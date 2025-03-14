Купівля квартири в Україні в 2025 році: як уникнути поділу при розлученні

Жінка показує чоловіку документи. Фото: Freepik

Купівля квартири — це важливий життєвий крок, особливо якщо ви перебуваєте в шлюбі. Українське законодавство передбачає, що все майно, набуте подружжям під час шлюбу, вважається спільною власністю. Це означає, що при розлученні нерухомість ділитиметься навпіл, незалежно від того, хто вкладав більше коштів. Проте існують законні способи купити квартиру так, щоб не довелося ділити її у разі розлучення.

Редакція Новини.LIVE розповідає про ключові аспекти, які допоможуть захистити майно від можливого поділу при розлученні.

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1. Купівля нерухомості до шлюбу

Найочевидніший варіант — придбати квартиру до офіційної реєстрації шлюбу. Майно, яке належало одному з подружжя до одруження, не підлягає поділу.

Однак тут є нюанс: якщо після весілля квартира була суттєво покращена за спільні кошти (капітальний ремонт, добудова, модернізація), другий із подружжя може претендувати на її частку.

2. Отримання квартири у спадок або в подарунок

Якщо квартира набута у спадщину або подарована (навіть під час шлюбу), вона залишається особистою власністю одержувача. Важливо правильно оформити всі документи, щоб у разі розлучення не виникло спорів.

Якщо житло подароване одним із батьків, варто укласти договір дарування без згадки про спільне подружнє майно.

3. Оформлення квартири на третю особу

Деякі українці використовують метод купівлі квартири на ім'я родича (батьків, брата, сестри). Юридично така нерухомість не належить подружжю, тому не підлягає поділу.

Але тут є ризики: родич може перепродати або заповісти житло не за вашим бажанням, попереджає адвокат Галина Ніколаєва.

4. Шлюбний договір

Це найбільш надійний спосіб зафіксувати власність на квартиру ще до її купівлі. У шлюбному контракті можна передбачити, що певна нерухомість належить лише одному з подружжя, навіть якщо вона купується під час шлюбу.

За даними Опендатабот, у 2024 році українці дедалі частіше використовували цей інструмент для захисту своїх майнових прав.

5. Купівля за особисті кошти з чітким підтвердженням походження

Якщо ви купуєте квартиру під час шлюбу, але за особисті кошти (отримані до одруження, в дарунок або у спадщину), це також може стати аргументом для визнання нерухомості вашою особистою власністю.

Однак потрібно мати підтверджуючі документи:

банківські виписки про наявність коштів ще до шлюбу;

документи про спадщину чи дарування;

кредитні договори, оформлені лише на одного з подружжя.

Якщо не буде чітких доказів, суд може визнати житло спільним.

6. Реєстрація власності тільки на одного з подружжя — не панацея

Деякі вважають, що якщо квартира оформлена тільки на одного з подружжя, то другий не матиме на неї прав. Це хибне уявлення. Закон визначає не власника за документами, а джерело фінансування.

Якщо житло куплене в шлюбі, але записане лише на одного з подружжя, другий все одно може претендувати на свою частку при розлученні.

7. Правильне оформлення договору купівлі-продажу

Щоб уникнути судових спорів, варто заздалегідь проконсультуватися з юристом і грамотно оформити угоду. Наприклад, якщо квартира купується за рахунок особистих коштів, це можна зазначити в договорі купівлі-продажу.

Зазначимо, розлучення — це не лише емоційно виснажливий процес, але й часто супроводжується майновими спорами. Існують конкретні обставини, за яких все майно може перейти у власність дружини після розлучення. Щоб це сталося, необхідні чіткі юридичні підстави.

Також ми розповідали, як переоформити квартиру на дружину, адже передача нерухомості між родичами, особливо подружжям, є звичайною практикою. Для уникнення податків часто використовують договір дарування. Однак, важливо дотримуватися всіх юридичних вимог при переоформленні власності.