Коли накладається арешт на нерухомість боржника та як його зняти

Чоловік із судовим молотком. Фото: Freepik

Арешт майна — це юридичний інструмент, що обмежує право власника розпоряджатися своїм майном. Під час арешту особа не може його продавати, дарувати, передавати в заставу чи здійснювати інші дії, які змінюють право власності. Таке обмеження застосовується для захисту інтересів держави, кредиторів або інших осіб, яким може бути завдана шкода у випадку відчуження майна.

Закон передбачає, що арешт нерухомості боржника накладається лише у визначених випадках і завжди через судове рішення або ухвалу уповноваженого органу, зазначають у Коростенському міськрайонному суді Житомирської області.

Випадки накладення арешту на нерухоме майно

Арешт на нерухомість боржника може бути застосований як у цивільних, так і у кримінальних справах. Серед основних підстав:

забезпечення виконання судового рішення про стягнення боргу;

гарантування виконання зобов’язань перед кредиторами;

запобігання продажу чи даруванню майна до завершення судового розгляду;

арешт як запобіжний захід у кримінальному провадженні.

"У кримінальних справах арешт може бути накладений, якщо майно є знаряддям злочину, було набуте злочинним шляхом або може бути використане як доказ", — додає юристка Анастасія Шаховець.

Яке майно може бути арештоване

Відповідно до українського законодавства, під арешт може потрапити будь-яка нерухомість — квартира, будинок, земельна ділянка, навіть якщо вони отримані у спадок чи як подарунок. Окрім нерухомості, арешт може стосуватися:

автомобілів та іншого рухомого майна;

коштів у будь-якій валюті, як готівкових, так і безготівкових;

цінних паперів та інвестиційних активів;

дорогоцінних металів та ювелірних виробів.

Винятком можуть бути особисті речі, що не підлягають стягненню, якщо це передбачено законом.

Як відбувається процедура арешту майна

Процес починається з ініціативи стягувача — це може бути держава, банк, колекторська компанія або фізична особа, яка має підтверджені судом вимоги. Заява подається до суду разом із доказами, що підтверджують необхідність арешту.

Суд, розглянувши матеріали, виносить ухвалу про накладення арешту. Після цього:

Інформація про арешт вноситься до відповідних реєстрів. Власнику надсилається офіційне повідомлення. Виконавець або інший уповноважений орган контролює дотримання обмежень.

Майно залишається під арештом до виконання зобов’язань або до скасування обмежень.

Скільки триває арешт нерухомості

Законом не встановлено чіткий термін дії арешту на нерухоме майно. Обмеження діють доти, доки не буде виконано рішення суду або не відпадуть підстави для арешту.

Для рухомого майна, наприклад автомобіля, у деяких реєстрах дані оновлюють кожні п’ять років, але це не означає автоматичного зняття арешту.

Як перевірити арешт на нерухомість

Дізнатися про наявність арешту можна кількома способами:

перевірити дані у Єдиному державному реєстрі судових рішень за адресою об’єкта;

звернутися до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

отримати інформаційну довідку в нотаріуса.

Ця перевірка особливо важлива перед купівлею нерухомості, додає юристка.

Що можна робити з арештованим майном

Власник не має права відчужувати арештовану нерухомість, продавати її, дарувати або передавати в заставу. Водночас він може користуватися нею для особистих потреб, якщо суд не наклав додаткових обмежень.

Зняття арешту можливе лише:

за рішенням суду;

за постановою виконавця, який його наклав.

Після отримання відповідних документів банк або інша установа знімає обмеження у той же день (якщо документи надійшли у робочий час) або наступного робочого дня.

Як повідомлялось, коли в українців виникають борги, які вони не можуть повернути, виконавча служба може примусово стягнути їх. У таких випадках особливо актуальним стає питання, яке саме майно боржника може бути арештоване та конфісковане в першу чергу.

Проте, конфіскувати можуть не все — законодавство захищає певну власність від вилучення.