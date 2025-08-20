Перерегистрировать недвижимость украинцам нужно в ближайшее время - кого касается и что говорят в Минюсте

Женщина с документами. Фото: Freepik

В условиях войны в Украине вопрос перерегистрации недвижимости стал чрезвычайно актуальным. Если ваше имущество было оформлено до 2013 года, его нужно внести в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Если этого не сделано, получить компенсацию за разрушенную или поврежденную недвижимость будет невозможно.

Это особенно актуально для тех, кто оформлял документы до 2013 года, когда система электронного реестра еще не работала, отмечают в Министерстве юстиции.

Реклама

Читайте также:

"Если, например, завтра вы захотите продать имущество, или имущество будет наследоваться, то вы должны зарегистрировать право собственности в Государственном реестре прав. Также это касается участия в государственных программах по уничтоженному и поврежденному имуществу, например, "єВідновлення", — пояснил директор Департамента государственной регистрации Вячеслав Хардиков.

Почему нужна перерегистрация недвижимости

С 1 января 2013 года в Украине заработал современный электронный Государственный реестр прав. Все бумажные документы остаются в силе, но в условиях войны их сохранность не гарантируется. Часть архивов бюро технической инвентаризации оказалась на оккупированных территориях, и найти их теперь невозможно.

"В электронной системе нет данных о жилье, оформленное до 2013 года только в бумажных журналах. Это создает риски для владельцев, которые хотят подтвердить свои права", — подчеркнул Хардиков.

Поэтому гражданам советуют как можно скорее подать заявление на внесение сведений о собственности в современный государственный реестр. Это позволит в любой момент подтвердить свои права справкой, которую можно заказать онлайн.

Как сделать перерегистрацию недвижимости

Процедура перерегистрации довольно проста. Владелец может обратиться:

к государственному регистратору в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ);

к нотариусу по местонахождению недвижимости в пределах области;

в любой ЦПАУ или к нотариусу в Украине, если речь идет о недвижимости в Крыму, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Харьковской или Херсонской областях.

Отдельно действует возможность подать документы онлайн через приложение "Дія". Исключением является Киев, а также Донецкая и Луганская области, где электронная регистрация пока недоступна.

Перерегистрация недвижимости и компенсация

Для участия в программе "єВідновлення" или других государственных проектах, направленных на восстановление жилья, нужно иметь официальную запись в Государственном реестре прав. Иначе компенсация за поврежденное или уничтоженное имущество не начисляется.

В Минюсте объяснили, что после внесения информации в электронный реестр достаточно заказать информационную справку для подтверждения своего права собственности. Это значительно упрощает юридические процедуры, в частности, при продаже, наследовании или получении компенсаций.

Почему перерегистрация недвижимости является актуальной сейчас

В условиях военного положения риски потери данных о праве собственности возрастают. Если документы хранились только в бумажном виде, подтвердить свои права может быть сложно или даже невозможно. Именно поэтому Министерство юстиции призывает владельцев не откладывать эту процедуру.

"Регистрация права на недвижимое имущество, приобретенного до 2013 года, является добровольной, однако чрезвычайно необходимой в условиях войны", — подчеркнул Хардиков.

Таким образом, своевременная перерегистрация недвижимости становится гарантией того, что владелец сможет получить компенсацию за разрушенное жилье, а также свободно распоряжаться своим имуществом в будущем.

Как сообщалось, жители семи громад Одесской области получили возможность получить компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье. Теперь программа "єВідновлення" распространяется на 119 населенных пунктов региона, что позволяет людям восстановить свои дома после боевых действий.

Также, чтобы компенсировать уничтоженную недвижимость в местах, где невозможно провести физическое обследование, государство внедряет новые правила с использованием дистанционных методов подтверждения повреждений.