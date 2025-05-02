Ціни на квартири у Львові: аналіз первинного ринку травня 2025

Львів. Фото: Unsplash

Львів залишається одним із найпривабливіших міст України для інвестицій у нерухомість. У травні 2025 року первинний ринок житла демонструє стабільне зростання цін, зумовлене високим попитом, обмеженою пропозицією в престижних районах та розвитком інфраструктури.

За даними порталу ЛУН, на первинному ринку Львова ціни на квартири значно варіюються залежно від району, класу житлового комплексу, інфраструктури та етапу будівництва. Середня вартість квадратного метра в новобудовах становить 50 000 грн, але в окремих районах вона може сягати 74 600 грн або падати до 37 500 грн.

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1-кімнатні квартири

Середня ціна: 48 000-52 000 грн/ кв. м.

Найдорожчі райони: Галицький (центр міста) — до 74 600 грн/кв. м, Личаківський — до 60 000 грн/кв. м. Попит на компактні квартири в центрі залишається високим через туристичну привабливість та розвинену інфраструктуру.

Найдешевші райони: Сихівський — від 37 500 грн/кв. м, Шевченківський — від 40 000 грн/кв. м. Ці райони приваблюють молодих покупців завдяки доступним цінам та новим ЖК. Наприклад, 1-кімнатна квартира площею 38 кв. м у ЖК "Затишний квартал MHouse" (Шевченківський район) коштує приблизно 1 824 000 грн.

ЖК "Затишний квартал MHouse". Фото: dim.ria

2-кімнатні квартири

Середня ціна: 50 000-55 000 грн/кв. м.

Найдорожчі райони: Галицький — до 70 000 грн/кв. м, Франківський — до 64 550 грн/кв. м. Ці райони популярні серед сімей через близькість до шкіл та парків. Так, двокімнатна квартира площею 60 кв. м у Франківському районі коштує близько 3 300 000 грн

ЖК Prostir у Франківському районі. Фото: dim.ria



Найдешевші райони: Залізничний — від 40 000 грн/кв. м), Сихівський — від 42 000 грн/кв. м). Новобудови тут пропонують сучасні планування за доступною ціною.

3-кімнатні квартири

Середня ціна: 52 000-58 000 грн/кв. м.

Найдорожчі райони: Галицький — до 72 000 грн/кв. м, Личаківський — до 65 000 грн/кв. м. Великі квартири в центрі купують для інвестицій або для проживання великих сімей.

Найдешевші райони: Сихівський — від 40 000 грн/кв. м, Залізничний — від 42 000 грн/кв. м. Ці райони пропонують просторі квартири за помірними цінами — 3-кімнатна квартира площею 90 кв. м у Сихівському районі коштує близько 3 600 000 грн.



ЖК "Софіївка" у Сихівському районі. Фото: dim.ria

Як повідомлялось, квадратний метр на вторинному ринку житла у Львові в середньому коштує від 1 600 до 2 500 доларів. Ціна суттєво залежить від місця розташування квартири, її розміру, загального стану та наявності ремонту. Таким чином, вартість житла може значно варіюватися в межах міста.

Також ми розповідали, що починаючи з 2021 року, вартість житла у Львові значно зросла, в середньому на 40-50% за останні три роки.