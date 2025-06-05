Как оформить земельный участок в черте населенного пункта — условия и правила в 2025 году

Люди возле дома. Фото: Freepik

Оформление земельного участка в пределах населенного пункта в Украине имеет четко определенную процедуру, которая отличается от порядка оформления земли за пределами населенных пунктов. В 2025 году, когда правила становятся все жестче, а контроль — тщательнее, важно знать каждый шаг этого процесса, чтобы не допустить фатальных ошибок.

Как отмечают в "Земельном фонде Украины", понятие "границы населенного пункта" — это не формальность. Речь идет об административной территории, которую утверждает соответствующий совет (сельский, поселковый или городской), а границы вносятся в Публичную кадастровую карту.

Реклама

Читайте также:

Это важно, потому что в пределах таких территорий:

земля относится к коммунальной собственности общины (если не передана другим субъектам);

полномочия по ее использованию имеет местный совет;

действуют конкретные градостроительные правила — зонирование, генеральный план, детальный план территории (ДПТ).

То есть оформление любого земельного участка в пределах города или села требует учета местной специфики и планирования.

С чего начать: юридическая основа

Прежде чем переходить к техническим этапам, нужно иметь основания для оформления права. Это может быть:

решение органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка (если участок выделяется впервые);

договор купли-продажи, дарения, мены или документ о наследовании (если право уже приобретено ранее);

судебное решение (в случае споров или истребования земельного участка).

Проект землеустройства: основа будущего оформления

В 2025 году проект землеустройства остается основным документом, который предшествует регистрации земельного участка.

Если формируете новый участок — заказывается проект землеустройства по отводу земельного участка. Если уточняете границы уже существующего — нужна техническая документация по землеустройству по установлению (восстановлению) границ.

Оба варианта требуют согласования с соответствующими службами — в частности, местным советом и территориальным органом Госгеокадастра.

Присвоение кадастрового номера

Кадастровый номер — это уникальный идентификатор участка в Государственном земельном кадастре. Без него невозможно зарегистрировать право собственности или аренды.

После завершения землеустройства вы обращаетесь в Госгеокадастр или через Центр предоставления админуслуг (ЦПАУ), чтобы внести сведения об участке в реестр и присвоить ему кадастровый номер.

Регистрация права собственности или пользования

Финальный этап — это регистрация права. Она осуществляется через ЦПАУ или нотариуса, и включает внесение записи в Государственный реестр вещных прав.

Только после этого вы можете считаться полноправным владельцем или арендатором.

На что обратить особое внимание

Целевое назначение

Землю в пределах населенного пункта можно использовать только в соответствии с ее целевым назначением. Любое изменение требует решения местного совета.

Типичные назначения:

для индивидуального жилищного строительства;

для обслуживания жилого дома;

для коммерческого использования.

Зонинг и детальный план территории

Зонинг определяет допустимые виды застройки на той или иной территории. Например, нельзя строить магазин в зоне индивидуальной жилой застройки без изменения целевого назначения.

Детальный план территории уточняет правила пользования даже в пределах одной улицы.

Ограничения и сервитуты

Определенные зоны могут иметь природоохранные, санитарные или инженерные ограничения:

охранные зоны ЛЭП, газопроводов;

водоохранные полосы;

зоны охраны памятников.

На этих территориях действует ограниченный режим пользования или накладываются сервитуты — право прохода, проезда или прокладки сетей.

Форма собственности: кто чем владеет

В пределах населенных пунктов земли могут принадлежать:

коммунальной собственности — если земля не находится в государственной или частной собственности;

государственной собственности — например, если участок под объектом общегосударственного значения (железная дорога, военная часть и т.д.);

частной собственности — после завершения всех этапов оформления и регистрации.

Перед оформлением необходимо четко установить, в какой форме собственности находится участок.

Что будет, если нарушить порядок

Даже мелкие нарушения в процедуре могут стать основанием для:

отказа в регистрации участка;

судебного спора относительно права собственности;

отмены уже выданных документов.

Как сообщалось, в 2025 году приватизация земельных участков остается насущным вопросом для многих украинцев, которые стремятся получить право собственности на свою землю. Однако, этот процесс часто усложняется из-за возникновения спорных ситуаций. В частности, значительным препятствием может стать отсутствие согласия соседей, что затягивает оформление документов и создает дополнительные трудности.

Также мы рассказывали, что многие украинцы годами пользуются земельными участками, не имея на них официальных документов. Часто это земли, которые передаются по наследству или используются как приусадебные участки или огороды. Однако, без надлежащего юридического оформления такие "теневые" участки могут стать причиной серьезных проблем, вплоть до их потери.