Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Нерухомість Мін’юст пояснив, чому варто перереєструвати майно вже зараз

Мін’юст пояснив, чому варто перереєструвати майно вже зараз

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 20:08
Перереєструвати нерухомість українцям потрібно найближчим часом — кого стосується та що кажуть в Мін’юсті
Жінка з документами. Фото: Freepik

В умовах війни в Україні питання перереєстрації нерухомості стало надзвичайно актуальним. Якщо ваше майно було оформлене до 2013 року, його потрібно внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Якщо цього не зроблено, отримати компенсацію за зруйновану чи пошкоджену нерухомість буде неможливо. 

Це особливо актуально для тих, хто оформлював документи до 2013 року, коли система електронного реєстру ще не працювала, зазначають у Міністерстві юстиції.

Реклама
Читайте також:

"Якщо, наприклад, завтра ви захочете продати майно, або майно буде успадковуватись, то ви повинні зареєструвати право власності у Державному реєстрі речових прав. Також це стосується участі у державних програмах щодо знищеного і пошкодженого майна, наприклад, єВідновлення", — пояснив директор Департаменту державної реєстрації В’ячеслав Хардіков.

Чому потрібна перереєстрація нерухомості

З 1 січня 2013 року в Україні запрацював сучасний електронний Державний реєстр прав. Усі паперові документи залишаються чинними, але в умовах війни їхнє збереження не гарантується. Частина архівів бюро технічної інвентаризації опинилася на окупованих територіях, і знайти їх тепер неможливо.

"В електронній системі немає даних про житло, оформлене до 2013 року лише в паперових журналах. Це створює ризики для власників, які хочуть підтвердити свої права", — підкреслив Хардіков.

Тому громадянам радять якомога швидше подати заяву на внесення відомостей про власність у сучасний державний реєстр. Це дозволить у будь-який момент підтвердити свої права довідкою, яку можна замовити онлайн.

Як зробити перереєстрацію нерухомості

Процедура перереєстрації доволі проста. Власник може звернутися:

  • до державного реєстратора у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • до нотаріуса за місцезнаходженням нерухомості в межах області;
  • у будь-який ЦНАП чи до нотаріуса в Україні, якщо йдеться про нерухомість у Криму, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській чи Херсонській областях.

Окремо діє можливість подати документи онлайн через застосунок "Дія". Винятком є Київ, а також Донецька й Луганська області, де електронна реєстрація поки недоступна.

Перереєстрація нерухомості і компенсація

Для участі у програмі "єВідновлення" чи інших державних проєктах, спрямованих на відновлення житла, потрібно мати офіційний запис у Державному реєстрі прав. Інакше компенсація за пошкоджене або знищене майно не нараховується.

У Мін’юсті пояснили, що після внесення інформації в електронний реєстр достатньо замовити інформаційну довідку для підтвердження свого права власності. Це значно спрощує юридичні процедури, зокрема під час продажу, спадкування чи отримання компенсацій.

Чому перереєстрація нерухомості є актуальною зараз

В умовах воєнного стану ризики втрати даних про право власності зростають. Якщо документи зберігалися лише у паперовому вигляді, підтвердити свої права може бути складно або навіть неможливо. Саме тому Міністерство юстиції закликає власників не відкладати цю процедуру.

"Реєстрація права на нерухоме майно, набутого до 2013 року, є добровільною, однак надзвичайно необхідною в умовах війни", — наголосив Хардіков.

Таким чином, своєчасна перереєстрація нерухомості стає гарантією того, що власник зможе отримати компенсацію за зруйноване житло, а також вільно розпоряджатися своїм майном у майбутньому.

Як повідомлялось, мешканці семи громад Одеської області отримали можливість отримати компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло. Тепер програма "єВідновлення" поширюється на 119 населених пунктів регіону, що дає змогу людям відновити свої домівки після бойових дій.

Також, щоб компенсувати знищену нерухомість у місцях, де неможливо провести фізичне обстеження, держава впроваджує нові правила з використанням дистанційних методів підтвердження пошкоджень.

держреєстрація нерухомість компенсація єВідновлення Міністерство юстиції
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації