Какой этаж худший для покупки квартиры в Украине в 2025 году

Будете разочарованы — на каком этаже не следует покупать квартиру
Выбор квартиры — не только о планировке или районе. Этаж — это невидимый фактор, который в 2025 году в Украине может существенно повлиять на безопасность, расходы и комфорт. В период войны, регулярных отключений света и тревожных сирен вопрос о "худшем" этаже стал не только актуальным, но и остро социально значимым.
Как пишет "РБК-Украина", первый этаж традиционно считается наименее комфортным. В 2025 году этот имидж только усилился. Из-за войны люди стремятся к безопасности, а нижние этажи — первые уязвимые к попаданиям обломков, выбитым окнам и попыткам мародерства.
Среди практических минусов:
- холод зимой: из-за близости к подвалу в таких квартирах сложнее сохранять тепло, особенно в старых домах;
- повышенный уровень влаги: особенно в районах с проблемной гидроизоляцией;
- шум и пыль с улицы: невозможность проветрить помещение без риска загрязнить его;
- низкий уровень приватности: окна часто занавешены, а балконы — зарешечены.
Первый этаж у многих покупателей ассоциируется с компромиссом — ниже цена, но и больше проблем.
Последний этаж: крыша над головой, которая не всегда спасает
Самые высокие этажи, особенно в домах без лифтов или с ненадежными системами, — это испытание. В период отключений электроэнергии подняться пешком на 9-10 этаж — вызов не для всех.
К ключевым минусам относятся:
- риск протекания крыши — особенно в старых домах или во время сильных обстрелов;
- проблемы с давлением воды — часто именно на верхних этажах вода просто не доходит;
- высокий уровень ветра и жары — зимой холодно, летом очень жарко;
- ограниченный доступ во время тревог — укрытие часто расположено в подвалах, и жители верхних этажей не всегда успевают туда спуститься. В 2025 году, когда каждая минута имеет значение, это серьезный недостаток.
Между первым и последним: где граница комфорта
Средние этажи — от второго до шестого — чаще всего считаются "золотой серединой". Именно они в 2025 году пользуются наибольшим спросом.
Аргументы в их пользу:
- более высокая безопасность в случае обстрелов;
- простой доступ к укрытию;
- оптимальная температура — меньше теплопотерь, меньше перегрева;
- более надежная подача воды.
Однако, даже средние этажи не лишены минусов: на нижних — больше насекомых, на высших — хуже доступ к помощи в случае чрезвычайной ситуации.
Влияние войны: новые критерии выбора этажа
До полномасштабного вторжения вопрос выбора этажа был скорее о комфорте. В 2025 году это вопрос безопасности:
- эвакуация: с нижних этажей легче эвакуироваться во время тревоги или пожара;
- инфраструктура: лифты не работают во время блэкаутов, а это — минус для жителей выше 6 этажа;
- психологический фактор: у многих людей, переживших обстрелы, есть тревожность относительно пребывания на последних этажах.
Эти факторы заметно изменили рынок недвижимости: цена на первый и последний этажи снизилась, а средние подорожали.
Что учесть при выборе этажа в 2025 году
- Безопасность. Избегайте первого и последних этажей, если вы переживаете за защиту от краж или военных рисков.
- Техническое состояние. Проверьте состояние подвала (для первого этажа) и крыши (для последнего). В новостройках требуйте документы на гидроизоляцию.
- Инфраструктура. Наличие генераторов, автономного отопления или укрытия в доме может нивелировать недостатки определенных этажей.
- Ликвидность. Квартиры на средних этажах легче продать или сдать в аренду.
- Личные потребности. Если у вас есть маленькие дети или проблемы с мобильностью, первый этаж может быть удобным, несмотря на недостатки.
Как сообщалось, рынок жилой недвижимости Украины показал значительный рост в 2024 году, девелоперы сдали в эксплуатацию 9,8 млн квадратных метров, что на 32% больше, чем в прошлом году. Увеличение жилого фонда связано с эффективными государственными программами и адаптацией строительных компаний к условиям сегодняшнего дня. Дополнительным фактором влияния стали миграционные процессы, которые стимулировали спрос на жилье.
Отметим, покупка квартиры в новостройке является привлекательным вариантом как для инвесторов, так и для тех, кто планирует собственное проживание. Преимуществами такого выбора является доступная цена на этапе строительства, широкий выбор планировок и гибкие условия рассрочки. Однако, прежде всего, важно провести детальную проверку застройщика, трезво оценить свои финансовые возможности и учесть текущие рыночные тенденции.
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