Налог на недвижимость в 2025 году — кто и сколько будет платить в Украине

Не обойдет владельцев — сколько налогов надо заплатить за жилье
Владельцы квартир, домов или другой недвижимости должны быть готовы к новым платежкам — уже с 1 июля 2025 года налоговая служба начнет присылать налоговые уведомления-решения об уплате налога на недвижимое имущество.
Этот налог уплачивается за предыдущий год, то есть в 2025-м уплачиваются суммы за 2024 год, подчеркивает адвокат Наталья Волошина. И хотя для физических лиц предусмотрено предупреждение от государства, юридические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и уплатить ее без дополнительных напоминаний — до 20 февраля.
Что именно облагается налогом: не только жилая площадь
Под налогообложение подпадает не только жилая, а вся площадь недвижимого имущества — как жилая, так и хозяйственная. Но платить придется только тогда, когда площадь превышает установленные законом лимиты:
- для квартир — более 60 кв. м;
- для жилых домов — свыше 120 кв. м;
- для комбинированной недвижимости (дом + квартира) — свыше 180 кв. м в сумме.
Все, что сверх этих лимитов, называется "лишней" площадью — именно на нее и начисляется налог. Например, если площадь вашей квартиры составляет 85 кв. м, налог рассчитывается на 25 "лишних" квадратов.
К тому же, если площадь одной квартиры превышает 300 кв. м или площадь дома — 500 кв. м, добавляется фиксированный платеж в размере 25 000 грн в год за каждый объект.
Кто платит: собственники — физические и юридические
Налог на недвижимое имущество платят все, кто является собственником объекта — независимо от гражданства или формы собственности. Это могут быть физические лица, компании, общественные организации, а также нерезиденты.
При этом форма собственности влияет на способ расчета:
- Совместная долевая собственность: каждый платит пропорционально своей доле, если площадь превышает норму.
- Совместная совместная собственность без раздела в натуре (например, между супругами): супруги самостоятельно определяют, кто из них будет платить налог. Если согласия нет — это решает суд.
- Совместная совместная собственность с разделением в натуре: каждый платит за свою долю.
Нерезиденты также обязаны платить налог, если владеют недвижимостью в Украине. Закон не делает исключений по признаку гражданства, отмечает адвокат.
Как рассчитывается налог: формула проста, но сумма — разная
Налог на недвижимость является местным — это означает, что размер ставки определяют местные советы или военные администрации. Закон устанавливает лишь верхний предел ставки — не более 1,5% от минимальной зарплаты на 1 января соответствующего года за каждый "лишний" квадратный метр.
В 2024 году минимальная зарплата на 1 января составляла 7 100 грн. Следовательно, максимальная сумма налога за 1 кв. м — 106,5 грн.
Конкретную ставку в вашем городе можно найти на портале Государственной налоговой службы в разделе "Ставки местных налогов и сборов".
Как и когда платить: сроки и порядок действий
Для физических лиц процедура следующая:
- до 1 июля 2025 года вам должно прийти налоговое уведомление-решение (НУР);
- после получения НУР у вас есть 60 дней для уплаты налога;
- оплата возможна онлайн, через банки или в органах местного самоуправления.
Если уведомление не пришло до указанной даты — ответственности за неуплату нет. Впрочем, это не освобождает от налога в принципе — сумма останется в базе, просто на год позже.
Для юридических лиц другой порядок:
- необходимо подать декларацию до 20 февраля 2025 года (по состоянию на 1 января 2025 года);
- налог уплачивается авансовыми взносами ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего после завершения отчетного квартала.
Что еще стоит знать украинцам
Продажа недвижимости — это больше, чем просто сделка купли-продажи; это также значительные налоговые обязательства. В 2025 году размер этих налогов может существенно уменьшить ваши доходы, иногда достигая до четверти от стоимости сделки.
Также мы рассказывали, что иностранные граждане все чаще покупают недвижимость в Украине. После спада, значительно вырос спрос на жилье в Киеве, Львове, Одессе и курортных зонах. С этим ростом интереса, налоговые аспекты этих сделок становятся еще более важными.
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