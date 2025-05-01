Який поверх найгірший для купівлі квартири в Україні у 2025 році

Будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Вибір квартири — не лише про планування чи район. Поверх — це невидимий фактор, який у 2025 році в Україні може суттєво вплинути на безпеку, витрати та комфорт. У період війни, регулярних відключень світла й тривожних сирен питання про "найгірший" поверх стало не лише актуальним, а й гостро соціально значущим.

Як пише "РБК-Україна", перший поверх традиційно вважається найменш комфортним. У 2025 році цей імідж тільки посилився. Через війну люди прагнуть безпеки, а нижні поверхи — перші вразливі до влучань уламків, вибитих вікон та спроб мародерства.

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Серед практичних мінусів:

холод узимку: через близькість до підвалу в таких квартирах складніше зберігати тепло, особливо в старих будинках;

підвищений рівень вологи: особливо у районах із проблемною гідроізоляцією;

шум і пил з вулиці: неможливість провітрити приміщення без ризику забруднити його;

низький рівень приватності: вікна часто завішані, а балкони — заґратовані.

Перший поверх у багатьох покупців асоціюється з компромісом — нижча ціна, але й більше проблем.

Останній поверх: дах над головою, який не завжди рятує

Найвищі поверхи, особливо в будинках без ліфтів або з ненадійними системами, — це випробування. У період відключень електроенергії, піднятися пішки на 9-10 поверх — виклик не для всіх.

До ключових мінусів належать:

ризик протікання даху — особливо у старих будинках або під час сильних обстрілів;

проблеми з тиском води — часто саме на верхніх поверхах вода просто не доходить;

високий рівень вітру та спеки — взимку холодно, влітку дуже жарко;

обмежений доступ під час тривог — укриття часто розташоване в підвалах, і мешканці верхніх поверхів не завжди встигають туди спуститися. У 2025 році, коли кожна хвилина має значення, це серйозний недолік.

Між першим і останнім: де межа комфорту

Середні поверхи — від другого до шостого — найчастіше вважаються "золотою серединою". Саме вони у 2025 році мають найбільший попит.

Аргументи на їхню користь:

вища безпека у разі обстрілів;

простий доступ до укриття;

оптимальна температура — менше тепловтрат, менше перегріву;

надійніша подача води.

Проте навіть середні поверхи не позбавлені мінусів: на нижніх — більше комах, на вищих — гірший доступ до допомоги у разі надзвичайної ситуації.

Вплив війни: нові критерії вибору поверху

До повномасштабного вторгнення питання вибору поверху було радше про комфорт. У 2025 році це питання безпеки:

евакуація: із нижніх поверхів легше евакуюватися під час тривоги або пожежі;

інфраструктура: ліфти не працюють під час блекаутів, а це — мінус для мешканців вище 6 поверху;

психологічний фактор: у багатьох людей, які пережили обстріли, є тривожність щодо перебування на останніх поверхах.

Ці чинники помітно змінили ринок нерухомості: ціна на перший і останній поверхи знизилася, а середні подорожчали.

Що врахувати при виборі поверху у 2025 році

Безпека. Уникайте першого та останніх поверхів, якщо ви хвилюєтеся щодо захисту від крадіжок чи воєнних ризиків.

Технічний стан. Перевірте стан підвалу (для першого поверху) та даху (для останнього). У новобудовах вимагайте документи на гідроізоляцію.

Інфраструктура. Наявність генераторів, автономного опалення чи укриття в будинку може нівелювати недоліки певних поверхів.

Ліквідність. Квартири на середніх поверхах легше продати чи здати в оренду.

Особисті потреби. Якщо ви маєте маленьких дітей чи проблеми з мобільністю, перший поверх може бути зручним, попри недоліки.

Як повідомлялось, ринок житлової нерухомості України показав значне зростання у 2024 році, девелопери здали в експлуатацію 9,8 млн квадратних метрів, що на 32% більше ніж минулого року. Збільшення житлового фонду пов’язане з ефективними державними програмами та адаптацією будівельних компаній до умов сьогодення. Додатковим фактором впливу стали міграційні процеси, які стимулювали попит на житло.

Зазначимо, купівля квартири в новобудові є привабливим варіантом як для інвесторів, так і для тих, хто планує власне проживання. Перевагами такого вибору є доступніша ціна на етапі будівництва, ширший вибір планувань та гнучкі умови розтермінування. Однак, перш за все, важливо провести детальну перевірку забудовника, тверезо оцінити свої фінансові можливості та врахувати поточні ринкові тенденції.