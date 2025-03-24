Як правильно здати будинок в оренду і не натрапити на шахраїв

Жінка тримає ключі. Фото: Freepik

Здача будинку в оренду — це не тільки можливість отримати додатковий дохід, але й великий крок, що вимагає правильного підходу та обережності. Якщо ви маєте нерухомість, яку не використовуєте, важливо знайти правильний спосіб здати її в оренду. Підготовка, правильна оцінка вартості, пошук надійних орендарів і оформлення документів — все це допоможе не тільки мінімізувати ризики, а й забезпечити стабільний прибуток.

Перш ніж здати будинок, необхідно підготувати його так, щоб він відповідав вимогам орендарів і виглядав привабливо, наголошують експерти АН "Маяк". Якщо ваш будинок має потребу в ремонті, не відкладайте його. Пошкоджені стіни, стара сантехніка, погана електрика або неактуальні меблі можуть відлякати потенційних орендарів.

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Проводячи невеликий косметичний ремонт, ви зробите будинок привабливим та сучасним, що підвищить шанси знайти орендарів. Не забувайте про чистоту — це важливий аспект, який також створює перше враження.

Створення комфортного простору

Наявність базових меблів (ліжка, стільці, шафи) і побутової техніки (холодильник, плита, пральна машина) є важливим фактором для орендарів. Подбайте про те, щоб простір був комфортним для проживання, і не забувайте про приємні дрібниці — штори, килимки, вази з квітами. Це допоможе створити затишну атмосферу.

Перевірка комунікацій

Перед здачею в оренду обов’язково перевірте роботу водопостачання, опалення та електрики. Наявність лічильників на воду, газ і електрику спростить процес розрахунку з орендарем і допоможе уникнути непорозумінь.

Розрахунок оптимальної вартості оренди

Визначення вартості оренди будинку — один із найважливіших етапів, адже ціна повинна бути вигідною як для орендодавця, так і для орендаря. Надто висока вартість може відлякати потенційних клієнтів, а знижена — не дозволить вам отримати бажаний дохід.

Для правильного розрахунку вартості оренди проаналізуйте ринок нерухомості. Знайдіть схожі об’єкти в тому ж районі та порівняйте ціни. Враховуйте стан будинку, наявність меблів та техніки, площу, прибудинкову територію та інші фактори.

Не забувайте про додаткові витрати, такі як комунальні платежі, податки, обов’язкові внески. Визначте, хто оплачуватиме ці витрати — орендар чи ви. Це також впливає на розмір орендної плати.

Як знайти надійних орендарів

Один із найбільших страхів орендодавців — це потрапити до рук шахраїв чи несумлінних орендарів. Для мінімізації ризиків використовуйте різні способи пошуку клієнтів:

розміщення оголошень на популярних інтернет-платформах;

публікація реклами в соціальних мережах;

розповсюдження оголошень серед знайомих.

Перед тим як підписати договір оренди, завжди перевіряйте потенційних орендарів: уточніть місце роботи, доходи та попросіть показати паспорт і ідентифікаційний код. Це допоможе уникнути проблем у майбутньому.

Оформлення договору оренди

Оформлення офіційного договору оренди — це не тільки законна вимога, але й важливий крок для безпеки обох сторін. У договорі мають бути чітко прописані такі дані:

ідентифікаційні дані сторін (ПІБ, паспортні дані, ІНН);

адреса та площа будинку;

порядок оплати, термін оренди та інші умови.

Також важливо скласти акт приймання-передачі, де фіксується стан будинку та його вміст на момент здачі в оренду. Це допоможе уникнути суперечок щодо пошкоджень майна під час оренди.

Податки при здачі будинку в оренду

Доходи від здачі в оренду підлягають оподаткуванню. Власник нерухомості повинен сплатити податок на доходи фізичних осіб (18%) та військовий збір (5%). У разі оформлення як фізична особа підприємець (ФОП), податки будуть залежати від обраної системи оподаткування.

Несплата податків за здачу нерухомості в оренду є порушенням законодавства України та тягне за собою відповідальність. Так, за ухилення від сплати податків передбачено штраф від 51 до 85 тисяч гривень, накладається пеня та штрафні санкції згідно з Податковим кодексом України.

Як повідомлялось, зростання попиту на приватні будинки в Україні відновлюється після спаду у 2022 році, що відображається у збільшенні кількості угод із земельними ділянками та приватним житлом. Цей тренд зумовлений безпековими факторами, прагненням до автономії та перевагами заміського проживання.

Також ми розповідали, що, збираючись продати будинок, важливо усвідомити, що не всі зміни покращують його цінність. Деякі оновлення можуть відлякати потенційних покупців, знижуючи ринкову вартість нерухомості. Тому, перед тим як вкладати кошти в ремонт, варто ретельно обміркувати, які саме зміни будуть вигідними для продажу.