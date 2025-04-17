Спальня Дженнифер Энистон: сдержанный дизайн интерьера в стиле тихой роскоши (фото)

Неочевидная роскошь — секреты спальни Дженнифер Энистон
Спальня Дженнифер Энистон — это пример утонченной эстетики, сочетающей уют, функциональность и тонкое чувство стиля. Созданная в сотрудничестве с дизайнером Стивеном Шедли, она стала настоящим воплощением тренда "тихой роскоши", который с 2023 года только набирает обороты.
Как пишет издание Homes and gardens, все в спальне актрисы работает на ощущение спокойствия и благородной простоты. Дженнифер Энистон не просто выбрала красивую спальню — она создала пространство, транслирующее ее ценности: спокойствие, простоту, качество.
Кровать на пьедестале: архитектурная доминанта
Центральным элементом является кровать, расположенная на платформе из грецкого ореха. Она словно плавает в пространстве — приподнята над полом, но гармонично встроена в комнату благодаря мягкому ковру под ней.
Это не просто мебель, а концепция: кровать как место силы. Такая платформа подчеркивает геометрию пространства и создает эффект целостного, обдуманного дизайна.
Детали, которые работают на общее настроение
Дополняют спальню лампы авторства Джеймса Монтема — не просто источники света, а настоящие арт-объекты. Они не соревнуются за внимание, а поддерживают общее настроение сдержанной гармонии.
Постельное белье — еще один ключевой элемент. У Дженнифер оно безупречного качества, из натуральных материалов. Это визуальное спокойствие и физический комфорт. Именно белье формирует то самое "отпускное настроение", что является неотъемлемой частью этой эстетики.
Тихая роскошь — новый символ благосостояния
В условиях глобальной турбулентности эстетика "quiet luxury" стала своеобразным ответом на хаос, отмечают дизайнеры. Она предлагает не кричать о статусе, а жить в гармонии — с пространством, вещами, собой. И спальня — идеальное место для воплощения этой философии, подчеркивают эксперты.
Как повторить атмосферу в собственной спальне
- Начните с кровати. Выбирайте простую модель без лишних декоративных элементов, желательно из дерева. Добавьте мягкую платформу или большой ковер, который "вмонтирован" в пространство вокруг.
- Инвестируйте в качественное белье. Сатин, лен, перкаль — ткани, которые хорошо держат форму и дарят комфорт. Оттенки — только нейтральные: слоновая кость, молочный, туманно-серый.
- Добавьте текстур. Вязаные пледы, кашемировые покрывала, овечьи коврики — все это создает многослойность. Важно не количество, а качество и сочетание фактур.
- Аксессуары со смыслом. Прикроватные тумбы — массивные, но лаконичные. На них — книги в дизайнерских обложках, скульптурные вазы, зеленые растения. Откажитесь от всего лишнего.
- Добавьте света, но дозировано. Светильники с мягким теплым светом и приглушенное освещение помогут достичь того самого ощущения спокойствия, которое присутствует в спальне Энистон.
- Добавьте шарма с помощью антиквариата. Сдержанная роскошь часто сочетается с тщательно подобранными вещами с историей. Это могут быть антикварные лампы, винтажные стулья или зеркала. Необязательно искать что-то дорогое — главное, чтобы эти вещи были аутентичными.
Ранее Дженнифер Энистон в очередной раз подтвердила свой безупречный вкус, представив ванную комнату, которая поразила дизайнеров. Ее оригинальное решение с открытым пространством стало настоящей сенсацией. Эта концепция искусно сочетает природные элементы с современным интерьером, создавая неповторимую атмосферу.
Также мы сообщали, что Виктория Бэкхем мастерски создала атмосферу уюта в своей спальне, вдохновив дизайнеров интерьера простым, но эффективным решением — использованием личных фотографий в качестве настенного декора. Этот прием добавляет комнате особой индивидуальности и тепла.
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