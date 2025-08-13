Мешканці ще однієї області зможуть скористатися програмою "єВідновлення" — кому виплачуватимуть компенсації

Пошкоджений після атаки РФ будинок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Мешканці Одеської області тепер можуть скористатися розширеною програмою "єВідновлення", яка передбачає компенсацію за пошкоджене або знищене майно внаслідок бойових дій. Згідно з наказом №1151 Міністерства розвитку громад та територій України, до переліку територій, постраждалих від збройної агресії, включено 119 населених пунктів семи громад Одеської області.

Зокрема у переліку міста Одеса, Чорноморськ, Ізмаїл, Кілія, Вилкове, а також Затока, Кароліно-Бугаз, Овідіополь та Роздільна, повідомляє видання "Думська".

Програма "єВідновлення" створена для того, щоб допомогти українцям, чиї домівки постраждали від російської агресії. Вона дозволяє подавати заявки на компенсацію через портал або додаток "Дія", що робить процес доступним і зручним. Включення Одеської області до списку стало важливим етапом, адже регіон зазнав значних руйнувань через ракетно-дронові атаки, зокрема масштабний обстріл 26 травня 2025 року.

"Маємо забезпечити, щоб кожна родина, чиє житло постраждало, могла розраховувати на реальну допомогу – не на папері, а в конкретних строках", — каже віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

Нові повноваження для місцевої влади

Наказ №1151, підписаний Кулебою та погоджений міністром оборони Рустемом Умеровим, не лише розширює доступ до програми "єВідновлення", а й надає додаткові повноваження місцевій владі. Зокрема, очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер отримав право:

призупиняти рішення місцевих рад;

усувати посадовців;

управляти ресурсами громад;

перерозподіляти фінансування та ініціювати зміни в місцевих бюджетах.

"Ці повноваження спрямовані на підвищення ефективності управління в умовах воєнного стану та забезпечення швидкого реагування на потреби громад. Крім того, у містах, включених до переліку, можуть бути створені військові адміністрації для координації відновлювальних процесів", — наголошують у міністерстві.

Хто може скористатися програмою "єВідновлення"

Програма "єВідновлення" доступна для всіх мешканців 119 населених пунктів Одеської області, включених до оновленого переліку. Це стосується жителів Одеського, Березовського, Білгород-Дністровського, Болградського, Ізмаїльського, Подільського та Роздільнянського районів. Громадяни, чиє майно було пошкоджено або знищено внаслідок бойових дій, можуть подати заявку на компенсацію.

Для участі в програмі необхідно:

Зареєструватися в додатку або на порталі "Дія". Подати заяву про пошкодження майна з відповідними доказами (фото, документи). Дочекатися розгляду заявки та отримати компенсацію.

Компенсація може бути використана для ремонту житла, придбання нового майна або інших потреб, пов’язаних із відновленням.

Соціальні виплати та статус переселенця

Окрім доступу до програми "єВідновлення", жителі постраждалих громад отримують право на статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та соціальні виплати. Це особливо важливо для тих, хто був змушений покинути свої домівки через небезпеку.

Статус ВПО відкриває доступ до щомісячної фінансової допомоги, медичних та соціальних послуг, а також інших пільг, передбачених законодавством.

Як повідомлялось, держава знайшла спосіб продовжити програму "єВідновлення". Тепер факт знищення житла підтверджується дистанційно, що дозволяє надавати компенсацію навіть у зонах активних бойових дій, де провести фізичний огляд неможливо.

Також ми розповідали, що після успішного першого етапу програми "єВідновлення", що дала змогу українцям відбудувати пошкоджене житло або звести новий будинок, держава відкриває другий транш виплат. Це фінансування призначене для тих, хто вже почав будівництво на своїй ділянці та підтвердив цільове використання першої частини коштів, що значно прискорить завершення відбудови.