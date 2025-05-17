Почему в СССР строили девятиэтажки — причины и секреты

Девятиэтажка. Фото: ukr media

Девятиэтажные дома стали символом советской урбанистики, знаковой частью городского пейзажа городов СССР. Их повсеместность вызывает вопрос: почему именно девять этажей, а не восемь или десять? Ответ кроется в уникальном сочетании экономических, технических и безопасностных факторов, которые определяли архитектурные стандарты эпохи.

Как отмечает Макс Романчук, автор YouTube-канала, посвященного интересным фактам, в 1950-х годах СССР начал масштабную кампанию по строительству хрущевок, чтобы решить острый жилищный кризис. Эти пятиэтажные дома были дешевыми и быстрыми в возведении, но к 1970-м стало понятно, что они не справляются с растущей урбанизацией. Города нуждались в большей плотности застройки, и девятиэтажки стали ответом на этот вызов.

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"Девятиэтажки были компромиссом между экономичностью и техническими требованиями", — говорит блогер.

Высота девятиэтажки, которая составляла чуть более 27 метров, позволяла оптимизировать расходы. Строительство более высоких сооружений требовало значительно больших инвестиций, что противоречило главной цели — обеспечить население доступным жильем. Девять этажей стали золотой серединой, которая позволяла разместить больше квартир на той же площади без чрезмерного усложнения проекта.

Технические ограничения: лифты, пожарная безопасность и газ

Одним из ключевых факторов, определявших высоту советских домов, были технические стандарты. Согласно ГОСТам, здания выше пяти этажей нуждались в лифте, а для десятиэтажных и более высоких сооружений требовались уже два лифта — пассажирский и грузовой. Кроме того, здания выше 28 метров должны были оснащаться незадымляемыми пожарными лестницами.

"По ГОСТу, в домах больше пяти этажей обязательно нужно было устанавливать лифт, а в десятиэтажных — уже два лифта: грузовой и пассажирский. Кроме того, для зданий выше 28 метров требовались незадымляемые пожарные лестницы", — объясняет Романчук.

Девятиэтажки идеально вписывались в эти ограничения: их высота позволяла обойтись одним лифтом и избежать дополнительных затрат на пожарные конструкции. Это значительно снижало себестоимость квадратного метра по сравнению с более высокими зданиями.

Еще одной проблемой было газоснабжение. В домах выше девяти этажей давление газа становилось недостаточным, что требовало установки специальных насосных станций. Альтернативой было использование электрических плит, но это влекло за собой потребность в усиленной электропроводке и дополнительных подстанциях.

"Для зданий выше девяти этажей нужны были специальные насосные станции для подачи природного газа. Это было очень дорого, поэтому вместо газовых плит в таких домах устанавливали электрические", — добавляет Романчук.

Эти технические нюансы делали девятиэтажки оптимальным выбором для массового строительства.

Грунты, которые не выдерживали высоты

Еще одним ограничением была геология. Не каждый участок мог выдержать дом выше девяти этажей без дорогостоящих фундаментных решений. Для СССР с его колоссальными масштабами застройки это означало серьезные затраты.

"Многие регионы не имели достаточно прочного грунта, чтобы строить что-то выше без осложнений", — замечает блогер.

Почему не десять? И не из-за пожарных лестниц

Существует распространенное предположение, что высота девятиэтажек связана с техническими возможностями пожарной техники. Но эта версия не выдерживает проверки фактами. Уже в середине 60-х годов в СССР были автолестницы на 30 метров, а с 70-х — и на 32 метра с гидроприводами.

"Этот аргумент — миф. Пожарная техника могла обслуживать и десятиэтажные дома", — утверждает Романчук.

Архитектура по формуле расчета

Девятиэтажные дома в СССР не были плодом эстетических или архитектурных амбиций. Это был результат точного инженерного и экономического расчета. Они стали универсальным решением, которое позволило быстро и дешево обеспечить миллионы людей жильем, не перегружая бюджет и не усложняя инфраструктуру.

"Это решение позволило обеспечить доступное жилье для миллионов семей, одновременно сохраняя минимальные затраты на строительство и эксплуатацию", — заключает Романчук.

Что еще надо знать украинцам

На фасадах типичных советских многоэтажек часто можно увидеть небольшую белую или серую плитку, которая на первый взгляд кажется лишь декоративным элементом. Однако ее применение имело практическое основание: такая плитка служила для гидроизоляции и защиты панелей от влаги, предотвращая разрушение бетона и образование грибка. Кроме того, мелкий размер плитки уменьшал риск травмирования прохожих в случае ее отслоения.

А привычка устанавливать двойные входные двери в советских квартирах сегодня может показаться странной, однако в те времена имела вполне практическое основание. Это решение было обусловлено не только климатическими особенностями, но и определенными идеологическими аспектами тогдашнего общества, хотя комфорт часто отступал на второй план. Таким образом, двойные двери были скорее символом функциональности, чем уюта.