Ціни на квартири в Європі рвонули вгору — де нерухомість подорожчала втричі

Будинки у Празі. Фото: Freepik

Європа вже понад десятиліття живе в умовах стрімкого подорожчання нерухомості. У першому кварталі 2025 року вартість житла зросла в середньому на 5,7% у річному вимірі, а оренда — на 3,2%. Якщо порівнювати з останнім кварталом 2024 року, то ціни на купівлю піднялися на 1,4%, орендні ставки — на 0,9%.

Але це — лише верхівка айсберга. За 15 років, починаючи з 2010 року, ціни на житло в ЄС зросли на 57,9%, а оренда — на 27,8%, свідчать данні Євростату, Проте в деяких країнах зростання виявилося ще вражаючим: від +100% до понад +250%.

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Купівля житла: де ціни зросли втричі

Ціни на нерухомість зростають у більшості країн Євросоюзу, але темпи дуже різні. У 21 із 26 країн, де наявні дані, житло подорожчало більше, ніж оренда. Особливо сильне зростання відбулося у Центральній та Східній Європі:

Угорщина: +260% з 2010 року;

Естонія: +238%;

Литва: +194%;

Латвія: +154%;

Чехія: +147%;

Португалія: +130%;

Болгарія: +125%;

Австрія: +113%;

Польща та Люксембург: по +102%;

Словаччина: +100%.

Таким чином в багатьох із цих країн ціни на житло зросли більш ніж удвічі, а подекуди навіть утричі.

Як змінювались ціни на квартирі в Європі. Графіка: Євростат

Виняток із правила: чому Італія подешевшала

Італія залишається єдиною країною ЄС, де житло з 2010 року подешевшало на 4%. Це може бути пов’язано із структурними проблемами ринку: старий житловий фонд, зменшення населення в окремих регіонах, а також складна економічна ситуація.

На фоні загального подорожчання у Європі, Італія стала своєрідним "островом стабільності", що може привабити інвесторів, які шукають відносно доступні об’єкти.

Оренда: зростання, яке б’є по кишені

На відміну від ринку купівлі, де спостерігалися й зниження, оренда зросла майже у всіх країнах ЄС, за винятком Греції. Найбільше підвищення орендних ставок — знову ж таки — у Східній Європі:

Естонія: +220%;

Литва: +184%;

Угорщина: +124%;

Ірландія: +115%.

Водночас Греція — єдина країна, де оренда зменшилася, і то на доволі суттєві 11%. Експерти пов'язують це зі спадом у попиті через економічні кризи та зміну поведінки туристів, які раніше стимулювали ринок короткострокової оренди.

Ціни на квартирі в країнах ЄС. Графіка: Євростат

Чому ціни зростають — основні причини

Аналітики виокремлюють кілька причин рекордного зростання цін на житло:

Економічна нерівність між країнами. У країнах Східної Європи, таких як Угорщина, Естонія чи Литва, зростання цін частково пояснюється швидким економічним розвитком і припливом іноземних інвестицій у нерухомість. Нестача пропозиції. У багатьох містах попит на житло перевищує пропозицію, особливо в популярних мегаполісах, таких як Відень, Лісабон чи Варшава. Інфляція та зростання вартості будівництва. Зростання цін на будівельні матеріали та робочу працю робить нові проєкти дорожчими, що відображається на кінцевій вартості житла. Низькі відсоткові ставки в минулому. Хоча ставки за іпотечними кредитами в 2025 році зростають, у попередні роки низькі ставки стимулювали попит на купівлю житла, що підігрівало ціни.

Тенденції на горизонті

Євростат не прогнозує зниження цін у короткостроковій перспективі. Навпаки — очікується подальше повільне, але стійке зростання. Водночас уряди багатьох країн ЄС починають переглядати податкову політику, впроваджувати обмеження для спекулянтів і запускати програми доступного житла.

Для потенційних покупців чи орендарів житло в Європі залишається стратегічним активом, який постійно дорожчає — і з цим трендом варто рахуватися.

Що ще варто знати українцям

Для українців, які планують залишитися в Польщі надовго, вибір між купівлею та орендою житла є ключовим рішенням, що впливає на їхню фінансову стабільність та майбутні плани. Це не просто питання працевлаштування чи тимчасового статусу, а важливий крок до створення нового дому.

Також ми розповідали, що Чехія приваблює українців своєю стабільністю та культурним розмаїттям, але мрія про власну квартиру тут наштовхується на значні перешкоди. Високі ціни, складний процес купівлі та особливі умови для іноземців роблять цей шлях непростим.