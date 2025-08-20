Перереєструвати нерухомість українцям потрібно найближчим часом — кого стосується та що кажуть в Мін’юсті

Жінка з документами. Фото: Freepik

В умовах війни в Україні питання перереєстрації нерухомості стало надзвичайно актуальним. Якщо ваше майно було оформлене до 2013 року, його потрібно внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Якщо цього не зроблено, отримати компенсацію за зруйновану чи пошкоджену нерухомість буде неможливо.

Це особливо актуально для тих, хто оформлював документи до 2013 року, коли система електронного реєстру ще не працювала, зазначають у Міністерстві юстиції.

"Якщо, наприклад, завтра ви захочете продати майно, або майно буде успадковуватись, то ви повинні зареєструвати право власності у Державному реєстрі речових прав. Також це стосується участі у державних програмах щодо знищеного і пошкодженого майна, наприклад, єВідновлення", — пояснив директор Департаменту державної реєстрації В’ячеслав Хардіков.

Чому потрібна перереєстрація нерухомості

З 1 січня 2013 року в Україні запрацював сучасний електронний Державний реєстр прав. Усі паперові документи залишаються чинними, але в умовах війни їхнє збереження не гарантується. Частина архівів бюро технічної інвентаризації опинилася на окупованих територіях, і знайти їх тепер неможливо.

"В електронній системі немає даних про житло, оформлене до 2013 року лише в паперових журналах. Це створює ризики для власників, які хочуть підтвердити свої права", — підкреслив Хардіков.

Тому громадянам радять якомога швидше подати заяву на внесення відомостей про власність у сучасний державний реєстр. Це дозволить у будь-який момент підтвердити свої права довідкою, яку можна замовити онлайн.

Як зробити перереєстрацію нерухомості

Процедура перереєстрації доволі проста. Власник може звернутися:

до державного реєстратора у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);

до нотаріуса за місцезнаходженням нерухомості в межах області;

у будь-який ЦНАП чи до нотаріуса в Україні, якщо йдеться про нерухомість у Криму, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській чи Херсонській областях.

Окремо діє можливість подати документи онлайн через застосунок "Дія". Винятком є Київ, а також Донецька й Луганська області, де електронна реєстрація поки недоступна.

Перереєстрація нерухомості і компенсація

Для участі у програмі "єВідновлення" чи інших державних проєктах, спрямованих на відновлення житла, потрібно мати офіційний запис у Державному реєстрі прав. Інакше компенсація за пошкоджене або знищене майно не нараховується.

У Мін’юсті пояснили, що після внесення інформації в електронний реєстр достатньо замовити інформаційну довідку для підтвердження свого права власності. Це значно спрощує юридичні процедури, зокрема під час продажу, спадкування чи отримання компенсацій.

Чому перереєстрація нерухомості є актуальною зараз

В умовах воєнного стану ризики втрати даних про право власності зростають. Якщо документи зберігалися лише у паперовому вигляді, підтвердити свої права може бути складно або навіть неможливо. Саме тому Міністерство юстиції закликає власників не відкладати цю процедуру.

"Реєстрація права на нерухоме майно, набутого до 2013 року, є добровільною, однак надзвичайно необхідною в умовах війни", — наголосив Хардіков.

Таким чином, своєчасна перереєстрація нерухомості стає гарантією того, що власник зможе отримати компенсацію за зруйноване житло, а також вільно розпоряджатися своїм майном у майбутньому.

Як повідомлялось, мешканці семи громад Одеської області отримали можливість отримати компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло. Тепер програма "єВідновлення" поширюється на 119 населених пунктів регіону, що дає змогу людям відновити свої домівки після бойових дій.

Також, щоб компенсувати знищену нерухомість у місцях, де неможливо провести фізичне обстеження, держава впроваджує нові правила з використанням дистанційних методів підтвердження пошкоджень.