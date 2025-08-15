Когда накладывается арест на недвижимость должника и как его снять

Мужчина с судебным молотком. Фото: Freepik

Арест имущества — это юридический инструмент, ограничивающий право собственника распоряжаться своим имуществом. Во время ареста лицо не может его продавать, дарить, передавать в залог или совершать другие действия, которые изменяют право собственности. Такое ограничение применяется для защиты интересов государства, кредиторов или других лиц, которым может быть нанесен ущерб в случае отчуждения имущества.

Закон предусматривает, что арест недвижимости должника накладывается только в определенных случаях и всегда через судебное решение или постановление уполномоченного органа, отмечают в Коростенском горрайонном суде Житомирской области.

Реклама

Читайте также:

Случаи наложения ареста на недвижимое имущество

Арест на недвижимость должника может быть применен как в гражданских, так и в уголовных делах. Среди основных оснований:

обеспечение исполнения судебного решения о взыскании долга;

гарантирование выполнения обязательств перед кредиторами;

предотвращение продажи или дарения имущества до завершения судебного разбирательства;

арест как мера пресечения в уголовном производстве.

"В уголовных делах арест может быть наложен, если имущество является орудием преступления, было приобретено преступным путем или может быть использовано в качестве доказательства", — добавляет юрист Анастасия Шаховец.

Какое имущество может быть арестовано

Согласно украинскому законодательству, под арест может попасть любая недвижимость — квартира, дом, земельный участок, даже если они получены в наследство или в качестве подарка.

Кроме недвижимости, арест может касаться:

автомобилей и другого движимого имущества;

средств в любой валюте, как наличных, так и безналичных;

ценных бумаг и инвестиционных активов;

драгоценных металлов и ювелирных изделий.

Исключением могут быть личные вещи, не подлежащие взысканию, если это предусмотрено законом.

Как происходит процедура ареста имущества

Процесс начинается по инициативе взыскателя — это может быть государство, банк, коллекторская компания или физическое лицо, которое имеет подтвержденные судом требования. Заявление подается в суд вместе с доказательствами, подтверждающими необходимость ареста.

Суд, рассмотрев материалы, выносит определение о наложении ареста. После этого:

Информация об аресте вносится в соответствующие реестры. Владельцу направляется официальное уведомление. Исполнитель или другой уполномоченный орган контролирует соблюдение ограничений.

Имущество остается под арестом до выполнения обязательств или до отмены ограничений.

Сколько длится арест недвижимости

Законом не установлен четкий срок действия ареста на недвижимое имущество. Ограничения действуют до тех пор, пока не будет выполнено решение суда или не отпадут основания для ареста.

Для движимого имущества, например автомобиля, в некоторых реестрах данные обновляют каждые пять лет, но это не означает автоматического снятия ареста.

Как проверить арест на недвижимость

Узнать о наличии ареста можно несколькими способами:

проверить данные в Едином государственном реестре судебных решений по адресу объекта;

обратиться в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество;

получить информационную справку у нотариуса.

Эта проверка особенно важна перед покупкой недвижимости, добавляет юрист.

Что можно делать с арестованным имуществом

Владелец не имеет права отчуждать арестованную недвижимость, продавать ее, дарить или передавать в залог. В то же время он может пользоваться ею для личных нужд, если суд не наложил дополнительных ограничений.

Снятие ареста возможно только:

по решению суда;

по постановлению исполнителя, который его наложил.

После получения соответствующих документов банк или другое учреждение снимает ограничения в тот же день (если документы поступили в рабочее время) или на следующий рабочий день.

Как сообщалось, когда у украинцев возникают долги, которые они не могут вернуть, исполнительная служба может принудительно взыскать их. В таких случаях особенно актуальным становится вопрос, какое именно имущество должника может быть арестовано и конфисковано в первую очередь.

Однако, конфисковать могут не все — законодательство защищает определенную собственность от изъятия.