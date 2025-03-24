Как правильно сдать дом в аренду и не нарваться на мошенников

Женщина держит ключи. Фото: Freepik

Сдача дома в аренду — это не только возможность получить дополнительный доход, но и большой шаг, требующий правильного подхода и осторожности. Если у вас есть недвижимость, которую не используете, важно найти правильный способ сдать ее в аренду. Подготовка, правильная оценка стоимости, поиск надежных арендаторов и оформление документов — все это поможет не только минимизировать риски, но и обеспечить стабильную прибыль.

Прежде чем сдать дом, необходимо подготовить его так, чтобы он отвечал требованиям арендаторов и выглядел привлекательно, отмечают эксперты АН "Маяк". Если ваш дом нуждается в ремонте, не откладывайте его. Поврежденные стены, старая сантехника, плохая электрика или неактуальная мебель могут отпугнуть потенциальных арендаторов.

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Проводя небольшой косметический ремонт, вы сделаете дом привлекательным и современным, что повысит шансы найти арендаторов. Не забывайте о чистоте — это важный аспект, который также создает первое впечатление.

Создание комфортного пространства

Наличие базовой мебели (кровати, стулья, шкафы) и бытовой техники (холодильник, плита, стиральная машина) является важным фактором для арендаторов. Позаботьтесь о том, чтобы пространство было комфортным для проживания, и не забывайте о приятных мелочах — шторы, коврики, вазы с цветами. Это поможет создать уютную атмосферу.

Проверка коммуникаций

Перед сдачей в аренду обязательно проверьте работу водоснабжения, отопления и электричества. Наличие счетчиков на воду, газ и электричество упростит процесс расчета с арендатором и поможет избежать недоразумений.

Расчет оптимальной стоимости аренды

Определение стоимости аренды дома — один из важнейших этапов, ведь цена должна быть выгодной как для арендодателя, так и для арендатора. Слишком высокая стоимость может отпугнуть потенциальных клиентов, а заниженная — не позволит вам получить желаемый доход.

Для правильного расчета стоимости аренды проанализируйте рынок недвижимости. Найдите похожие объекты в том же районе и сравните цены. Учитывайте состояние дома, наличие мебели и техники, площадь, придомовую территорию и другие факторы.

Не забывайте о дополнительных расходах, таких как коммунальные платежи, налоги, обязательные взносы. Определите, кто будет оплачивать эти расходы — арендатор или вы. Это также влияет на размер арендной платы.

Как найти надежных арендаторов

Один из самых больших страхов арендодателей — это попасть в руки мошенников или недобросовестных арендаторов. Для минимизации рисков используйте различные способы поиска клиентов:

размещение объявлений на популярных интернет-платформах;

публикация рекламы в социальных сетях;

распространение объявлений среди знакомых.

Перед тем как подписать договор аренды, всегда проверяйте потенциальных арендаторов: уточните место работы, доходы и попросите показать паспорт и идентификационный код. Это поможет избежать проблем в будущем.

Оформление договора аренды

Оформление официального договора аренды — это не только законное требование, но и важный шаг для безопасности обеих сторон. В договоре должны быть четко прописаны следующие данные:

идентификационные данные сторон (ФИО, паспортные данные, ИНН);

адрес и площадь дома;

порядок оплаты, срок аренды и другие условия.

Также важно составить акт приема-передачи, где фиксируется состояние дома и его содержимое на момент сдачи в аренду. Это поможет избежать споров относительно повреждений имущества во время аренды.

Налоги при сдаче дома в аренду

Доходы от сдачи в аренду подлежат налогообложению. Владелец недвижимости должен уплатить налог на доходы физических лиц (18%) и военный сбор (5%). В случае оформления как физическое лицо предприниматель (ФЛП), налоги будут зависеть от выбранной системы налогообложения.

Неуплата налогов за сдачу недвижимости в аренду является нарушением законодательства Украины и влечет за собой ответственность. Так, за уклонение от уплаты налогов предусмотрен штраф от 51 до 85 тысяч гривен, накладывается пеня и штрафные санкции согласно Налоговому кодексу Украины.

Как сообщалось, рост спроса на частные дома в Украине восстанавливается после спада в 2022 году, что отражается в увеличении количества сделок с земельными участками и частным жильем. Этот тренд обусловлен факторами безопасности, стремлением к автономии и преимуществами загородного проживания.

Также мы рассказывали, что, собираясь продать дом, важно осознать, что не все изменения улучшают его ценность. Некоторые обновления могут отпугнуть потенциальных покупателей, снижая рыночную стоимость недвижимости. Поэтому, перед тем как вкладывать средства в ремонт, стоит тщательно обдумать, какие именно изменения будут выгодными для продажи.