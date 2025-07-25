Что такое муниципальное жилье и кто может его получить в Украине в 2025 году

Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Муниципальное жилье — это государственная инициатива, цель которой предоставить гражданам доступ к качественному жилью по более низкой, чем рыночная, арендной плате. Основная идея в том, что жилые дома строятся или выкупаются за бюджетные средства, после чего передаются в долгосрочную аренду тем, кто в этом действительно нуждается.

Это не бесплатная квартира, но возможность иметь крышу над головой за фиксированную символическую плату, объясняет эксперт по недвижимости Марина Сергиенко.

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Такие квартиры распределяются органами местного самоуправления. Претендовать на них могут:

молодые семьи;

работники социальной сферы (учителя, медики, спасатели);

люди с инвалидностью;

многодетные семьи;

внутренне перемещенные лица;

граждане с низким уровнем дохода.

"Распределение квадратных метров происходит не по принципу "кто первый", а с учетом жизненных обстоятельств и приоритетов", — уточняет Сергиенко.

Преимущества муниципального жилья для украинцев

Система имеет сразу несколько весомых плюсов:

Низкая арендная плата — как правило, составляет до 20% дохода семьи. Защита от выселения — договор регулирует права и обязанности сторон. Возможность регистрации — жилье предоставляется легально. Частичное покрытие коммунальных услуг — государство может компенсировать часть расходов.

"Муниципальное жилье — это шанс на стабильность. Для многих это единственный вариант не оказаться на улице", — отмечает Сергиенко.

Недостатки муниципального жилья

Несмотря на очевидные преимущества, система не лишена и ограничений:

Очередь на получение — жилья всегда меньше, чем заявок. Невозможность приватизации — закон запрещает перевод такого жилья в собственность. Ограничения в правах — нельзя перепланировать, сдавать, продавать или дарить. Контроль доходов — в случае роста доходов договор могут расторгнуть. Обязательность ремонта — жильцы обязаны самостоятельно поддерживать состояние квартиры.

"Использовать муниципальную квартиру в качестве залога или продавать ее невозможно — жилье остается в собственности города", — подчеркивает эксперт.

Разница между социальным и муниципальным жильем

Понятие "социальное жилье" шире, чем "муниципальное". Социальное жилье может принадлежать как городу, так и частному фонду. Например, арендованное у частного лица жилье, которое передается гражданину по договору найма для решения жилищного вопроса, будет считаться социальным, но не муниципальным.

Зато муниципальное жилье — это исключительно коммунальная собственность, которой распоряжается местная власть. Передача происходит по договору или ордеру, который выдается соответствующим органом.

Правовые аспекты муниципального жилья

Пользование муниципальной недвижимостью происходит на основе договора аренды. Арендатор не имеет права:

сдавать квартиру другим;

изменять планировку;

оформлять наследство на жилье;

использовать жилье в коммерческих целях.

Право проживания теряется, если меняются обстоятельства — например, улучшаются жилищные условия или существенно возрастают доходы семьи.

"Принудительное выселение возможно только по решению суда, когда арендатор грубо нарушает условия договора", — напоминает Сергиенко.

Стоит ли ждать развития программы муниципального жилья

В условиях высоких цен на рынке и отсутствия долгосрочных ипотечных программ муниципальное жилье имеет потенциал стать альтернативой для сотен тысяч украинцев. Однако развитие таких программ требует:

политической воли;

долгосрочного финансирования;

прозрачного механизма очередей и распределения.

"Сегодня муниципальное жилье в основном присутствует в пилотном формате — в крупных городах или на уровне отдельных муниципалитетов. Но опыт ЕС показывает, что этот механизм — реальный инструмент поддержки людей", — констатирует эксперт.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики", который станет фундаментом масштабной жилищной реформы в Украине. Этот документ обновляет подходы к ипотеке, аренде и квартирным очередям, а также открывает путь для привлечения международного финансирования в жилищную сферу.

Также мы рассказывали, что на рынке недвижимости Украины, несмотря на рост спроса в крупных городах, все еще есть неликвидные квартиры, которые долго не продаются, даже со скидками. Владельцы таких объектов могут годами ждать покупателя.