Покупка квартиры в Украине в 2025 году: как избежать раздела при разводе

Женщина показывает мужчине документы. Фото: Freepik

Покупка квартиры — это важный жизненный шаг, особенно если вы находитесь в браке. Украинское законодательство предусматривает, что все имущество, приобретенное супругами во время брака, считается совместной собственностью. Это означает, что при разводе недвижимость будет делиться пополам, независимо от того, кто вкладывал больше средств. Однако существуют законные способы купить квартиру так, чтобы не пришлось делить ее в случае развода.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о ключевых аспектах, которые помогут защитить имущество от возможного раздела при разводе.

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1. Покупка недвижимости до брака

Самый очевидный вариант — приобрести квартиру до официальной регистрации брака. Имущество, которое принадлежало одному из супругов до бракосочетания, не подлежит разделу.

Однако здесь есть нюанс: если после свадьбы квартира была существенно улучшена за общие средства (капитальный ремонт, достройка, модернизация), второй из супругов может претендовать на ее долю.

2. Получение квартиры в наследство или в подарок

Если квартира приобретена по наследству или подарена (даже во время брака), она остается личной собственностью получателя. Важно правильно оформить все документы, чтобы в случае развода не возникло споров.

Если жилье подарено одним из родителей, стоит заключить договор дарения без упоминания о совместном супружеском имуществе.

3. Оформление квартиры на третье лицо

Некоторые украинцы используют метод покупки квартиры на имя родственника (родителей, брата, сестры). Юридически такая недвижимость не принадлежит супругам, поэтому не подлежит разделу.

Но здесь есть риски: родственник может перепродать или завещать жилье не по вашему желанию, предупреждает адвокат Галина Николаева.

4. Брачный договор

Это наиболее надежный способ зафиксировать собственность на квартиру еще до ее покупки. В брачном контракте можно предусмотреть, что определенная недвижимость принадлежит только одному из супругов, даже если она покупается во время брака.

По данным Опендатабот, в 2024 году украинцы все чаще использовали этот инструмент для защиты своих имущественных прав.

5. Покупка за личные средства с четким подтверждением происхождения

Если вы покупаете квартиру во время брака, но за личные средства (полученные до брака, в подарок или по наследству), это также может стать аргументом для признания недвижимости вашей личной собственностью.

Однако нужно иметь подтверждающие документы:

банковские выписки о наличии средств еще до брака;

документы о наследстве или дарении;

кредитные договоры, оформленные только на одного из супругов.

Если не будет четких доказательств, суд может признать жилье общим.

6. Регистрация собственности только на одного из супругов — не панацея

Некоторые считают, что если квартира оформлена только на одного из супругов, то второй не будет иметь на нее прав. Это ошибочное представление. Закон определяет не собственника по документам, а источник финансирования.

Если жилье куплено в браке, но записано только на одного из супругов, второй все равно может претендовать на свою долю при разводе.

7. Правильное оформление договора купли-продажи

Чтобы избежать судебных споров, стоит заранее проконсультироваться с юристом и грамотно оформить сделку. Например, если квартира приобретается за счет личных средств, это можно указать в договоре купли-продажи.

Отметим, развод — это не только эмоционально изнурительный процесс, но и часто сопровождается имущественными спорами. Существуют конкретные обстоятельства, при которых все имущество может перейти в собственность жены после развода. Чтобы это произошло, необходимы четкие юридические основания.

Также мы рассказывали, как переоформить квартиру на жену, ведь передача недвижимости между родственниками, особенно супругами, является обычной практикой. Для избежания налогов часто используют договор дарения. Однако, важно соблюдать все юридические требования при переоформлении собственности.