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Головна Нерухомість Не омине власників — скільки податків треба заплатити за житло

Не омине власників — скільки податків треба заплатити за житло

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 20:08
Податок на нерухомість у 2025 році — хто і скільки платитиме в Україні
Чоловік рахує на калькуляторі. Фото: Freepik
Ключові моменти Що саме оподатковується: не лише житлова площа Хто платить: власники — фізичні й юридичні Як розраховується податок: формула проста, але сума — різна Як і коли платити: терміни і порядок дій Що ще варто знати українцям

Власники квартир, будинків чи іншої нерухомості мають бути готовими до нових платіжок — вже з 1 липня 2025 року податкова служба почне надсилати податкові повідомлення-рішення про сплату податку на нерухоме майно. 

Цей податок сплачується за попередній рік, тобто у 2025-му сплачуються суми за 2024 рік, підкреслює адвокатка Наталія Волошина. І хоча для фізичних осіб передбачено попередження від держави, юридичні особи мають самостійно розрахувати суму податку і сплатити її без додаткових нагадувань — до 20 лютого.

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Що саме оподатковується: не лише житлова площа

Під оподаткування підпадає не лише житлова, а вся площа нерухомого майна — як житлова, так і господарська. Але платити доведеться лише тоді, коли площа перевищує встановлені законом ліміти:

  • для квартир — понад 60 кв. м;
  • для житлових будинків — понад 120 кв. м;
  • для комбінованої нерухомості (будинок + квартира) — понад 180 кв. м у сумі.

Все, що понад ці ліміти, називається "зайвою" площею — саме на неї й нараховується податок. Наприклад, якщо площа вашої квартири складає 85 кв. м, податок розраховується на 25 "зайвих" квадратів.

До того ж, якщо площа однієї квартири перевищує 300 кв. м або площа будинку — 500 кв. м, додається фіксований платіж у розмірі 25 000 грн на рік за кожен об'єкт.

Хто платить: власники — фізичні й юридичні

Податок на нерухоме майно сплачують усі, хто є власником об’єкта — незалежно від громадянства або форми власності. Це можуть бути фізичні особи, компанії, громадські організації, а також нерезиденти.

При цьому форма власності впливає на спосіб розрахунку:

  1. Спільна часткова власність: кожен платить пропорційно до своєї частки, якщо площа перевищує норму.
  2. Спільна сумісна власність без поділу в натурі (наприклад, між подружжям): подружжя самостійно визначає, хто з них сплачуватиме податок. Якщо згоди немає — це вирішує суд.
  3. Спільна сумісна власність з поділом в натурі: кожен платить за свою частку.

Нерезиденти також зобов’язані платити податок, якщо володіють нерухомістю в Україні. Закон не робить винятків за ознакою громадянства, наголошує адвокатка.

Як розраховується податок: формула проста, але сума — різна

Податок на нерухомість є місцевим — це означає, що розмір ставки визначають місцеві ради або військові адміністрації. Закон встановлює лише верхню межу ставки — не більше ніж 1,5% від мінімальної зарплати на 1 січня відповідного року за кожен "зайвий" квадратний метр.

У 2024 році мінімальна зарплата на 1 січня становила 7 100 грн. Отже, максимальна сума податку за 1 кв. м — 106,5 грн.

Конкретну ставку у вашому місті можна знайти на порталі Державної податкової служби у розділі "Ставки місцевих податків та зборів".

Як і коли платити: терміни і порядок дій

Для фізичних осіб процедура наступна:

  • до 1 липня 2025 року вам має надійти податкове повідомлення-рішення (ППР);
  • після отримання ППР ви маєте 60 днів для сплати податку;
  • оплата можлива онлайн, через банки або в органах місцевого самоврядування.

Якщо повідомлення не прийшло до зазначеної дати — відповідальності за несплату немає. Втім, це не звільняє від податку в принципі — сума залишиться у базі, просто на рік пізніше.

Для юридичних осіб інший порядок:

  • необхідно подати декларацію до 20 лютого 2025 року (станом на 1 січня 2025);
  • податок сплачується авансовими внесками щоквартально, до 30 числа місяця, що настає після завершення звітного кварталу.

Що ще варто знати українцям

Продаж нерухомості — це більше, ніж просто угода купівлі-продажу; це також значні податкові зобов'язання. У 2025 році розмір цих податків може суттєво зменшити ваші прибутки, іноді сягаючи до чверті від вартості угоди. 

Також ми розповідали, що іноземні громадяни все частіше купують нерухомість в Україні. Після спаду, значно зріс попит на житло в Києві, Львові, Одесі та курортних зонах. З цим зростанням інтересу, податкові аспекти цих угод стають ще важливішими.

податки Податкова служба нерухомість будинок квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
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