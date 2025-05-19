Що таке екологічний будинок і з чого їх будують в Україні

Екодім. Фото: vinnitsa.info

Екологічне будівництво — вже не футуристична мрія, а цілком реальна альтернатива стандартному житлу. Екодім — це не просто будівля з натуральних матеріалів, а цілісна система, яка мінімізує шкоду довкіллю та економить ресурси. В умовах зміни клімату та нестабільності енергоринку в Україні ця тема набуває особливого значення.

Як наголошують фахівці інжинірингової компанії "Колео", у 2025 році екологічні будинки в нашій країні вже не рідкість. Їх зводять на заході, у передмістях великих міст, а іноді — навіть у зоні активних бойових дій як частину швидкого, безпечного і довготривалого відновлення.

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Будівництво екооселі починається ще до появи першої цеглини — на етапі проєктування. Архітектори та інженери враховують не тільки міцність та функціональність, а й:

розу вітрів і орієнтацію на сонце — для природного обігріву та освітлення;

рельєф і ландшафт — щоби зменшити витрати на земляні роботи;

рівень ґрунтових вод і дренаж — аби уникнути підтоплень.

Гарно спроєктований екобудинок "працює" разом із природою, а не проти неї.

Матеріали: з чого насправді зводять екобудинки

У центрі екологічного підходу — вибір правильних матеріалів. Їхня спільна риса — натуральність, відновлюваність або можливість вторинного використання. В Україні вже активно застосовують:

деревину (брус, колода, CLT-панелі) — головний матеріал екобудівництва, особливо в Карпатах;

саман — глиняно-солом’яна суміш, яка тримає тепло взимку та прохолоду влітку;

солому — використовують як утеплювач або стіновий матеріал у каркасних будинках;

камінь і цеглу — якщо поєднати їх з якісним утепленням, вони теж можуть бути частиною екологічної концепції;

очерет, ґонт, керамічну черепицю — для екологічного даху.

Новітній тренд — бамбук, хоча він ще малопоширений в Україні, проте має величезний потенціал як швидкорослий і стійкий матеріал.

Енергетика: жити автономно й економно

Головне в екобудинку — енергоефективність. Це не просто товсті стіни й утеплення, це система, яка:

використовує пасивне сонячне тепло;

обігрівається тепловими насосами;

генерує електроенергію з сонячних панелей;

очищує й повторно використовує дощову воду;

має вентиляцію з рекуперацією тепла.

Завдяки цьому мешканець отримує незалежність від централізованих мереж і значно менші рахунки за комунальні послуги.

Переваги екологічного житла

Екобудинки мають низку переваг, які роблять їх привабливими для українців.

Економія ресурсів. Завдяки енергоефективним технологіям і автономним системам витрати на комунальні послуги знижуються в рази, іноді до нуля.

Здоровий мікроклімат. Використання натуральних матеріалів і систем вентиляції забезпечує чисте повітря та комфорт у будь-яку пору року.

Екологічність. Такі будинки не шкодять довкіллю ні під час будівництва, ні під час експлуатації.

Незалежність. Автономні системи дозволяють не залежати від перебоїв з електро- чи водопостачанням.

Довговічність. Якісні натуральні матеріали та сучасні технології забезпечують тривалий термін служби будинку.

Недоліки, про які варто знати

Попри численні переваги, екобудинки мають і певні недоліки.

Висока початкова вартість. Будівництво екобудинку, включно з проєктуванням, матеріалами та інноваційними системами, може бути значно дорожчим за традиційне житло. Проте ці витрати окупаються за 5-10 років, а зростання тарифів лише прискорює цей процес.

Нестача фахівців. В Україні екологічне будівництво — відносно новий напрям, тому знайти кваліфікованих архітекторів, інженерів і будівельників із досвідом буває складно.

Обмежена доступність матеріалів. Деякі екологічні матеріали, як-от бамбук чи сертифікована деревина, можуть бути дорогими або важкодоступними в Україні.

Екологічне будівництво в Україні: сучасний стан і перспективи

В Україні екологічне будівництво активно розвивається, особливо в приватному секторі. У містах, таких як Київ, Львів чи Одеса, з’являються компанії, які спеціалізуються на зведенні екобудинків. Популярними є каркасні будинки з солом’яними блоками, саманні споруди та дерев’яні зруби.

Водночас держава починає підтримувати енергоефективні проєкти через гранти та програми, що сприяють розвитку цього напряму.

У майбутньому екобудинки можуть стати стандартом, як це вже відбувається в Європі. Зростання цін на енергоносії, кліматичні зміни та підвищення екологічної свідомості українців стимулюють попит на стале житло. Крім того, такі будинки ідеально підходять для сільської місцевості, де є доступ до природних матеріалів і простір для автономних систем.

Що ще варто знати українцям

Бізнес та регуляторні органи в ЄС та у світі приділяють значну увагу сталому розвитку. Вже було затверджено ряд нових законів та ініціатив, що посилюють екологічні та соціальні зобов'язання компаній. Компаніям Східної Європи та України, які мають намір інтегруватися в європейський економічний простір, слід враховувати ці нові вимоги.

Також знайдено інноваційний спосіб боротьби з пластиковим забрудненням. Вчені запропонували використовувати вологу з повітря для руйнування пластикових відходів. Цей метод має потенціал стати розв'язанням екологічної проблеми, пов'язаної з накопиченням пластику.