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Главная Недвижимость Нежилое помещение — оштрафуют ли за проживание в 2025 году

Нежилое помещение — оштрафуют ли за проживание в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 20:08
Можно ли жить в нежилом помещении — какие нюансы и возможные штрафы в 2025 году
Комната с большими окнами. Фото: Freepik

Жизнь в нежилом помещении — это вопрос, который волнует многих украинцев, особенно в условиях роста цен на жилье. Нежилые объекты, такие как офисы, склады или магазины, привлекают более низкой стоимостью аренды или покупки. В то же время в законодательстве есть четкий ответ, можно ли их использовать для проживания.

Нежилое помещение — это объект недвижимости, который не предназначен для постоянного или временного проживания людей, отмечают в АН "Маяк". Его основная функция — коммерческая или техническая. К нежилому фонду относятся офисы, торговые площади, гостиницы, мастерские, склады, котельные, паркинги и подобные здания.

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В законодательстве Украины четко закреплено, что проживание возможно только в объектах жилого фонда. Именно это дает право на прописку, оформление субсидий, доступ к коммунальным услугам по сниженным тарифам. В то же время нежилой фонд для таких целей не приспособлен.

Отличия между жилым и нежилым помещением

Чтобы не путаться в понятиях, важно обратить внимание на три ключевых отличия между типами недвижимости.

  1. Целевое назначение. Жилое помещение используется для проживания, а нежилое - для деятельности, не предусматривающей постоянного пребывания людей (торговля, услуги, складское хранение и т.д.).
  2. Коммунальные тарифы. В 2025 году тарифы на воду, электричество, газ и отопление для коммерческих объектов остаются существенно выше. Это делает проживание в нежилых помещениях финансово невыгодным.
  3. Цена недвижимости. Средняя цена за квадратный метр нежилого фонда на 20-30% выше аналогичных жилых объектов, если сравнивать в пределах одного района.

Почему нельзя жить в нежилом помещении без разрешения

Украинское законодательство прямо запрещает использовать нежилые помещения в качестве жилья. Если лицо фактически проживает в таком объекте, но не изменило его статус, это считается нарушением норм строительного и жилищного законодательства.

Согласно статье 150 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за самовольное использование нежилого фонда не по назначению налагается штраф в размере от 850 до 1 700 гривен. В случае повторного нарушения в течение года штраф может удвоиться.

"Теоретически Вы можете проживать в помещении, принадлежащем к нежилому фонду... Но насколько это стабильно и безопасно, сказать сложно", — отмечает адвокат Юрий Айвазян.

Какие последствия имеет жизнь в нежилом помещении

Кроме административного штрафа, жизнь в нежилом фонде влечет за собой дополнительные ограничения:

  • невозможность получить прописку (регистрацию места жительства);
  • отсутствие права оформить субсидию или льготу;
  • запрет на официальное ведение хозяйства или создание ОСМД;
  • проблемы с подключением к сетям теплоснабжения и газа;
  • повышенные тарифы на коммунальные услуги, которые оплачиваются как для юридических лиц.

Если нежилое помещение сдается в аренду под жилье без изменения статуса, обе стороны — арендодатель и арендатор — могут быть привлечены к ответственности.

Как перевести нежилое помещение в жилое

Процедура перевода помещения в другой статус называется изменением целевого назначения объекта недвижимости. Это сложный юридический процесс, который требует выполнения нескольких условий.

  1. Техническая пригодность. Помещение должно быть в хорошем состоянии, не входить в аварийный фонд, не быть объектом под снос.
  2. Наличие всех коммуникаций. Водопровод, канализация, электроснабжение, газ, вентиляция — все должно быть подключено и узаконено.
  3. Соответствие санитарным и строительным нормам. Высота потолка — не менее 2,5 м, наличие естественного освещения, отсутствие опасных источников испарений или шума.
  4. Проектная документация. Необходимо заказать техническое обследование, составить проект реконструкции, получить согласование в местном совете и органах ГИАМ.
  5. Внесение изменений в госреестр. После выполнения всех технических и юридических шагов изменения вносятся в Реестр прав на недвижимое имущество.

Как сообщалось, аренда комнат в общежитиях семейного типа в Украине пользуется неизменным спросом среди студентов, молодых семей и людей, которые ищут доступное жилье. Сейчас цены на рынке аренды стабильно растут, что обусловлено высоким спросом, инфляцией и влиянием военных обстоятельств на экономику.

Также мы рассказывали о муниципальном жилье — это государственная программа, обеспечивающая граждан качественным жильем по доступной, ниже рыночной, арендной плате. По этой инициативе жилые дома строятся или покупаются за бюджетные средства и предоставляются в долгосрочную аренду тем, кто в нем нуждается.

недвижимость жилье документы дом квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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