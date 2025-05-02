Цены на квартиры во Львове: анализ первичного рынка мая 2025 года

Львов. Фото: Unsplash

Львов остается одним из самых привлекательных городов Украины для инвестиций в недвижимость. В мае 2025 года первичный рынок жилья демонстрирует стабильный рост цен, обусловленный высоким спросом, ограниченным предложением в престижных районах и развитием инфраструктуры.

По данным портала ЛУН, на первичном рынке Львова цены на квартиры значительно варьируются в зависимости от района, класса жилого комплекса, инфраструктуры и этапа строительства. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет 50 000 грн, но в отдельных районах она может достигать 74 600 грн или падать до 37 500 грн.

Реклама

Читайте также:

1-комнатные квартиры

Средняя цена: 48 000-52 000 грн/кв. м.

Самые дорогие районы: Галицкий (центр города) — до 74 600 грн/кв. м, Лычаковский — до 60 000 грн/кв. м. Спрос на компактные квартиры в центре остается высоким из-за туристической привлекательности и развитой инфраструктуры.

Самые дешевые районы: Сыховский — от 37 500 грн/кв. м, Шевченковский — от 40 000 грн/кв. м. Эти районы привлекают молодых покупателей благодаря доступным ценам и новым ЖК. Например, 1-комнатная квартира площадью 38 кв. м в ЖК "Уютный квартал MHouse" (Шевченковский район) стоит примерно 1 824 000 грн.

ЖК "Уютный квартал MHouse". Фото: dim.ria

2-комнатные квартиры

Средняя цена: 50 000-55 000 грн/кв. м.

Самые дорогие районы: Галицкий — до 70 000 грн/кв. м, Франковский — до 64 550 грн/кв. м. Эти районы популярны среди семей из-за близости к школам и паркам. Так, двухкомнатная квартира площадью 60 кв. м во Франковском районе стоит около 3 300 000 грн

ЖК Prostir во Франковском районе. Фото: dim.ria



Самые дешевые районы: Зализнычный— от 40 000 грн/кв. м), Сыховский — от 42 000 грн/кв. м). Новостройки здесь предлагают современные планировки по доступной цене.

3-комнатные квартиры

Средняя цена: 52 000-58 000 грн/кв. м.

Самые дорогие районы: Галицкий — до 72 000 грн/кв. м, Лычаковский — до 65 000 грн/кв. м. Большие квартиры в центре покупают для инвестиций или для проживания больших семей.

Самые дешевые районы: Сыховский — от 40 000 грн/кв. м, Зализнычный — от 42 000 грн/кв. м. Эти районы предлагают просторные квартиры по умеренным ценам — 3-комнатная квартира площадью 90 кв. м в Сыховском районе стоит около 3 600 000 грн.

ЖК "Софиевка" в Сыховском районе. Фото: dim.ria

Как сообщалось, квадратный метр на вторичном рынке жилья во Львове в среднем стоит от 1 600 до 2 500 долларов. Цена существенно зависит от местоположения квартиры, ее размера, общего состояния и наличия ремонта. Таким образом, стоимость жилья может значительно варьироваться в пределах города.

Также мы рассказывали, что начиная с 2021 года, стоимость жилья во Львове значительно выросла, в среднем на 40-50% за последние три года.