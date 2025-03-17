Вартість квартир в Івано-Франківську: аналіз ринку первинної нерухомості

Дефіцит новобудов в Івано-Франківську — як це вплинуло на ціни
Івано-Франківськ, місто з багатовіковою історією та мальовничими краєвидами, переживає бум на ринку первинної нерухомості. Цифри говорять самі за себе: за останні чотири роки середня вартість квадратного метра в новобудовах зросла майже втричі — з 11 900 гривень у 2021 році до 35 600 гривень у 2025-му.
Згідно з даними порталу ЛУН, більш за всіх подорожчало житло в сегменті "преміум", де вартість квадрату зросла з 17 400 грн у 2021 році до 50 400 грн у березні цього року.
Сегмент "бізнес" також демонструє значне зростання, досягнувши 37 600 грн у 2025 році.
"Комфорт" та "економ" класи також не відстають, показуючи стабільне зростання.
Зменшення пропозиції
Кількість новобудов в Івано-Франківську зменшилася з 75 у 2021 році до 62 у 2025-му. Це може бути пов'язано з різними факторами: від складнощів з отриманням дозволів на будівництво до нестачі кваліфікованої робочої сили.
У будь-якому випадку, скорочення пропозиції лише підігріває ціни.
Фактори, що впливають на зростання цін
- Зростання попиту. Івано-Франківськ стає все більш привабливим для життя та інвестицій, що призводить до зростання попиту на житло.
- Інфляція. Загальне зростання цін в економіці також впливає на вартість нерухомості.
- Зростання вартості будівельних матеріалів. Збільшення витрат на будівництво також впливає на кінцеву ціну квартир.
- Розвиток інфраструктури. Покращення інфраструктури міста робить його більш привабливим для життя, що також сприяє зростанню цін на нерухомість.
Очікується, що тенденція до зростання цін на первинне житло в Івано-Франківську збережеться. Однак темпи зростання можуть варіюватися залежно від економічної ситуації в країні та регіоні.
Зазначимо, ринок нерухомості України у 2025 році залишається складним та нестабільним. Незважаючи на відносну активізацію будівництва й продажу житла, покупців підстерігають численні ризики. Шахраї, забудовники без репутації, проблемні документи — усе це може обернутися фінансовою катастрофою.
Також ми повідомляли, що купівля нерухомості у 2025 році — це не лише емоційне рішення, але й складний бюрократичний процес, де кожен документ має вирішальне значення. В умовах воєнного стану та цифровізації процедура стала більш прозорою, але потребує ретельного дотримання посилених заходів безпеки.
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