Жители еще одной области смогут воспользоваться программой "єВідновлення" — кому будут выплачивать компенсации

Жители Одесской области теперь могут воспользоваться расширенной программой "єВідновлення", которая предусматривает компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество в результате боевых действий. Согласно приказу №1151 Министерства развития громад и территорий Украины, в перечень территорий, пострадавших от вооруженной агрессии, включены 119 населенных пунктов семи громад Одесской области.

В частности в перечне города Одесса, Черноморск, Измаил, Килия, Вилково, а также Затока, Каролино-Бугаз, Овидиополь и Раздельная, сообщает издание "Думская".

Программа "єВідновлення" создана для того, чтобы помочь украинцам, чьи дома пострадали от российской агрессии. Она позволяет подавать заявки на компенсацию через портал или приложение "Дія", что делает процесс доступным и удобным. Включение Одесской области в список стало важным этапом, ведь регион подвергся значительным разрушениям из-за ракетно-пушечных атак, в частности масштабного обстрела 26 мая 2025 года.

"Должны обеспечить, чтобы каждая семья, чье жилье пострадало, могла рассчитывать на реальную помощь - не на бумаге, а в конкретных сроках", — говорит вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.

Новые полномочия для местной власти

Приказ №1151, подписанный Кулебой и согласованный министром обороны Рустемом Умеровым, не только расширяет доступ к программе "єВідновлення", но и предоставляет дополнительные полномочия местным властям. В частности, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер получил право:

приостанавливать решения местных советов;

отстранять должностных лиц;

управлять ресурсами общин;

перераспределять финансирование и инициировать изменения в местных бюджетах.

"Эти полномочия направлены на повышение эффективности управления в условиях военного положения и обеспечения быстрого реагирования на потребности громад. Кроме того, в городах, включенных в перечень, могут быть созданы военные администрации для координации восстановительных процессов", — отмечают в министерстве.

Кто может воспользоваться программой "єВідновлення"

Программа "єВідновлення" доступна для всех жителей 119 населенных пунктов Одесской области, включенных в обновленный перечень. Это касается жителей Одесского, Березовского, Белгород-Днестровского, Болградского, Измаильского, Подольского и Раздельнянского районов. Граждане, чье имущество было повреждено или уничтожено в результате боевых действий, могут подать заявку на компенсацию.

Для участия в программе необходимо:

Зарегистрироваться в приложении или на портале "Дія". Подать заявление о повреждении имущества с соответствующими доказательствами (фото, документы). Дождаться рассмотрения заявки и получить компенсацию.

Компенсация может быть использована для ремонта жилья, приобретения нового имущества или других потребностей, связанных с восстановлением.

Социальные выплаты и статус переселенца

Кроме доступа к программе "єВідновлення", жители пострадавших громад получают право на статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и социальные выплаты. Это особенно важно для тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за опасности.

Статус ВПЛ открывает доступ к ежемесячной финансовой помощи, медицинским и социальным услугам, а также другим льготам, предусмотренным законодательством.

Как сообщалось, государство нашло способ продолжить программу "єВідновлення". Теперь факт уничтожения жилья подтверждается дистанционно, что позволяет предоставлять компенсацию даже в зонах активных боевых действий, где провести физический осмотр невозможно.

Также мы рассказывали, что после успешного первого этапа программы "єВідновлення", которая позволила украинцам отстроить поврежденное жилье или возвести новый дом, государство открывает второй транш выплат. Это финансирование предназначено для тех, кто уже начал строительство на своем участке и подтвердил целевое использование первой части средств, что значительно ускорит завершение восстановления.