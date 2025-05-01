Какой этаж худший для покупки квартиры в Украине в 2025 году

Дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Выбор квартиры — не только о планировке или районе. Этаж — это невидимый фактор, который в 2025 году в Украине может существенно повлиять на безопасность, расходы и комфорт. В период войны, регулярных отключений света и тревожных сирен вопрос о "худшем" этаже стал не только актуальным, но и остро социально значимым.

Как пишет "РБК-Украина", первый этаж традиционно считается наименее комфортным. В 2025 году этот имидж только усилился. Из-за войны люди стремятся к безопасности, а нижние этажи — первые уязвимые к попаданиям обломков, выбитым окнам и попыткам мародерства.

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Среди практических минусов:

холод зимой: из-за близости к подвалу в таких квартирах сложнее сохранять тепло, особенно в старых домах;

повышенный уровень влаги: особенно в районах с проблемной гидроизоляцией;

шум и пыль с улицы: невозможность проветрить помещение без риска загрязнить его;

низкий уровень приватности: окна часто занавешены, а балконы — зарешечены.

Первый этаж у многих покупателей ассоциируется с компромиссом — ниже цена, но и больше проблем.

Последний этаж: крыша над головой, которая не всегда спасает

Самые высокие этажи, особенно в домах без лифтов или с ненадежными системами, — это испытание. В период отключений электроэнергии подняться пешком на 9-10 этаж — вызов не для всех.

К ключевым минусам относятся:

риск протекания крыши — особенно в старых домах или во время сильных обстрелов;

проблемы с давлением воды — часто именно на верхних этажах вода просто не доходит;

высокий уровень ветра и жары — зимой холодно, летом очень жарко;

ограниченный доступ во время тревог — укрытие часто расположено в подвалах, и жители верхних этажей не всегда успевают туда спуститься. В 2025 году, когда каждая минута имеет значение, это серьезный недостаток.

Между первым и последним: где граница комфорта

Средние этажи — от второго до шестого — чаще всего считаются "золотой серединой". Именно они в 2025 году пользуются наибольшим спросом.

Аргументы в их пользу:

более высокая безопасность в случае обстрелов;

простой доступ к укрытию;

оптимальная температура — меньше теплопотерь, меньше перегрева;

более надежная подача воды.

Однако, даже средние этажи не лишены минусов: на нижних — больше насекомых, на высших — хуже доступ к помощи в случае чрезвычайной ситуации.

Влияние войны: новые критерии выбора этажа

До полномасштабного вторжения вопрос выбора этажа был скорее о комфорте. В 2025 году это вопрос безопасности:

эвакуация: с нижних этажей легче эвакуироваться во время тревоги или пожара;

инфраструктура: лифты не работают во время блэкаутов, а это — минус для жителей выше 6 этажа;

психологический фактор: у многих людей, переживших обстрелы, есть тревожность относительно пребывания на последних этажах.

Эти факторы заметно изменили рынок недвижимости: цена на первый и последний этажи снизилась, а средние подорожали.

Что учесть при выборе этажа в 2025 году

Безопасность. Избегайте первого и последних этажей, если вы переживаете за защиту от краж или военных рисков.

Техническое состояние. Проверьте состояние подвала (для первого этажа) и крыши (для последнего). В новостройках требуйте документы на гидроизоляцию.

Инфраструктура. Наличие генераторов, автономного отопления или укрытия в доме может нивелировать недостатки определенных этажей.

Ликвидность. Квартиры на средних этажах легче продать или сдать в аренду.

Личные потребности. Если у вас есть маленькие дети или проблемы с мобильностью, первый этаж может быть удобным, несмотря на недостатки.

Как сообщалось, рынок жилой недвижимости Украины показал значительный рост в 2024 году, девелоперы сдали в эксплуатацию 9,8 млн квадратных метров, что на 32% больше, чем в прошлом году. Увеличение жилого фонда связано с эффективными государственными программами и адаптацией строительных компаний к условиям сегодняшнего дня. Дополнительным фактором влияния стали миграционные процессы, которые стимулировали спрос на жилье.

Отметим, покупка квартиры в новостройке является привлекательным вариантом как для инвесторов, так и для тех, кто планирует собственное проживание. Преимуществами такого выбора является доступная цена на этапе строительства, широкий выбор планировок и гибкие условия рассрочки. Однако, прежде всего, важно провести детальную проверку застройщика, трезво оценить свои финансовые возможности и учесть текущие рыночные тенденции.