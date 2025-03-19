Цены на квартиры во Львове 2025: что изменилось и чего ждать

Львов. Фото: Freepik

Львовский рынок недвижимости переживает стремительный рост цен. Покупка и аренда жилья в 2025 году стали значительно дороже, чем в предыдущие годы. Спрос на недвижимость в городе превышает предложение, что привело к резкому повышению стоимости квартир как в новостройках, так и на вторичном рынке.

Как отмечают эксперты КН "РИЕЛ", за последние три года стоимость жилья во Львове поднялась в среднем на 40-50%. Если в 2021 году квадратный метр в новостройке можно было приобрести за 30 000-40 000 грн, то в 2025 году цены стартуют от 50 000 грн/кв. м и могут достигать 75 000 грн в центральных районах и престижных жилых комплексах.

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Цены в новостройках по районам:

в центре Львова — от 65 000 грн/кв. м;

в Шевченковском районе — от 55 000 грн/кв. м;

в Сыхове и Лычаковском районе — от 50 000 грн/кв. м;

в пригороде — от 40 000 грн/кв. м.

Самыми дорогими остаются квартиры в современных жилых комплексах с развитой инфраструктурой и автономными системами энергообеспечения.

Сколько стоит аренда жилья во Львове

Средняя стоимость аренды во Львове также значительно выросла. Если в 2021 году однокомнатную квартиру в новостройке можно было снять за 8 000-10 000 грн, то в 2025 году аренда такого же жилья стартует от 14 000 грн и может достигать 20 000 грн в центральных районах.

Что влияет на скорость сдачи квартир

Локация. Близость к центру, транспортным узлам и бизнес-центрам — главный фактор ценообразования.

Близость к центру, транспортным узлам и бизнес-центрам — главный фактор ценообразования. Современные ремонты. Жилье с новой мебелью и техникой сдается быстрее и за более высокую цену.

Жилье с новой мебелью и техникой сдается быстрее и за более высокую цену. Безопасность и комфорт. ЖК с закрытыми территориями, видеонаблюдением и паркингом пользуются большим спросом.

Почему жилье во Львове дорожает

Массовая миграция. Из-за военных действий и нестабильности в восточных и южных регионах Украины многие люди переезжают во Львов, что создает дополнительное давление на рынок недвижимости.

Из-за военных действий и нестабильности в восточных и южных регионах Украины многие люди переезжают во Львов, что создает дополнительное давление на рынок недвижимости. Экономические факторы. Стоимость строительных материалов и рабочей силы продолжает расти, что непосредственно влияет на цену квадратного метра.

Стоимость строительных материалов и рабочей силы продолжает расти, что непосредственно влияет на цену квадратного метра. Увеличение спроса на аренду. Львов — образовательный и IT-центр, поэтому сюда приезжает много студентов и специалистов, что повышает стоимость аренды.

Львов — образовательный и IT-центр, поэтому сюда приезжает много студентов и специалистов, что повышает стоимость аренды. Развитие бизнеса и инфраструктуры. Новые жилые комплексы строятся рядом с бизнес-центрами, что делает их еще более привлекательными для инвесторов и арендаторов.

Прогноз рынка недвижимости во Львове

Специалисты считают, что в 2025-2026 годах стоимость жилья во Львове будет только расти. Влияние будут иметь экономическая ситуация, темпы застройки и уровень спроса и цены вряд ли вернутся к уровню 2021 года.

Ранее мы рассказывали о рынке недвижимости Ивано-Франковска. Там за последние четыре года средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла почти втрое - с 11 900 гривен в 2021 году до 35 600 гривен в 2025-м.

Отметим также, что покупка недвижимости в 2025 году — это не только радость от нового жилья, но и сложный бюрократический процесс, где каждый документ имеет решающее значение. Из-за военного положения и усиленных мер безопасности процедура стала более прозрачной, но и жестко урегулированной. Цифровизация также внесла свои коррективы, сделав процесс более современным, но требуя от покупателей большего внимания к деталям.