Чи можна жити в нежитловому приміщенні — які нюанси та можливі штрафи у 2025 році

Кімната з великими вікнами. Фото: Freepik

Життя в нежитловому приміщенні — це питання, яке хвилює багатьох українців, особливо в умовах зростання цін на житло. Нежитлові об’єкти, такі як офіси, склади чи магазини, приваблюють нижчою вартістю оренди чи купівлі. Водночас у законодавстві є чітка відповідь, чи можна їх використовувати для проживання.

Нежитлове приміщення — це об'єкт нерухомості, який не призначений для постійного або тимчасового проживання людей, наголошують в АН "Маяк". Його основна функція — комерційна або технічна. До нежитлового фонду належать офіси, торговельні площі, готелі, майстерні, склади, котельні, паркінги та подібні будівлі.

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У законодавстві України чітко закріплено, що проживання можливе лише в об’єктах житлового фонду. Саме це дає право на прописку, оформлення субсидій, доступ до комунальних послуг за зниженими тарифами. Водночас нежитловий фонд для таких цілей не пристосований.

Відмінності між житловим і нежитловим приміщенням

Щоб не плутатися у поняттях, важливо звернути увагу на три ключові відмінності між типами нерухомості.

Цільове призначення. Житлове приміщення використовується для проживання, а нежитлове — для діяльності, що не передбачає постійного перебування людей (торгівля, послуги, складське зберігання тощо). Комунальні тарифи. У 2025 році тарифи на воду, електрику, газ та опалення для комерційних об’єктів залишаються істотно вищими. Це робить проживання у нежитлових приміщеннях фінансово невигідним. Ціна нерухомості. Середня ціна за квадратний метр нежитлового фонду на 20-30% вища за аналогічні житлові об’єкти, якщо порівнювати в межах одного району.

Чому не можна жити в нежитловому приміщенні без дозволу

Українське законодавство прямо забороняє використовувати нежитлові приміщення як житло. Якщо особа фактично проживає в такому об'єкті, але не змінила його статус, це вважається порушенням норм будівельного та житлового законодавства.

Згідно зі статтею 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за самовільне використання нежитлового фонду не за призначенням накладається штраф у розмірі від 850 до 1 700 гривень. У разі повторного порушення протягом року штраф може подвоїтись.

"Теоретично ви можете проживати у приміщенні, що належить до нежитлового фонду... Але наскільки це стабільно і безпечно, сказати складно", — зазначає адвокат Юрій Айвазян.

Які наслідки має життя у нежитловому приміщенні

Окрім адміністративного штрафу, життя в нежитловому фонді тягне за собою додаткові обмеження:

неможливість отримати прописку (реєстрацію місця проживання);

відсутність права оформити субсидію чи пільгу;

заборона на офіційне ведення господарства або створення ОСББ;

проблеми з підключенням до мереж теплопостачання та газу;

підвищені тарифи на комунальні послуги, які сплачуються як для юридичних осіб.

Якщо нежитлове приміщення здається в оренду під житло без зміни статусу, обидві сторони — орендодавець і орендар — можуть бути притягнуті до відповідальності.

Як перевести нежитлове приміщення в житлове

Процедура переведення приміщення в інший статус називається зміною цільового призначення об’єкта нерухомості. Це складний юридичний процес, який вимагає виконання кількох умов.

Технічна придатність. Приміщення має бути у хорошому стані, не входити до аварійного фонду, не бути об'єктом під знесення. Наявність усіх комунікацій. Водопровід, каналізація, електропостачання, газ, вентиляція — усе має бути під'єднане й узаконене. Відповідність санітарним і будівельним нормам. Висота стелі — щонайменше 2,5 м, наявність природного освітлення, відсутність небезпечних джерел випарів або шуму. Проєктна документація. Необхідно замовити технічне обстеження, скласти проєкт реконструкції, отримати погодження в місцевій раді та органах ДІАМ. Внесення змін до держреєстру. Після виконання всіх технічних і юридичних кроків зміни вносяться до Реєстру речових прав на нерухоме майно.

Як повідомлялось, оренда кімнат у гуртожитках сімейного типу в Україні користується незмінним попитом серед студентів, молодих сімей та людей, які шукають доступне житло. Наразі ціни на ринку оренди стабільно зростають, що зумовлено високим попитом, інфляцією та впливом воєнних обставин на економіку.

Також ми розповідали про муніципальне житло — це державна програма, що забезпечує громадян якісним житлом за доступною, нижчою від ринкової, орендною платою. За цією ініціативою житлові будинки будуються або купуються за бюджетні кошти та надаються в довгострокову оренду тим, хто його потребує.