Що таке муніципальне житло і хто може його отримати в Україні у 2025

Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Муніципальне житло — це державна ініціатива, мета якої надати громадянам доступ до якісного житла за нижчою, ніж ринкова, орендною платою. Основна ідея в тому, що житлові будинки будуються або викуповуються за бюджетні кошти, після чого передаються в довгострокову оренду тим, хто цього справді потребує.

Це не безкоштовна квартира, але можливість мати дах над головою за фіксовану символічну плату, пояснює експертка з нерухомості Марина Сергієнко.

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Такі квартири розподіляються органами місцевого самоврядування. Претендувати на них можуть:

молоді сім’ї;

працівники соціальної сфери (вчителі, медики, рятувальники);

люди з інвалідністю;

багатодітні родини;

внутрішньо переміщені особи;

громадяни з низьким рівнем доходу.

"Розподіл квадратних метрів відбувається не за принципом "хто перший", а з урахуванням життєвих обставин і пріоритетів", — уточнює Сергієнко.

Переваги муніципального житла для українців

Система має одразу кілька вагомих плюсів:

Низька орендна плата — як правило, становить до 20% доходу сім’ї. Захист від виселення — договір регулює права й обов’язки сторін. Можливість реєстрації — житло надається легально. Часткове покриття комунальних послуг — держава може компенсувати частину витрат.

"Муніципальне житло — це шанс на стабільність. Для багатьох це єдиний варіант не опинитися на вулиці", — наголошує Сергієнко.

Недоліки муніципального житла

Попри очевидні переваги, система не позбавлена і обмежень:

Черга на отримання — житла завжди менше, ніж заявок. Неможливість приватизації — закон забороняє переведення такого житла у власність. Обмеження у правах — не можна переплановувати, здавати, продавати чи дарувати. Контроль доходів — у разі зростання прибутків договір можуть розірвати. Обов’язковість ремонту — мешканці зобов’язані самостійно підтримувати стан квартири.

"Використовувати муніципальну квартиру як заставу чи продавати її неможливо — житло залишається у власності міста", — підкреслює експертка.

Різниця між соціальним і муніципальним житлом

Поняття "соціальне житло" ширше, ніж "муніципальне". Соціальне житло може належати як місту, так і приватному фонду. Наприклад, орендоване у приватної особи житло, яке передається громадянину за договором найму для вирішення житлового питання, вважатиметься соціальним, але не муніципальним.

Натомість муніципальне житло — це виключно комунальна власність, якою розпоряджається місцева влада. Передача відбувається за договором або ордером, що видається відповідним органом.

Правові аспекти муніципального житла

Користування муніципальною нерухомістю відбувається на основі договору оренди. Орендар не має права:

здавати квартиру іншим;

змінювати планування;

оформлювати спадщину на житло;

використовувати житло в комерційних цілях.

Право проживання втрачається, якщо змінюються обставини — наприклад, покращуються житлові умови чи суттєво зростають доходи сім’ї.

"Примусове виселення можливе лише за рішенням суду, коли орендар грубо порушує умови договору", — нагадує Сергієнко.

Чи варто чекати розвитку програми муніципального житла

В умовах високих цін на ринку і відсутності довгострокових іпотечних програм муніципальне житло має потенціал стати альтернативою для сотень тисяч українців. Проте розвиток таких програм потребує:

політичної волі;

довгострокового фінансування;

прозорого механізму черг і розподілу.

"Сьогодні муніципальне житло здебільшого присутнє в пілотному форматі — у великих містах або на рівні окремих муніципалітетів. Але досвід ЄС демонструє, що цей механізм — реальний інструмент підтримки людей", — констатує експертка.

Як повідомлялось, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №12377 "Про основні засади житлової політики", що стане фундаментом масштабної житлової реформи в Україні. Цей документ оновлює підходи до іпотеки, оренди та квартирних черг, а також відкриває шлях для залучення міжнародного фінансування у житлову сферу.

Також ми розповідали, що на ринку нерухомості України, попри зростання попиту у великих містах, все ще є неліквідні квартири, що довго не продаються, навіть зі знижками. Власники таких об'єктів можуть роками чекати на покупця.