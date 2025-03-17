Вартість квартир в Івано-Франківську: аналіз ринку первинної нерухомості

ЖК в Івано-Франківську. Фото: dim.ria

Івано-Франківськ, місто з багатовіковою історією та мальовничими краєвидами, переживає бум на ринку первинної нерухомості. Цифри говорять самі за себе: за останні чотири роки середня вартість квадратного метра в новобудовах зросла майже втричі — з 11 900 гривень у 2021 році до 35 600 гривень у 2025-му.

Згідно з даними порталу ЛУН, більш за всіх подорожчало житло в сегменті "преміум", де вартість квадрату зросла з 17 400 грн у 2021 році до 50 400 грн у березні цього року.

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Середні ціни на первинці в Івано-Франківську. Графіка: ЛУН

Сегмент "бізнес" також демонструє значне зростання, досягнувши 37 600 грн у 2025 році.

"Комфорт" та "економ" класи також не відстають, показуючи стабільне зростання.

Середні ціни на ринку первинної нерухомості Івано-Франківську за класами. Графіка: ЛУН

Зменшення пропозиції

Кількість новобудов в Івано-Франківську зменшилася з 75 у 2021 році до 62 у 2025-му. Це може бути пов'язано з різними факторами: від складнощів з отриманням дозволів на будівництво до нестачі кваліфікованої робочої сили.

Пропозиції на первинної ринку нерухомості в Івано-Франківську. Графіка: ЛУН

У будь-якому випадку, скорочення пропозиції лише підігріває ціни.

Активність будівництва в Івано-Франківську. Графіка: ЛУН

Фактори, що впливають на зростання цін

Зростання попиту. Івано-Франківськ стає все більш привабливим для життя та інвестицій, що призводить до зростання попиту на житло.

Івано-Франківськ стає все більш привабливим для життя та інвестицій, що призводить до зростання попиту на житло. Інфляція. Загальне зростання цін в економіці також впливає на вартість нерухомості.

Загальне зростання цін в економіці також впливає на вартість нерухомості. Зростання вартості будівельних матеріалів. Збільшення витрат на будівництво також впливає на кінцеву ціну квартир.

Збільшення витрат на будівництво також впливає на кінцеву ціну квартир. Розвиток інфраструктури. Покращення інфраструктури міста робить його більш привабливим для життя, що також сприяє зростанню цін на нерухомість.

Очікується, що тенденція до зростання цін на первинне житло в Івано-Франківську збережеться. Однак темпи зростання можуть варіюватися залежно від економічної ситуації в країні та регіоні.

Зазначимо, ринок нерухомості України у 2025 році залишається складним та нестабільним. Незважаючи на відносну активізацію будівництва й продажу житла, покупців підстерігають численні ризики. Шахраї, забудовники без репутації, проблемні документи — усе це може обернутися фінансовою катастрофою.

Також ми повідомляли, що купівля нерухомості у 2025 році — це не лише емоційне рішення, але й складний бюрократичний процес, де кожен документ має вирішальне значення. В умовах воєнного стану та цифровізації процедура стала більш прозорою, але потребує ретельного дотримання посилених заходів безпеки.