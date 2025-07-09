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Главная Недвижимость Квартиры в Европе — в какой стране цены взлетели в три раза

Квартиры в Европе — в какой стране цены взлетели в три раза

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Дата публикации 9 июля 2025 15:10
Цены на квартиры в Европе рванули вверх — где недвижимость подорожала втрое
Дома в Праге. Фото: Freepik

Европа уже более десятилетия живет в условиях стремительного подорожания недвижимости. В первом квартале 2025 года стоимость жилья выросла в среднем на 5,7% в годовом измерении, а аренда — на 3,2%. Если сравнивать с последним кварталом 2024 года, то цены на покупку поднялись на 1,4%, арендные ставки — на 0,9%.

Но это — лишь верхушка айсберга. За 15 лет, начиная с 2010 года, цены на жилье в ЕС выросли на 57,9%, а аренда — на 27,8%, свидетельствуют данные Евростата, однако в некоторых странах рост оказался еще более впечатляющим: от +100% до более +250%.

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Покупка жилья: где цены выросли втрое

Цены на недвижимость растут в большинстве стран Евросоюза, но темпы очень разные. В 21 из 26 стран, где имеются данные, жилье подорожало больше, чем аренда. Особенно сильный рост произошел в Центральной и Восточной Европе:

  • Венгрия: +260% с 2010 года;
  • Эстония: +238%;
  • Литва: +194%;
  • Латвия: +154%;
  • Чехия: +147%;
  • Португалия: +130%;
  • Болгария: +125%;
  • Австрия: +113%;
  • Польша и Люксембург: по +102%;
  • Словакия: +100%.

Таким образом во многих из этих стран цены на жилье выросли более чем вдвое, а иногда даже втрое.

 

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Как менялись цены на квартиру в Европе. Графика: Евростат

Исключение из правила: почему Италия подешевела

Италия остается единственной страной ЕС, где жилье с 2010 года подешевело на 4%. Это может быть связано со структурными проблемами рынка: старый жилой фонд, уменьшение населения в отдельных регионах, а также сложная экономическая ситуация.

На фоне общего подорожания в Европе, Италия стала своеобразным "островом стабильности", что может привлечь инвесторов, которые ищут относительно доступные объекты.

Аренда: рост, который бьет по карману

В отличие от рынка покупки, где наблюдались и снижения, аренда выросла почти во всех странах ЕС, за исключением Греции. Наибольшее повышение арендных ставок — опять же — в Восточной Европе:

  • Эстония: +220%;
  • Литва: +184%;
  • Венгрия: +124%;
  • Ирландия: +115%.

В то же время Греция — единственная страна, где аренда уменьшилась, и то на довольно существенные 11%. Эксперты связывают это со спадом в спросе из-за экономических кризисов и изменения поведения туристов, которые ранее стимулировали рынок краткосрочной аренды.

 

Квартиры в Европе — в какой стране цены взлетели в три раза - фото 2
Цены на квартиру в странах ЕС. Графика: Евростат

Почему цены растут — основные причины

Аналитики выделяют несколько причин рекордного роста цен на жилье:

  1. Экономическое неравенство между странами. В странах Восточной Европы, таких как Венгрия, Эстония или Литва, рост цен частично объясняется быстрым экономическим развитием и притоком иностранных инвестиций в недвижимость.
  2. Недостаток предложения. Во многих городах спрос на жилье превышает предложение, особенно в популярных мегаполисах, таких как Вена, Лиссабон или Варшава.
  3. Инфляция и рост стоимости строительства. Рост цен на строительные материалы и рабочий труд делает новые проекты дороже, что отражается на конечной стоимости жилья.
  4. Низкие процентные ставки в прошлом. Хотя ставки по ипотечным кредитам в 2025 году растут, в предыдущие годы низкие ставки стимулировали спрос на покупку жилья, что подогревало цены.

Тенденции на горизонте

Евростат не прогнозирует снижение цен в краткосрочной перспективе. Наоборот — ожидается дальнейший медленный, но устойчивый рост. В то же время правительства многих стран ЕС начинают пересматривать налоговую политику, вводить ограничения для спекулянтов и запускать программы доступного жилья.

Для потенциальных покупателей или арендаторов жилье в Европе остается стратегическим активом, который постоянно дорожает — и с этим трендом стоит считаться.

Что еще стоит знать украинцам

Для украинцев, которые планируют остаться в Польше надолго, выбор между покупкой и арендой жилья является ключевым решением, влияющим на их финансовую стабильность и будущие планы. Это не просто вопрос трудоустройства или временного статуса, а важный шаг к созданию нового дома.

Также мы рассказывали, что Чехия привлекает украинцев своей стабильностью и культурным разнообразием, но мечта о собственной квартире здесь наталкивается на значительные препятствия. Высокие цены, сложный процесс покупки и особые условия для иностранцев делают этот путь непростым.

недвижимость цены на квартиры Европа аренда купить квартиру
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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