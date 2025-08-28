Недосяжна розкіш — в яких містах світу найвищі ціни на житло

Будинки у Нью-Йорку. Фото: Freepik

Нью-Йорк очолив рейтинг найдорожчих міст світу у 2025 році, обійшовши навіть такі фінансові гіганти, як Цюрих і Женева. Місто отримало індекс вартості життя плюс оренда на рівні 100, що є еталоном для порівняння — щоденні витрати на їжу, транспорт, комунальні послуги та житло тут сягають захмарних висот.

За даними Numbeo, оренда однокімнатної квартири в центрі Нью-Йорка становить 4 107 доларів на місяць, тоді як середні витрати на харчування, транспорт і комунальні послуги сягають ще близько 1 700 доларів.

Реклама

Читайте також:

Це означає, що навіть базовий рівень життя у місті перевищує 5 800 доларів щомісяця, без урахування додаткових витрат на освіту, медицину чи розваги.

Швейцарські міста з високою ціною життя

Як пише видання Visual Capitalist, одразу кілька міст Швейцарії потрапили до першої десятки.

Цюрих — другий у світі з індексом 93,2. Тут середня оренда квартири сягає 2 700-3 000 доларів на місяць;

Женева — третя з індексом 90,6 та орендою близько 2 800 доларів;

Базель — п’яте місце з індексом 83,9;

Лозанна — шоста з індексом 83,4;

Лугано — десяте місце з індексом 79,1;

Берн — чотирнадцяте місце з індексом 77,2.

Стабільна економіка Швейцарії, високі зарплати та якість життя пояснюють цю присутність, проте навіть для місцевих витрати залишаються відчутними.

Інші дорогі міста світу

Сан-Франциско — четверте місце з індексом 85,3. Оренда квартири становить 3 500-3 800 доларів на місяць.

Бостон — сьоме місце, індекс 81,2, середня оренда — близько 3 200 доларів;

Сінгапур — восьме місце, індекс 80,9, оренда стартує від 2 700 доларів;

Сан-Хосе — дев’яте місце, індекс 80,4, оренда 3 000–3 400 доларів;

Гонолулу — одинадцяте місце, індекс 78,5;

Вашингтон — дванадцяте місце, індекс 78,1;

Лондон — тринадцяте місце, індекс 77,9, середня оренда понад 2 900 доларів;

Рейк’явік — п’ятнадцяте місце, індекс 76,3.

Усі ці міста відзначаються поєднанням високих зарплат і високих витрат, що створює замкнене коло: вищі доходи не завжди означають більшу купівельну спроможність.

Найдорожчі міста світу. Графіка: Visual Capitalist

Чому Нью-Йорк утримав першість

Вартість життя у Нью-Йорку визначається не лише орендою, а й високою ціною на послуги та продукти. Каву тут можна купити за 5-6 доларів, а вечеря на двох у середньому ресторані коштує близько 90 доларів. Міський транспорт обходиться у 130 доларів щомісяця, тоді як таксі — у 20-25 доларів за коротку поїздку.

Саме поєднання вартості житла з повсякденними витратами зробило Нью-Йорк беззаперечним лідером у світовому рейтингу.

Іпотека у США і попит на житло

Водночас ринок житла у США залишається напруженим. За даними CNBC, середній розмір іпотечного кредиту для купівлі житла у серпні сягнув 433 400 доларів, що стало максимумом за два місяці. Хоча загальна кількість заявок на іпотеку знизилася на 0,5%, попит на купівлю житла зріс на 2% за тиждень і на 25% у річному вимірі.

"Потенційні покупці, схоже, менш чутливі до ставок на цьому рівні й активніші, чому сприяють збільшення пропозиції та уповільнення зростання цін на житло в багатьох частинах країни", — наголосив економіст Mortgage Bankers Association Джоел Кан.

За його словами, навіть за стабільних відсоткових ставок американці не відмовляються від купівлі житла, адже вважають нерухомість надійною інвестицією.

"Ціни на житло показують тенденцію до зростання, тому попит тримається навіть за умов високих витрат на утримання кредитів", — підкреслив Кан.

Як повідомлялось, вже понад десять років ціни на нерухомість в Європі неухильно зростають. У першому кварталі 2025 року вартість житла збільшилася на 5,7% за рік, а орендна плата — на 3,2%. Порівняно з попереднім кварталом 2024 року, ціни на купівлю зросли на 1,4%, а орендні ставки — на 0,9%.

Також ми розповідали, що для українців, які планують залишитися в Польщі надовго, вибір між орендою та купівлею житла є важливим кроком до фінансової стабільності. Це рішення — не просто питання працевлаштування чи тимчасового статусу, а створення власного майбутнього та нового дому.