Как делится квартира при разводе, если есть дети — советы и нюансы

Мужчина снимает обручальное кольцо. Фото: Freepik

При разводе, когда в браке есть несовершеннолетние дети, раздел имущества выходит за пределы формальностей. Он напрямую влияет на благосостояние ребенка, стабильность его жизни и будущие перспективы. Согласно украинскому законодательству, дети не являются участниками раздела имущества, однако их интересы могут существенно повлиять на решение суда.

Как отмечает адвокат Марина Гасанова, суд всегда исходит из принципа приоритета прав ребенка. Если ребенок остается с матерью или отцом, это может стать решающим в вопросе, кто получит жилье.

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Факторы, которые суд учитывает при разделе имущества при наличии детей

Когда супруги имеют несовершеннолетних детей, суд уделяет особое внимание их интересам. Это необходимо, чтобы обеспечить ребенку стабильные условия проживания после развода.

Основные факторы, которые учитываются:

жилищные условия ребенка. Суд анализирует, с кем из родителей останется ребенок и какие условия проживания может обеспечить каждый из них. Например, если один из родителей имеет возможность оставить ребенка в привычной для него среде, это может повлиять на решение о квартире;

материальное положение родителей. Суд оценивает, сможет ли каждый из родителей обеспечить ребенку надлежащий уровень жизни, включая комфортное жилье;

потребности ребенка. Речь идет об образовании, развитии, медицинском обеспечении и других аспектах, которые могут зависеть от места жительства.

"Суд всегда пытается минимизировать негативное влияние развода на ребенка, поэтому интересы детей являются приоритетными", — отмечает Гасанова.

Эти факторы играют ключевую роль в том, как суд распределит имущество, в частности квартиру, чтобы защитить права ребенка.

Когда ребенок не имеет прав собственности, но его интересы учитывают

По общему правилу, ребенок не является совладельцем квартиры, если такая доля не была оформлена на него официально — например, через дарение или наследство. Соответственно, при разводе суд делит имущество только между супругами.

Однако суд не может игнорировать, с кем останется ребенок. Во многих случаях квартира остается тому из родителей, кто будет обеспечивать ребенку проживание.

"Это не означает автоматическое преимущество. Но если, например, мать проживает с ребенком, имеет стабильный доход и ребенок привязан к месту, суд может признать, что именно эта сторона нуждается в квартире больше", — объясняет адвокат.

Ребенок имеет долю в квартире — как это влияет

Другая ситуация — если ребенок действительно владеет долей в квартире. Это может произойти:

в случае дарения недвижимости бабушкой или дедушкой;

через наследство;

в случаях целевой регистрации имущества на ребенка.

В таких ситуациях суд не имеет права изменять границы этой доли. Супруги могут делить только ту часть имущества, которая им принадлежит. При этом дополнительно учитывается необходимость защитить интересы несовершеннолетнего собственника. В случае каких-либо изменений относительно детской доли, решение принимается с разрешения органов опеки.

Случаи, когда квартира не делится

Есть ситуации, когда квартира не подлежит разделу при разводе.

Квартира является личным имуществом одного из супругов. Если недвижимость была приобретена до брака, получена в дар или в наследство, она не считается совместно нажитым имуществом и не делится.

Договоренность между супругами. Супруги могут заключить нотариальное соглашение о разделе имущества, в котором, например, квартира останется за одним из них.

Отсутствие прав собственности у одного из супругов. Если квартира оформлена только на одного из супругов и доказано, что она была приобретена за его личные средства, суд может оставить ее этому из родителей.

Интересы ребенка. Если ребенок имеет долю в квартире или остается с одним из родителей, суд может передать квартиру этому родителю, чтобы обеспечить ребенку стабильное жилье.

Как действовать, чтобы не остаться без жилья

Прежде всего, необходимо собрать все документы, которые подтверждают участие в приобретении или улучшении квартиры. Важно также зафиксировать, с кем останется ребенок, и какими будут его условия проживания после развода.

"Не стоит рассчитывать только на моральную справедливость. Суд работает с фактами и документами. Защита интересов ребенка — не гарантия жилья для отца или матери, но серьезный фактор в решении", — добавляет Гасанова.

Как сообщалось, имущественные отношения в семье могут быть как прочной основой, так и источником конфликтов при отсутствии четкого правового регулирования. В Украине вопросы управления имуществом несовершеннолетних детей регулируются Семейным и Гражданским кодексами, а также другими законодательными актами. Основная цель этих норм — обеспечение защиты имущественных интересов ребенка.

Также мы рассказывали, что продажа квартиры, собственником которой является ребенок, требует особого внимания к юридическим деталям, поскольку закон устанавливает дополнительные защитные механизмы для несовершеннолетних. Это значительно усложняет процедуру отчуждения такого имущества, ведь необходимо учесть интересы и права ребенка. Поэтому продажа квартиры с ребенком-владельцем является более сложным юридическим процессом по сравнению с обычной продажей недвижимости.