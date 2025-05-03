Сколько квадратных метров должно быть в однокомнатной квартире

Женщина и мужчина в комнате. Фото: Freepik

В 2025 году рынок недвижимости в Украине продолжает адаптироваться к экономическим, социальным и демографическим изменениям. Однокомнатные квартиры остаются самым популярным выбором для молодых семей, студентов, одиноких профессионалов и инвесторов благодаря их доступности и компактности. Но их площадь — это баланс между комфортом, бюджетом и функциональностью.

Согласно Жилищному кодексу Украины и государственным строительным нормам (ГСН), минимальная площадь жилого помещения для одного человека составляет 13,65 кв. м. Для однокомнатной квартиры, которая рассчитана на проживание одного-двух человек, минимальная общая площадь должна быть 30 кв. м, включая жилую комнату (не менее 15 кв. м), кухню, ванную и коридор.

Реклама

Читайте также:

В однокомнатной квартире проживание одного человека считается допустимым. Для двух человек — уже на грани, а вот для семьи с ребенком такое жилье не соответствует нормам.

В 2025 году застройщики часто предлагают квартиры с площадью от 35 до 45 кв. м, чтобы соответствовать спросу на более просторные планировки. Например, в новостройках Киева и Львова популярны "смарт-квартиры" площадью 25-30 кв. м, но они часто критикуются за ограниченную функциональность. В то же время, стандартные однокомнатные квартиры вторичного рынка могут иметь площадь от 30 до 40 кв. м, в зависимости от года строительства.

На практике: какие метражи продают застройщики

На рынке недвижимости в 2025 году наблюдается две тенденции:

экономия пространства — на фоне военного положения и снижения платежеспособности населения популярность приобретают компактные планировки;

смещение к комфортному жилью — параллельно с этим, часть девелоперов ориентируется на спрос среди ИТ-специалистов, молодых семей и переселенцев со средним достатком. Им предлагают "однушки" от 40 кв. м и более, часто с лоджиями, кладовыми или даже гардеробными.

Аналитики рынка недвижимости, в частности сервис ЛУН, отмечают, что в 2025 году спрос на однокомнатные квартиры вырос на 15% по сравнению с 2024 годом, а средняя площадь таких объектов в новостройках составляет 38 кв. м.

Можно ли уменьшить площадь законно

Существуют запросы от застройщиков на уменьшение площади до 25-27 кв. м, особенно в крупных городах, отмечают эксперты портала Flombu. Впрочем, такие проекты требуют пересмотра ГСН или согласования с местными властями.

Некоторые мини-квартиры регистрируются как апартаменты, которые не являются жильем в юридическом смысле. Это позволяет обойти минимальные нормы, но не дает права на постоянную регистрацию места жительства.

Региональные особенности: где какие площади популярны

Размер однокомнатных квартир варьируется в зависимости от региона:

Киев: средняя площадь — 38-42 кв. м в новостройках, 30-35 кв. м на вторичном рынке. Цены стартуют от 2,5 млн грн.

Львов и Ужгород: популярные квартиры 35-40 кв. м из-за высокого спроса среди ІТ-специалистов и переселенцев.

Харьков, Запорожье: здесь чаще покупают компактные квартиры 25-30 кв. м из-за более низких цен (от 620 000 грн).

Тренды 2025 года: компактность или пространство

Смарт-планировки. Застройщики активно продвигают квартиры с открытыми пространствами, где кухня объединена с гостиной, а спальная зона отделена перегородками. Это позволяет эффективно использовать каждый квадратный метр.

Энергоэффективность. Покупатели предпочитают квартиры с хорошей теплоизоляцией и современными инженерными системами, что влияет на выбор площади — меньшие квартиры легче отапливать.

Многофункциональность. Популярны квартиры с площадью 35-40 кв. м, где есть место для рабочей зоны, ведь удаленная работа остается трендом.

Как сообщалось, война в корне трансформировала приоритеты украинцев при выборе жилья, заставив их пересмотреть традиционные представления о престижности и рациональности. Теперь ключевыми факторами, определяющими спрос, являются страх и потребность в безопасности, а также стремление к автономности и комфорту. Эти новые реалии диктуют совершенно другие требования к жилым помещениям.

Также выбор квартиры в Украине в 2025 году выходит за рамки стандартных критериев, ведь этаж становится одним из ключевых факторов, влияющих на безопасность, расходы и комфорт. В условиях войны, постоянных отключений света и воздушных тревог, вопрос выбора "худшего" этажа приобретает особую актуальность.