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Главная Недвижимость Не обойдет владельцев — сколько налогов надо заплатить за жилье

Не обойдет владельцев — сколько налогов надо заплатить за жилье

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 20:08
Налог на недвижимость в 2025 году — кто и сколько будет платить в Украине
Мужчина считает на калькуляторе. Фото: Freepik
Ключові моменти Что именно облагается налогом: не только жилая площадь Кто платит: собственники — физические и юридические Как рассчитывается налог: формула проста, но сумма — разная Как и когда платить: сроки и порядок действий Что еще стоит знать украинцам

Владельцы квартир, домов или другой недвижимости должны быть готовы к новым платежкам — уже с 1 июля 2025 года налоговая служба начнет присылать налоговые уведомления-решения об уплате налога на недвижимое имущество.

Этот налог уплачивается за предыдущий год, то есть в 2025-м уплачиваются суммы за 2024 год, подчеркивает адвокат Наталья Волошина. И хотя для физических лиц предусмотрено предупреждение от государства, юридические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и уплатить ее без дополнительных напоминаний — до 20 февраля.

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Что именно облагается налогом: не только жилая площадь

Под налогообложение подпадает не только жилая, а вся площадь недвижимого имущества — как жилая, так и хозяйственная. Но платить придется только тогда, когда площадь превышает установленные законом лимиты:

  • для квартир — более 60 кв. м;
  • для жилых домов — свыше 120 кв. м;
  • для комбинированной недвижимости (дом + квартира) — свыше 180 кв. м в сумме.

Все, что сверх этих лимитов, называется "лишней" площадью — именно на нее и начисляется налог. Например, если площадь вашей квартиры составляет 85 кв. м, налог рассчитывается на 25 "лишних" квадратов.

К тому же, если площадь одной квартиры превышает 300 кв. м или площадь дома — 500 кв. м, добавляется фиксированный платеж в размере 25 000 грн в год за каждый объект.

Кто платит: собственники — физические и юридические

Налог на недвижимое имущество платят все, кто является собственником объекта — независимо от гражданства или формы собственности. Это могут быть физические лица, компании, общественные организации, а также нерезиденты.

При этом форма собственности влияет на способ расчета:

  1. Совместная долевая собственность: каждый платит пропорционально своей доле, если площадь превышает норму.
  2. Совместная совместная собственность без раздела в натуре (например, между супругами): супруги самостоятельно определяют, кто из них будет платить налог. Если согласия нет — это решает суд.
  3. Совместная совместная собственность с разделением в натуре: каждый платит за свою долю.

Нерезиденты также обязаны платить налог, если владеют недвижимостью в Украине. Закон не делает исключений по признаку гражданства, отмечает адвокат.

Как рассчитывается налог: формула проста, но сумма — разная

Налог на недвижимость является местным — это означает, что размер ставки определяют местные советы или военные администрации. Закон устанавливает лишь верхний предел ставки — не более 1,5% от минимальной зарплаты на 1 января соответствующего года за каждый "лишний" квадратный метр.

В 2024 году минимальная зарплата на 1 января составляла 7 100 грн. Следовательно, максимальная сумма налога за 1 кв. м — 106,5 грн.

Конкретную ставку в вашем городе можно найти на портале Государственной налоговой службы в разделе "Ставки местных налогов и сборов".

Как и когда платить: сроки и порядок действий

Для физических лиц процедура следующая:

  • до 1 июля 2025 года вам должно прийти налоговое уведомление-решение (НУР);
  • после получения НУР у вас есть 60 дней для уплаты налога;
  • оплата возможна онлайн, через банки или в органах местного самоуправления.

Если уведомление не пришло до указанной даты — ответственности за неуплату нет. Впрочем, это не освобождает от налога в принципе — сумма останется в базе, просто на год позже.

Для юридических лиц другой порядок:

  • необходимо подать декларацию до 20 февраля 2025 года (по состоянию на 1 января 2025 года);
  • налог уплачивается авансовыми взносами ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего после завершения отчетного квартала.

Что еще стоит знать украинцам

Продажа недвижимости — это больше, чем просто сделка купли-продажи; это также значительные налоговые обязательства. В 2025 году размер этих налогов может существенно уменьшить ваши доходы, иногда достигая до четверти от стоимости сделки.

Также мы рассказывали, что иностранные граждане все чаще покупают недвижимость в Украине. После спада, значительно вырос спрос на жилье в Киеве, Львове, Одессе и курортных зонах. С этим ростом интереса, налоговые аспекты этих сделок становятся еще более важными.

налоги Налоговая служба недвижимость дом квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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