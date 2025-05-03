Скільки квадратних метрів має бути в однокімнатній квартирі

Жінка та чоловік у кімнаті. Фото: Freepik

У 2025 році ринок нерухомості в Україні продовжує адаптуватися до економічних, соціальних та демографічних змін. Однокімнатні квартири залишаються найпопулярнішим вибором для молодих сімей, студентів, одиноких професіоналів та інвесторів завдяки їхній доступності та компактності. Але їх площа — це баланс між комфортом, бюджетом і функціональністю.

Згідно з Житловим кодексом України та державними будівельними нормами (ДБН), мінімальна площа житлового приміщення для однієї людини становить 13,65 кв. м. Для однокімнатної квартири, яка розрахована на проживання однієї-двох осіб, мінімальна загальна площа має бути 30 кв. м, включаючи житлову кімнату (не менше 15 кв. м), кухню, ванну та коридор.

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В однокімнатній квартирі проживання однієї особи вважається допустимим. Для двох осіб — уже на межі, а от для сім’ї з дитиною таке житло не відповідає нормам.

У 2025 році забудовники часто пропонують квартири з площею від 35 до 45 кв. м, щоб відповідати попиту на більш просторі планування. Наприклад, у новобудовах Києва та Львова популярні "смартквартири" площею 25-30 кв. м, але вони часто критикуються за обмежену функціональність. Водночас стандартні однокімнатні квартири вторинного ринку можуть мати площу від 30 до 40 кв. м, залежно від року будівництва.

На практиці: які метражі продають забудовники

На ринку нерухомості у 2025 році спостерігається дві тенденції:

економія простору — на тлі воєнного стану та зниження платоспроможності населення популярності набувають компактні планування;

зсув до комфортного житла — паралельно з цим, частина девелоперів орієнтується на попит серед ІТ-фахівців, молодих сімей та переселенців із середнім достатком. Їм пропонують "однушки" від 40 кв. м і більше, часто з лоджіями, коморами або навіть гардеробними.

Аналітики ринку нерухомості, зокрема сервіс ЛУН, зазначають, що у 2025 році попит на однокімнатні квартири зріс на 15% порівняно з 2024 роком, а середня площа таких об’єктів у новобудовах становить 38 кв. м.

Чи можна зменшити площу законно

Існують запити від забудовників на зменшення площі до 25-27 кв. м, особливо у великих містах, зазначають експерти порталу Flombu. Втім, такі проєкти потребують перегляду ДБН або погодження з місцевою владою.

Деякі мініквартири реєструються як апартаменти, що не є житлом у юридичному сенсі. Це дозволяє обійти мінімальні норми, але не дає права на постійну реєстрацію місця проживання.

Регіональні особливості: де які площі популярні

Розмір однокімнатних квартир варіюється залежно від регіону:

Київ: середня площа — 38-42 кв. м у новобудовах, 30-35 кв. м на вторинному ринку. Ціни стартують від 2,5 млн грн.

Львів та Ужгород: популярні квартири 35-40 кв. м через високий попит серед ІТ-спеціалістів та переселенців.

Харків, Запоріжжя: тут частіше купують компактні квартири 25-30 кв. м через нижчі ціни (від 620 000 грн).

Тренди 2025 року: компактність чи простір

Смарт-планування. Забудовники активно просувають квартири з відкритими просторами, де кухня об’єднана з вітальнею, а спальна зона відокремлена перегородками. Це дозволяє ефективно використовувати кожен квадратний метр.

Енергоефективність. Покупці надають перевагу квартирам із хорошою теплоізоляцією та сучасними інженерними системами, що впливає на вибір площі — менші квартири легше опалювати.

Багатофункціональність. Популярні квартири з площею 35-40 кв. м, де є місце для робочої зони, адже віддалена робота залишається трендом.

Як повідомлялось, війна докорінно трансформувала пріоритети українців при виборі житла, змусивши їх переглянути традиційні уявлення про престижність та раціональність. Тепер ключовими факторами, що визначають попит, є страх та потреба в безпеці, а також прагнення до автономності й комфорту. Ці нові реалії диктують абсолютно інші вимоги до житлових приміщень.

Також вибір квартири в Україні у 2025 році виходить за рамки стандартних критеріїв, адже поверх стає одним із ключових факторів, що впливають на безпеку, витрати та комфорт. В умовах війни, постійних відключень світла та повітряних тривог, питання вибору "найгіршого" поверху набуває особливої актуальності.