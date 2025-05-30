Оренда заміських будинків у 2025 — ціни зросли по всій Україні

Приватний будинок. Фото: Freepik

З настанням теплих місяців українці знову звернули увагу на життя за межами міста, і зараз довготривала оренда заміських будинків перетворилася на актуальний тренд. Причини очевидні — бажання втекти від шуму мегаполісів, знайти спокій, свіже повітря й більше простору. Але разом із попитом закономірно суттєво піднялися і ціни.

Аналітики платформи OLX Нерухомість порівняли дані квітня 2025 року з аналогічним періодом торік і виявили суттєві зміни у вартості оренди, попиті й кількості пропозицій. У фокусі дослідження — Київська, Львівська, Івано-Франківська та Одеська області.

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Чому оренда заміських будинків дорожчає

З наближенням літа попит на заміське житло зростає. Українці шукають будинки для відпочинку, сезонного проживання чи віддаленої роботи. Близькість до великих міст, як-от Київ, Львів чи Одеса, підвищує привабливість локації, але й суттєво впливає на ціну.

Водночас у віддаленіших регіонах, як Івано-Франківська область, можна знайти більш доступні пропозиції. На зростання цін також впливають інфляція, обмежена пропозиція в популярних регіонах і високий попит на комфортне житло з розвиненою інфраструктурою.

Київщина: рекордне зростання попри спад інтересу

Київська область очікувано вийшла в лідери за вартістю оренди. У квітні 2025 року середня ціна довготривалої оренди будинку тут склала 103 000 грн, що на 37% більше, ніж у 2024-му. Водночас попит зменшився на 18%, хоча досі залишається найвищим в Україні.

Причиною цього парадоксу може бути обмежена пропозиція якісних варіантів, підвищена платоспроможність частини мешканців столиці, а також стабільний попит серед бізнесу — для тимчасового розміщення співробітників чи організації просторих офісів на природі. До того ж кількість оголошень тут зросла лише на 6%, що не покриває попит.

Львівщина: стабільність з дисбалансом між попитом і пропозицією

На заході країни ситуація виглядає більш стримано. У Львівській області медіанна ціна оренди заміського будинку зросла на 4% — до 27 000 грн. Попри порівняно невелике зростання, попит на житло за містом тут лишається високим.

Особливо показовою є ситуація з відгуками: в середньому 10 відгуків на одне оголошення, що свідчить про перевищення попиту над пропозицією. Водночас кількість доступних варіантів скоротилася на 11%, а кількість відгуків загалом — на 23%.

Таким чином, ті, хто шукає дім за межами Львова, змушені або чекати нових пропозицій, або переїжджати в сусідні області з нижчими цінами.

Івано-Франківщина: бюджетний варіант із потенціалом зростання

В Івано-Франківській області оренда будинків подорожчала на 20%, але лишається найдоступнішою серед аналізованих регіонів — 12 000 грн на місяць. Ринок тут наразі перебуває в активній фазі розвитку: попит і пропозиція зросли, хоча й незначно.

Ціни тут виглядають привабливо, особливо з огляду на гірську місцевість, природу, туристичну інфраструктуру й наближеність до Карпат. Попит поки що вдвічі менший, ніж у Львівській області, але в майбутньому Івано-Франківщина може стати популярною альтернативою дорожчому заходу України.

Одещина: різкий стрибок цін

Абсолютним рекордсменом за динамікою стала Одеська область. Тут медіанна ціна оренди зросла одразу на 80%, досягнувши 18 000 грн на місяць. І це попри велику кількість варіантів у регіоні.

Одещина приваблює можливістю жити недалеко від моря, що особливо актуально в літній період. Попит це підтверджує: у середньому 12 відгуків на кожне оголошення, що свідчить про стійкий інтерес до цього регіону. Заміські будинки тут дедалі частіше використовують для сезонного проживання або як альтернативу міським квартирам.

Що далі: ринок буде змінюватися

Попри зростання цін у більшості областей, інтерес до життя за містом не згасає. У 2025 році ми спостерігаємо чітке зміщення фокусу на комфорт, простір, природу та гнучкість. Українці готові платити за якісні умови, особливо в контексті тривалих відпусток, віддаленої роботи чи релокації.

Експерти прогнозують, що ціни продовжать зростати, особливо в Київській і Одеській областях, де попит стабільно високий. Водночас Івано-Франківщина може залишатися привабливою для тих, хто шукає бюджетні варіанти.

Для орендарів важливо враховувати не лише ціну, а й локацію, інфраструктуру та сезонність. Наприклад, будинки в Київській області часто орієнтовані на довгострокову оренду для сімей, тоді як на Одещині популярні короткострокові угоди для відпочинку. У майбутньому ринок може стабілізуватися за рахунок зростання пропозиції, але це залежатиме від економічної ситуації та інвестицій у заміську нерухомість.

Як повідомлялось, західні області — це чудове місце для тих, хто шукає нерухомість за доступними цінами, насолоджуючись при цьому неймовірними краєвидами та близькістю до Карпат. Зокрема, Івано-Франківська, Львівська та Тернопільська області пропонують широкий вибір будинків: від затишних невеликих хат до просторих садиб з великими ділянками. Завдяки розвиненій інфраструктурі та різноманітності пропозицій, тут кожен знайде варіант, що відповідає його смаку та бюджету.

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