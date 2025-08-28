Недосягаемая роскошь — в каких городах мира самые высокие цены на жилье

Дома в Нью-Йорке. Фото: Freepik

Нью-Йорк возглавил рейтинг самых дорогих городов мира в 2025 году, обойдя даже такие финансовые гиганты, как Цюрих и Женева. Город получил индекс стоимости жизни плюс аренда на уровне 100, что является эталоном для сравнения — ежедневные расходы на еду, транспорт, коммунальные услуги и жилье здесь достигают заоблачных высот.

По данным Numbeo, аренда однокомнатной квартиры в центре Нью-Йорка составляет 4 107 долларов в месяц, тогда как средние расходы на питание, транспорт и коммунальные услуги достигают еще около 1 700 долларов.

Это означает, что даже базовый уровень жизни в городе превышает 5 800 долларов ежемесячно, без учета дополнительных расходов на образование, медицину или развлечения.

Швейцарские города с высокой ценой жизни

Как пишет издание Visual Capitalist, сразу несколько городов Швейцарии попали в первую десятку.

Цюрих — второй в мире с индексом 93,2. Здесь средняя аренда квартиры достигает 2 700-3 000 долларов в месяц;

Женева — третья с индексом 90,6 и арендой около 2 800 долларов;

Базель — пятое место с индексом 83,9;

Лозанна — шестая с индексом 83,4;

Лугано — десятое место с индексом 79,1;

Берн — четырнадцатое место с индексом 77,2.

Стабильная экономика Швейцарии, высокие зарплаты и качество жизни объясняют это присутствие, однако даже для местных расходы остаются ощутимыми.

Другие дорогие города мира

Сан-Франциско — четвертое место с индексом 85,3. Аренда квартиры составляет 3 500-3 800 долларов в месяц.

Бостон — седьмое место, индекс 81,2, средняя аренда — около 3 200 долларов;

Сингапур — восьмое место, индекс 80,9, аренда стартует от 2 700 долларов;

Сан-Хосе — девятое место, индекс 80,4, аренда 3 000-3 400 долларов;

Гонолулу — одиннадцатое место, индекс 78,5;

Вашингтон — двенадцатое место, индекс 78,1;

Лондон — тринадцатое место, индекс 77,9, средняя аренда более 2 900 долларов;

Рейкьявик — пятнадцатое место, индекс 76,3.

Все эти города отличаются сочетанием высоких зарплат и высоких расходов, что создает замкнутый круг: более высокие доходы не всегда означают большую покупательную способность.

Самые дорогие города мира. Графика: Visual Capitalist

Почему Нью-Йорк удержал первенство

Стоимость жизни в Нью-Йорке определяется не только арендой, но и высокой ценой на услуги и продукты. Кофе здесь можно купить за 5-6 долларов, а ужин на двоих в среднем ресторане стоит около 90 долларов. Городской транспорт обходится в 130 долларов ежемесячно, тогда как такси — в 20-25 долларов за короткую поездку.

Именно сочетание стоимости жилья с повседневными расходами сделало Нью-Йорк безоговорочным лидером в мировом рейтинге.

Ипотека в США и спрос на жилье

В то же время рынок жилья в США остается напряженным. По данным CNBC, средний размер ипотечного кредита для покупки жилья в августе достиг 433 400 долларов, что стало максимумом за два месяца. Хотя общее количество заявок на ипотеку снизилось на 0,5%, спрос на покупку жилья вырос на 2% за неделю и на 25% в годовом измерении.

"Потенциальные покупатели, похоже, менее чувствительны к ставкам на этом уровне и более активны, чему способствуют увеличение предложения и замедление роста цен на жилье во многих частях страны", — отметил экономист Mortgage Bankers Association Джоэл Кан.

По его словам, даже при стабильных процентных ставках американцы не отказываются от покупки жилья, ведь считают недвижимость надежной инвестицией.

"Цены на жилье показывают тенденцию к росту, поэтому спрос держится даже в условиях высоких затрат на содержание кредитов", — подчеркнул Кан.

Как сообщалось, уже более десяти лет цены на недвижимость в Европе неуклонно растут. В первом квартале 2025 года стоимость жилья увеличилась на 5,7% за год, а арендная плата — на 3,2%. По сравнению с предыдущим кварталом 2024 года, цены на покупку выросли на 1,4%, а арендные ставки — на 0,9%.

Также мы рассказывали, что для украинцев, которые планируют остаться в Польше надолго, выбор между арендой и покупкой жилья является важным шагом к финансовой стабильности. Это решение — не просто вопрос трудоустройства или временного статуса, а создание собственного будущего и нового дома.