание на жизнь за пределами города, и сейчас долгосрочная аренда загородных домов превратилась в актуальный тренд. Причины очевидны — желание убежать от шума мегаполисов, обрести покой, свежий воздух и больше пространства. Но вместе со спросом закономерно существенно поднялись и цены.

Аналитики платформы OLX Недвижимость сравнили данные апреля 2025 года с аналогичным периодом прошлого года и обнаружили существенные изменения в стоимости аренды, спросе и количестве предложений. В фокусе исследования — Киевская, Львовская, Ивано-Франковская и Одесская области.

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Почему аренда загородных домов дорожает

С приближением лета спрос на загородное жилье растет. Украинцы ищут дома для отдыха, сезонного проживания или удаленной работы. Близость к крупным городам, таким как Киев, Львов или Одесса, повышает привлекательность локации, но и существенно влияет на цену.

В то же время в отдаленных регионах, как Ивано-Франковская область, можно найти более доступные предложения. На рост цен также влияют инфляция, ограниченное предложение в популярных регионах и высокий спрос на комфортное жилье с развитой инфраструктурой.

Киевщина: рекордный рост несмотря на спад интереса

Киевская область ожидаемо вышла в лидеры по стоимости аренды. В апреле 2025 года средняя цена долгосрочной аренды дома здесь составила 103 000 грн, что на 37% больше, чем в 2024-м. В то же время спрос уменьшился на 18%, хотя до сих пор остается самым высоким в Украине.

Причиной этого парадокса может быть ограниченное предложение качественных вариантов, повышенная платежеспособность части жителей столицы, а также стабильный спрос среди бизнеса — для временного размещения сотрудников или организации просторных офисов на природе. К тому же количество объявлений здесь выросло лишь на 6%, что не покрывает спрос.

Львовщина: стабильность с дисбалансом между спросом и предложением

На западе страны ситуация выглядит более сдержанно. Во Львовской области медианная цена аренды загородного дома выросла на 4% — до 27 000 грн. Несмотря на сравнительно небольшой рост, спрос на жилье за городом здесь остается высоким.

Особенно показательна ситуация с отзывами: в среднем 10 отзывов на одно объявление, что свидетельствует о превышении спроса над предложением. В то же время количество доступных вариантов сократилось на 11%, а количество отзывов в целом — на 23%.

Таким образом, те, кто ищет дом за пределами Львова, вынуждены или ждать новых предложений, или переезжать в соседние области с более низкими ценами.

Ивано-Франковская область: бюджетный вариант с потенциалом роста

В Ивано-Франковской области аренда домов подорожала на 20%, но остается самой доступной среди анализируемых регионов — 12 000 грн в месяц. Рынок здесь сейчас находится в активной фазе развития: спрос и предложение выросли, хотя и незначительно.

Цены здесь выглядят привлекательно, особенно учитывая горную местность, природу, туристическую инфраструктуру и близость к Карпатам. Спрос пока вдвое меньше, чем во Львовской области, но в будущем Ивано-Франковщина может стать популярной альтернативой более дорогому западу Украины.

Одесская область: резкий скачок цен

Абсолютным рекордсменом по динамике стала Одесская область. Здесь медианная цена аренды выросла сразу на 80%, достигнув 18 000 грн в месяц. И это несмотря на большое количество вариантов в регионе.

Одесская область привлекает возможностью жить недалеко от моря, что особенно актуально в летний период. Спрос это подтверждает: в среднем 12 откликов на каждое объявление, что свидетельствует об устойчивом интересе к этому региону. Загородные дома здесь все чаще используют для сезонного проживания или как альтернативу городским квартирам.

Что дальше: рынок будет меняться

Несмотря на рост цен в большинстве областей, интерес к жизни за городом не угасает. В 2025 году мы наблюдаем четкое смещение фокуса на комфорт, пространство, природу и гибкость. Украинцы готовы платить за качественные условия, особенно в контексте длительных отпусков, удаленной работы или релокации.

Эксперты прогнозируют, что цены продолжат расти, особенно в Киевской и Одесской областях, где спрос стабильно высокий. В то же время Ивано-Франковщина может оставаться привлекательной для тех, кто ищет бюджетные варианты.

Для арендаторов важно учитывать не только цену, но и локацию, инфраструктуру и сезонность. Например, дома в Киевской области часто ориентированы на долгосрочную аренду для семей, тогда как в Одесской области популярны краткосрочные сделки для отдыха. В будущем рынок может стабилизироваться за счет роста предложения, но это будет зависеть от экономической ситуации и инвестиций в загородную недвижимость.

Как сообщалось, западные области — это прекрасное место для тех, кто ищет недвижимость по доступным ценам, наслаждаясь при этом невероятными видами и близостью к Карпатам. В частности, Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области предлагают широкий выбор домов: от уютных небольших домов до просторных усадеб с большими участками. Благодаря развитой инфраструктуре и разнообразию предложений, здесь каждый найдет вариант, соответствующий его вкусу и бюджету.

Также мы рассказывали об экологическом строительстве, которое уже больше не является далекой перспективой, а стало реальной альтернативой традиционным домам. Экодом — это комплексная система, которая не только использует натуральные материалы, но и максимально уменьшает негативное влияние на окружающую среду и эффективно экономит ресурсы. Учитывая вызовы изменения климата и нестабильность энергетического рынка, особенно в Украине, значение таких решений возрастает.