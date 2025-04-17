Спальня Дженніфер Еністон: стриманий дизайн інтер’єру у стилі тихої розкоші (фото)

Неочевидна розкіш — секрети спальні Дженніфер Еністон
Спальня Дженніфер Еністон — це приклад витонченої естетики, що поєднує затишок, функціональність і тонке відчуття стилю. Створена у співпраці з дизайнером Стівеном Шедлі, вона стала справжнім втіленням тренду "тихої розкоші", який із 2023 року лише набирає обертів.
Як пише видання Homes and gardens, усе в спальні акторки працює на відчуття спокою та благородної простоти. Дженніфер Еністон не просто обрала красиву спальню — вона створила простір, що транслює її цінності: спокій, простоту, якість.
Ліжко на п'єдесталі: архітектурна домінанта
Центральним елементом є ліжко, що розміщене на платформі з волоського горіха. Воно немов плаває у просторі — підняте над підлогою, але гармонійно вбудоване в кімнату завдяки м’якому килиму під ним.
Це не просто меблі, а концепція: ліжко як місце сили. Така платформа підкреслює геометрію простору й створює ефект цілісного, обдуманого дизайну.
Деталі, які працюють на загальний настрій
Доповнюють спальню лампи авторства Джеймса Монтема — не просто джерела світла, а справжні артоб'єкти. Вони не змагаються за увагу, а підтримують загальний настрій стриманої гармонії.
Постільна білизна — ще один ключовий елемент. У Дженніфер вона бездоганної якості, з натуральних матеріалів. Це візуальний спокій і фізичний комфорт. Саме білизна формує той самий "відпочинковий настрій", що є невіднятною частиною цієї естетики.
Тиха розкіш — новий символ добробуту
В умовах глобальної турбулентності естетика "quiet luxury" стала своєрідною відповіддю на хаос, наголошують дизайнери. Вона пропонує не кричати про статус, а жити в гармонії — з простором, речами, собою. І спальня — ідеальне місце для втілення цієї філософії, підкреслюють експерти.
Як повторити атмосферу у власній спальні
- Почніть із ліжка. Обирайте просту модель без зайвих декоративних елементів, бажано з дерева. Додайте м’яку платформу або великий килим, який "вмонтований" у простір навколо.
- Інвестуйте в якісну білизну. Сатин, льон, перкаль — тканини, які добре тримають форму й дарують комфорт. Відтінки — лише нейтральні: слонова кістка, молочний, туманно-сірий.
- Додайте текстур. В'язані пледи, кашемірові покривала, овечі килимки — усе це створює багатошаровість. Важливо не кількість, а якість і поєднання фактур.
- Аксесуари зі змістом. Приліжкові тумби — масивні, але лаконічні. На них — книжки в дизайнерських обкладинках, скульптурні вази, зелені рослини. Відмовтесь від усього зайвого.
- Додайте світла, але дозовано. Світильники з м’яким теплим світлом і приглушене освітлення допоможуть досягти того самого відчуття спокою, яке присутнє у спальні Еністон.
- Додайте шарму за допомогою антикваріату. Стримана розкіш часто поєднується з ретельно підібраними речами з історією. Це можуть бути антикварні лампи, вінтажні стільці чи дзеркала. Необов’язково шукати щось дороге — головне, аби ці речі були автентичними.
Раніше Дженніфер Еністон вкотре підтвердила свій бездоганний смак, представивши ванну кімнату, що вразила дизайнерів. Її оригінальне рішення з відкритим простором стало справжньою сенсацією. Ця концепція майстерно поєднує природні елементи з сучасним інтер'єром, створюючи неповторну атмосферу.
Також ми повідомляли, що Вікторія Бекхем майстерно створила атмосферу затишку у своїй спальні, надихнувши дизайнерів інтер'єру простим, але ефективним рішенням — використанням особистих фотографій як настінного декору. Цей прийом додає кімнаті особливої індивідуальності та тепла.
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